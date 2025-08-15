Single Use Plastic Banned in Secretariat : రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పానికి ప్రభుత్వం తొలి అడుగు వేస్తోంది. ఒకసారి వాడిపడేసే ప్లాస్టిక్ను రాష్ట్ర సచివాలయంలో నిషేధిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం నేటి నుంచి అమలు చేస్తోంది. ప్లాస్టిక్ స్థానంలో పర్యావరణానికి హాని చేయని ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు వినియోగించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
దశలవారీగా ప్లాస్టిక్ను నిషేధిస్తూ వచ్చే ఏడాది జూన్ 5 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహితంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాష్ట్ర సచివాలయంలోని సీఎం కార్యాలయం సహా మంత్రుల బ్లాకుల్లో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై నిషేధం విధించింది. సచివాలయంలోకి ప్రవేశించే ఉద్యోగులు, మంత్రులు ప్లాస్టిక్ వస్తువులను తీసుకువెళ్లకూడదని నిబంధన విధించింది. ఈ నిబంధనను పటిష్టంగా అమలు చేసేలా ఉద్యోగుల బ్యాగులను సెక్యూరిటీ సిబ్బంది క్షణ్ణంగా తనిఖీ చేయనున్నారు.
'స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ సహకారంతో సచివాలయంలోని అన్ని బ్లాకుల్లో స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్తో తయారు చేసిన చెత్త బుట్టలను ఏర్పాటు చేశారు. తడి ,పొడి చెత్త, వ్యర్థాలు వేరు చేయటం, సహా రీ సైక్లింగ్ చేసేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టక్ క్రషర్లనూ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సచివాలయ ఉద్యోగులు ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు వాడకుండా ప్రభుత్వమే ప్రతి ఉద్యోగికి స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్తో తయారు చేసిన వాటర్ బాటిళ్లను ఉచితంగా అందజేసింది.' -సురేష్ కుమార్, పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి
ఇకపై ప్లాస్టిక్ కవర్ల స్థానంలో జూట్ బ్యాగ్లు వినియోగించాలని ఆదేశించిన ప్రభుత్వం మెప్మా ద్వారా సచివాలయంలో వీటని అందుబాటులో తెచ్చింది. రెండు చోట్ల పొదుపు సంఘాల మహిళలతో జూట్ బ్యాగ్ల స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. డ్వాక్రా మహిళలు తయారు చేసిన పలు పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులను అందుబాటులోకి తెచ్చి ఉపాధి పెంచేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సచివాలయంలో సీఎం కార్యాలయం సహా అన్ని బ్లాకుల్లో ప్లాస్టిక్ వాటర్ క్యాన్ల స్థానంలో స్టీల్తో తయారు చేసిన ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. స్టీల్ గ్లాసులను స్టెరిలైజ్ చేసే యంత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
నాణ్యమైన జూట్తో తయారు చేసిన విభిన్న రకాల ఆకర్షణీయమైన జూట్ బ్యాగ్ లు తక్కువ ధరకే లభ్యమయ్యే చర్యలు తీసుకుంది.
సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఆ కార్యాలయాల్లో : సచివాలయంలో మొదలవుతున్న ప్లాస్టిక్ నిషేధం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి రాష్ట్రంలోని అన్ని విభాగాధిపతుల కార్యాలయాల్లో అమలు చేయనున్నారు. ప్రభుత్వ సంకల్పానికి ప్రజలంతా సహకరించాలని అధికారులు కోరారు. రోజు వారీ చెత్తలో సింహభాగం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే. వీటి నియంత్రణకు ఇప్పటికే పలు తీర్మానాలు చేసినా నేటికీ వినియోగం తగ్గలేదు. ప్రతి ఒక్కరు తమ వంతుగా ప్లాస్టిక్ వాడబోమని ప్రతినబూనడంతో పాటు ప్రత్యామ్నాయ సంచులను వినియోగిద్దామని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.