Night Safari in Hyderabad Nehru Zoo Park : సింగపూర్లోని నైట్ సఫారీ టీమ్ హైదరాబాద్కు రాబోతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో ఇప్పటికే అధికారులు ఆ దేశానికి వెళ్లొచ్చారు. అక్కడి వసతులను పరిశీలించి నిపుణులతో చర్చించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సింగపూర్ బృందం సాంకేతిక సహాయం అందించనుంది. సఫారీ కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించిన తర్వాత తదుపరి ప్రక్రియలను పూర్తి చేయనున్నారు.
సింగపూర్లోని బృందం త్వరలో హైదరాబాద్ జూ పార్కును సందర్శించనుంది. హైదరాబాద్లో సఫారీని ఎలా ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై అవగాహన కలిగిస్తారు. ఈ నైట్ సఫారీని రాబోయే రెండేళ్లలో సందర్శకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దేశంలో జంతు ప్రదర్శనశాలల ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి సఫారీలు ఇప్పటివరకు లేవు.
ప్రస్తుతం నాలుగు : సఫారీ పార్కు అంటే జంతువులు బయట తిరుగుతాయి. పార్కుకు వచ్చిన సందర్శకులు వాహనంలో వెళ్లి లోపలి నుంచే ఆ జంతువులను చూస్తారు. దేశంలో ఎక్కడా లయన్ సఫారీ లేదు. మన దేశంలో 1974లోనే మొదలైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారులు రాత్రి పూట సఫారీపై ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నట్లు క్యూరేటర్ జె. వసంత పేర్కొన్నారు. అలాగే నెహ్రు జూ పార్కులో నాలుగు రకాల సఫారీలున్నాయని వివరించారు.
- రెండు ఆడ సింహాలు, ఓ మగ సింహంతో సింహం సఫారీ
- ఓ జత పులులతో టైగర్ సఫారీ
- ఏడు అడవి దున్నలతో బైసన్ సఫారీ
- రెండు ఎలుగు బంట్లతో బేర్ సఫారీ ఉన్నాయి.
ప్రతిపాదనలు రూపొందించాం : ఇప్పుడున్న సఫారీ పార్కులోనే నైట్ సఫారీని ప్రారంభించాలా, నిశాచర జీవులతో మరింత కొత్తగా అభివృద్ధి చేయాలా అనే విషయమై ప్రతిపాదనలు రూపొందించామని రాష్ట్ర జూ పార్కుల సంచాలకులు సునీల్ హీరేమత్ ''ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్''తో తెలిపారు. వీటి కోసం కొత్త ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసి, అందులో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలు కలిగిన సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దేందుకు సర్కారు ప్రాధాన్యమిస్తుందని తెలిపారు. నగరంలో జూ పార్కును దేశానికి నమూనాలా తీర్చిదిద్దుతామని వెల్లడించారు.
పార్కులో వేలాది జీవులతో : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి పిల్లులు, లియోపర్డ్ క్యాట్, ఫిషింగ్ క్యాట్, రస్టీ స్పాటెడ్ క్యాట్, కరాకల్ వంటి 1500ల జంతువులు, ఫెన్నిక్ ఫాక్స్, ఇండియన్ ఫాక్స్, గోల్డెన్ జాకల్ వంటి నక్కజాతి 450 జంతువులు, మూడ రకాల 600 పునుగు పిల్లులు, 3 రకాల 300 గబ్బిలాలు, 5 రకాల 1500 గుడ్లగూబలు, నిప్పుకోడి, రియా, ఈము, కసౌరి వంటి రెండు వేల పక్షులను, సరిసృపాలు, అలాగే ఇతరత్రా జీవ జాతులతో నైట్ సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రణాళిక.
సింగపూర్ నైట్ సఫారీ ప్రత్యేకత : ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి నైట్ సఫారీ సింగపూర్లో ఉంది. దీనిని 1994లో ప్రారంభించారు. చీకటి పడిన తర్వాత జంతువుల సహజ ప్రవర్తనను వాటి సహజ ఆవాసాలలో చూసే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఇది సందర్శకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పార్కులో 130 కంటే ఎక్కువ జాతులకు చెందిన 2500 జంతువులు ఉన్నాయి. ఇలా నైట్ సఫారీ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వాటి సహజ వాతావరణంలో స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా చేస్తారు.
