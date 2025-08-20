ETV Bharat / state

136 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి - బంగారం వెతుకులాటలో సింగరేణి - SINGARENI GOLD MINE EXPLORATION

కర్ణాటకలోని దేవదుర్గ్‌లో బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ - వేలంలో 37.75 శాతం రాయల్టీని కోట్ చేయడంతో విజేతగా సింగరేణి - ఐదేళ్లలో గనుల్లో అన్వేషణను పూర్తి చేస్తామన్న సీఎండీ బలరామ్

Singareni Wins Bidding For Gold
Singareni Wins Bidding For Gold, Coper Mining (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 8:07 AM IST

3 Min Read

Singareni Wins Bidding For Gold, Coper Mining : సింగరేణి సంస్థ బంగారం అన్వేషణ రంగంలోకి దిగింది. ఇప్పటి వరకు బొగ్గు ఉత్పత్తి, విద్యుత్ ఉత్పత్తి మాత్రమే చేసిన సింగరేణి సంస్థ తాజాగా బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ కోసం బిడ్డింగ్ చేసి విజేతగా నిలిచింది. కర్ణాటకలోని దేవదుర్గ్‌లోని బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ లైసెన్స్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని మినిస్ట్రీ ఆఫ్​ మైనింగ్ నిర్వహించిన ఆన్ లైన్ వేలంలో 37.75 శాతం రాయల్టీని కోట్ చేయడం ద్వారా సింగరేణి ఎల్-1 బిడ్డర్​గా నిలిచి టెండర్ దక్కించుకుంది. తద్వారా కీలక ఖనిజాన్వేషణలో సింగరేణి శుభారంభం చేసినట్లు సీఎండీ బలరామ్ నాయక్​ తెలిపారు.

136 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి - బంగారం వెతుకులాటలో సింగరేణి (ETV)

మైనింగ్ కోసం వేలం : సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్​ను ఇతర రంగాల్లోకి విస్తరించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా చేస్తున్న ప్రయత్నంలో తొలి విజయాన్ని సాధించినట్లు సీఎండీ పేర్కొన్నారు. రానున్న ఐదేళ్లలో ఈ గనుల్లో అన్వేషణను పూర్తి చేస్తామన్నారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని దేవదుర్గ్‌లోని బంగారం, రాగి ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో సింగరేణి అన్వేషణ విభాగం ఆధ్వర్యంలో త్వరలో పరిశోధన చేయనుంది. వివిధ రకాల అన్వేషణల అనంతరం తుది ఫలితాలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కేంద్రం ఈ గనులను మైనింగ్ కోసం ఆన్​లైన్​లో వేలం వేస్తుంది.

ఆ గనులను సింగరేణి లేదా ఇతర సంస్థలు దక్కించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ గనులను మైనింగ్ కోసం దక్కించుకున్న సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన రాయల్టీలో 37.75 శాతాన్ని ఆ గని జీవిత కాలం పాటు సింగరేణికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అన్వేషణ కోసం సుమారు రూ.90 కోట్ల వ్యయం అవుతుండగా అందులో రూ.20 కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం రాయితీగా చెల్లిస్తుంది.
తమకు అనువైనవని : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మార్చి 13న మొత్తం 13 కీలక ఖనిజాల అన్వేషణ లైసెన్స్​ల కోసం వేలం ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఇందులో సింగరేణి సంస్థ పాల్గొనాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. దీంతో అన్వేషణకు అనువైన బ్లాక్​లపై సింగరేణి నిపుణుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి అధ్యయనం చేసింది. అనంతరం మధ్యప్రదేశ్​లోని పదార్‌లోని ప్లాటినమ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ బ్లాక్, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని చంద్రగిరి వద్ద ఉన్న ఒంటిల్లులోని రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ బ్లాక్, కర్ణాటకలోని బంగారం, రాగి బ్లాక్ తమకు అనువైనవని సింగరేణి సంస్థ గుర్తించింది.

తొలిసారిగా బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ : వీటి కోసం ఈ నెల 13, 14, 19 తేదీల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆన్​లైన్ వేలం నిర్వహించింది. ఇందులో ఈ నెల 19న జరిగిన వేలంలో కర్ణాటకలోని దేవదుర్గ్‌లోని బంగారం, రాగి బ్లాక్‌ల అన్వేషణ లైసెన్స్​ను సింగరేణి దక్కించుకుంది. బొగ్గు మైనింగ్‌లో 136 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న సింగరేణి సంస్థ తొలిసారిగా బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ లైసెన్స్‌ను వేలం ద్వారా దక్కించుకోవడం పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

సింగరేణి సంస్థకున్న అపారమైన అన్వేషణ అనుభవం బొగ్గు తవ్వకం లాంటి పనులతో కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోనూ దేశంలో ఒక అగ్రగామి సంస్థగా నిలుస్తుందని సీఎం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో సింగరేణి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందే సంస్థగా నిలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్లాలని సంస్థ సీఎండీ ఎన్.బలరామ్​కు, ఉద్యోగులకు అభినందనలు తెలిపారు.

సింగరేణికి లాటరీ తగిలింది! - ఉపరితల గనుల్లో రేర్​ ఎర్త్​ ఎలిమెంట్స్

సింగరేణి మట్టిలో అరుదైన మూలకాలు -ఇంటర్నేషనల్​ మార్కెట్‌లో అత్యంత డిమాండ్

Singareni Wins Bidding For Gold, Coper Mining : సింగరేణి సంస్థ బంగారం అన్వేషణ రంగంలోకి దిగింది. ఇప్పటి వరకు బొగ్గు ఉత్పత్తి, విద్యుత్ ఉత్పత్తి మాత్రమే చేసిన సింగరేణి సంస్థ తాజాగా బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ కోసం బిడ్డింగ్ చేసి విజేతగా నిలిచింది. కర్ణాటకలోని దేవదుర్గ్‌లోని బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ లైసెన్స్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని మినిస్ట్రీ ఆఫ్​ మైనింగ్ నిర్వహించిన ఆన్ లైన్ వేలంలో 37.75 శాతం రాయల్టీని కోట్ చేయడం ద్వారా సింగరేణి ఎల్-1 బిడ్డర్​గా నిలిచి టెండర్ దక్కించుకుంది. తద్వారా కీలక ఖనిజాన్వేషణలో సింగరేణి శుభారంభం చేసినట్లు సీఎండీ బలరామ్ నాయక్​ తెలిపారు.

136 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి - బంగారం వెతుకులాటలో సింగరేణి (ETV)

మైనింగ్ కోసం వేలం : సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్​ను ఇతర రంగాల్లోకి విస్తరించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా చేస్తున్న ప్రయత్నంలో తొలి విజయాన్ని సాధించినట్లు సీఎండీ పేర్కొన్నారు. రానున్న ఐదేళ్లలో ఈ గనుల్లో అన్వేషణను పూర్తి చేస్తామన్నారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని దేవదుర్గ్‌లోని బంగారం, రాగి ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో సింగరేణి అన్వేషణ విభాగం ఆధ్వర్యంలో త్వరలో పరిశోధన చేయనుంది. వివిధ రకాల అన్వేషణల అనంతరం తుది ఫలితాలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కేంద్రం ఈ గనులను మైనింగ్ కోసం ఆన్​లైన్​లో వేలం వేస్తుంది.

ఆ గనులను సింగరేణి లేదా ఇతర సంస్థలు దక్కించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ గనులను మైనింగ్ కోసం దక్కించుకున్న సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన రాయల్టీలో 37.75 శాతాన్ని ఆ గని జీవిత కాలం పాటు సింగరేణికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అన్వేషణ కోసం సుమారు రూ.90 కోట్ల వ్యయం అవుతుండగా అందులో రూ.20 కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం రాయితీగా చెల్లిస్తుంది.
తమకు అనువైనవని : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మార్చి 13న మొత్తం 13 కీలక ఖనిజాల అన్వేషణ లైసెన్స్​ల కోసం వేలం ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఇందులో సింగరేణి సంస్థ పాల్గొనాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. దీంతో అన్వేషణకు అనువైన బ్లాక్​లపై సింగరేణి నిపుణుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి అధ్యయనం చేసింది. అనంతరం మధ్యప్రదేశ్​లోని పదార్‌లోని ప్లాటినమ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ బ్లాక్, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని చంద్రగిరి వద్ద ఉన్న ఒంటిల్లులోని రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ బ్లాక్, కర్ణాటకలోని బంగారం, రాగి బ్లాక్ తమకు అనువైనవని సింగరేణి సంస్థ గుర్తించింది.

తొలిసారిగా బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ : వీటి కోసం ఈ నెల 13, 14, 19 తేదీల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆన్​లైన్ వేలం నిర్వహించింది. ఇందులో ఈ నెల 19న జరిగిన వేలంలో కర్ణాటకలోని దేవదుర్గ్‌లోని బంగారం, రాగి బ్లాక్‌ల అన్వేషణ లైసెన్స్​ను సింగరేణి దక్కించుకుంది. బొగ్గు మైనింగ్‌లో 136 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న సింగరేణి సంస్థ తొలిసారిగా బంగారం, రాగి గనుల అన్వేషణ లైసెన్స్‌ను వేలం ద్వారా దక్కించుకోవడం పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

సింగరేణి సంస్థకున్న అపారమైన అన్వేషణ అనుభవం బొగ్గు తవ్వకం లాంటి పనులతో కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోనూ దేశంలో ఒక అగ్రగామి సంస్థగా నిలుస్తుందని సీఎం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో సింగరేణి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందే సంస్థగా నిలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్లాలని సంస్థ సీఎండీ ఎన్.బలరామ్​కు, ఉద్యోగులకు అభినందనలు తెలిపారు.

సింగరేణికి లాటరీ తగిలింది! - ఉపరితల గనుల్లో రేర్​ ఎర్త్​ ఎలిమెంట్స్

సింగరేణి మట్టిలో అరుదైన మూలకాలు -ఇంటర్నేషనల్​ మార్కెట్‌లో అత్యంత డిమాండ్

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD COPPER MINE EXPLORATIONSINGARENI GOLD MINE EXPLORATIONSINGARENI WINS BIDDING FOR GOLDCOAL ELECTRICITY PRODUCTIONSINGARENI GOLD MINE EXPLORATION

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.