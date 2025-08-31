ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ జూపార్క్​లో నైట్​ సఫారీ - సింగపూర్​ తరహాలో ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు - NIGHT SAFARI IN HYDERABAD

హైదరాబాద్​కు రాబోతున్న సింగపూర్​ నైట్​ సఫారీ - త్వరలో హైదరాబాద్​కు సింగపూర్​ బృందం - సఫారీని ఎలా ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై అవగాహన

Nehru Zoo Park Night Safari in Hyderabad
Nehru Zoo Park Night Safari in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read

Night Safari in Hyderabad Nehru Zoo Park : సింగపూర్​లోని నైట్​ సఫారీ టీమ్ హైదరాబాద్​కు రాబోతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో ఇప్పటికే అధికారులు ఆ దేశానికి వెళ్లొచ్చారు. అక్కడి వసతులను పరిశీలించి నిపుణులతో చర్చించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సింగపూర్ బృందం సాంకేతిక సహాయం అందించనుంది. సఫారీ కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించిన తర్వాత తదుపరి ప్రక్రియలను పూర్తి చేయనున్నారు.

సింగపూర్​లోని బృందం త్వరలో హైదరాబాద్​ జూ పార్కును సందర్శించనుంది. హైదరాబాద్​లో సఫారీని ఎలా ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై అవగాహన కలిగిస్తారు. ఈ నైట్ సఫారీని రాబోయే రెండేళ్లలో సందర్శకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దేశంలో జంతు ప్రదర్శనశాలల ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి సఫారీలు ఇప్పటివరకు లేవు.

ప్రస్తుతం నాలుగు : సఫారీ పార్కు అంటే జంతువులు బయట తిరుగుతాయి. పార్కుకు వచ్చిన సందర్శకులు వాహనంలో వెళ్లి లోపలి నుంచే ఆ జంతువులను చూస్తారు. దేశంలో ఎక్కడా లయన్​ సఫారీ లేదు. మన దేశంలో 1974లోనే మొదలైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారులు రాత్రి పూట సఫారీపై ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నట్లు క్యూరేటర్​ జె. వసంత పేర్కొన్నారు. అలాగే నెహ్రు జూ పార్కులో నాలుగు రకాల సఫారీలున్నాయని వివరించారు.

  • రెండు ఆడ సింహాలు, ఓ మగ సింహంతో సింహం సఫారీ
  • ఓ జత పులులతో టైగర్​ సఫారీ
  • ఏడు అడవి దున్నలతో బైసన్​ సఫారీ
  • రెండు ఎలుగు బంట్లతో బేర్​ సఫారీ ఉన్నాయి.

ప్రతిపాదనలు రూపొందించాం : ఇప్పుడున్న సఫారీ పార్కులోనే నైట్​ సఫారీని ప్రారంభించాలా, నిశాచర జీవులతో మరింత కొత్తగా అభివృద్ధి చేయాలా అనే విషయమై ప్రతిపాదనలు రూపొందించామని రాష్ట్ర జూ పార్కుల సంచాలకులు సునీల్​ హీరేమత్​ ''ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​''తో తెలిపారు. వీటి కోసం కొత్త ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసి, అందులో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలు కలిగిన సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దేందుకు సర్కారు ప్రాధాన్యమిస్తుందని తెలిపారు. నగరంలో జూ పార్కును దేశానికి నమూనాలా తీర్చిదిద్దుతామని వెల్లడించారు.

పార్కులో వేలాది జీవులతో : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి పిల్లులు, లియోపర్డ్​ క్యాట్​, ఫిషింగ్​ క్యాట్​, రస్టీ స్పాటెడ్​ క్యాట్​, కరాకల్​ వంటి 1500ల జంతువులు, ఫెన్నిక్​ ఫాక్స్​, ఇండియన్​ ఫాక్స్​, గోల్డెన్​ జాకల్​ వంటి నక్కజాతి 450 జంతువులు, మూడ రకాల 600 పునుగు పిల్లులు, 3 రకాల 300 గబ్బిలాలు, 5 రకాల 1500 గుడ్లగూబలు, నిప్పుకోడి, రియా, ఈము, కసౌరి వంటి రెండు వేల పక్షులను, సరిసృపాలు, అలాగే ఇతరత్రా జీవ జాతులతో నైట్​ సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రణాళిక.

సింగపూర్ నైట్ సఫారీ ప్రత్యేకత : ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి నైట్​ సఫారీ సింగపూర్​లో ఉంది. దీనిని 1994లో ప్రారంభించారు. చీకటి పడిన తర్వాత జంతువుల సహజ ప్రవర్తనను వాటి సహజ ఆవాసాలలో చూసే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఇది సందర్శకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పార్కులో 130 కంటే ఎక్కువ జాతులకు చెందిన 2500 జంతువులు ఉన్నాయి. ఇలా నైట్​ సఫారీ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వాటి సహజ వాతావరణంలో స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా చేస్తారు.

నెహ్రూ జూపార్క్​లో భారీగా పెరిగిన టికెట్‌ ధరలు - మార్చి 1 నుంచే అమల్లోకి

హైదరాబాద్‌లో మరో జూపార్క్- రాష్ట్రంలో ఎకో టూరిజం అభివృద్ధికి ప్రణాళిక - Zoo Park in Fourth City

Night Safari in Hyderabad Nehru Zoo Park : సింగపూర్​లోని నైట్​ సఫారీ టీమ్ హైదరాబాద్​కు రాబోతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో ఇప్పటికే అధికారులు ఆ దేశానికి వెళ్లొచ్చారు. అక్కడి వసతులను పరిశీలించి నిపుణులతో చర్చించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సింగపూర్ బృందం సాంకేతిక సహాయం అందించనుంది. సఫారీ కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించిన తర్వాత తదుపరి ప్రక్రియలను పూర్తి చేయనున్నారు.

సింగపూర్​లోని బృందం త్వరలో హైదరాబాద్​ జూ పార్కును సందర్శించనుంది. హైదరాబాద్​లో సఫారీని ఎలా ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై అవగాహన కలిగిస్తారు. ఈ నైట్ సఫారీని రాబోయే రెండేళ్లలో సందర్శకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దేశంలో జంతు ప్రదర్శనశాలల ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి సఫారీలు ఇప్పటివరకు లేవు.

ప్రస్తుతం నాలుగు : సఫారీ పార్కు అంటే జంతువులు బయట తిరుగుతాయి. పార్కుకు వచ్చిన సందర్శకులు వాహనంలో వెళ్లి లోపలి నుంచే ఆ జంతువులను చూస్తారు. దేశంలో ఎక్కడా లయన్​ సఫారీ లేదు. మన దేశంలో 1974లోనే మొదలైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారులు రాత్రి పూట సఫారీపై ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నట్లు క్యూరేటర్​ జె. వసంత పేర్కొన్నారు. అలాగే నెహ్రు జూ పార్కులో నాలుగు రకాల సఫారీలున్నాయని వివరించారు.

  • రెండు ఆడ సింహాలు, ఓ మగ సింహంతో సింహం సఫారీ
  • ఓ జత పులులతో టైగర్​ సఫారీ
  • ఏడు అడవి దున్నలతో బైసన్​ సఫారీ
  • రెండు ఎలుగు బంట్లతో బేర్​ సఫారీ ఉన్నాయి.

ప్రతిపాదనలు రూపొందించాం : ఇప్పుడున్న సఫారీ పార్కులోనే నైట్​ సఫారీని ప్రారంభించాలా, నిశాచర జీవులతో మరింత కొత్తగా అభివృద్ధి చేయాలా అనే విషయమై ప్రతిపాదనలు రూపొందించామని రాష్ట్ర జూ పార్కుల సంచాలకులు సునీల్​ హీరేమత్​ ''ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​''తో తెలిపారు. వీటి కోసం కొత్త ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసి, అందులో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలు కలిగిన సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దేందుకు సర్కారు ప్రాధాన్యమిస్తుందని తెలిపారు. నగరంలో జూ పార్కును దేశానికి నమూనాలా తీర్చిదిద్దుతామని వెల్లడించారు.

పార్కులో వేలాది జీవులతో : పిల్లి జాతికి చెందిన అడవి పిల్లులు, లియోపర్డ్​ క్యాట్​, ఫిషింగ్​ క్యాట్​, రస్టీ స్పాటెడ్​ క్యాట్​, కరాకల్​ వంటి 1500ల జంతువులు, ఫెన్నిక్​ ఫాక్స్​, ఇండియన్​ ఫాక్స్​, గోల్డెన్​ జాకల్​ వంటి నక్కజాతి 450 జంతువులు, మూడ రకాల 600 పునుగు పిల్లులు, 3 రకాల 300 గబ్బిలాలు, 5 రకాల 1500 గుడ్లగూబలు, నిప్పుకోడి, రియా, ఈము, కసౌరి వంటి రెండు వేల పక్షులను, సరిసృపాలు, అలాగే ఇతరత్రా జీవ జాతులతో నైట్​ సఫారీ పార్కును తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రణాళిక.

సింగపూర్ నైట్ సఫారీ ప్రత్యేకత : ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి నైట్​ సఫారీ సింగపూర్​లో ఉంది. దీనిని 1994లో ప్రారంభించారు. చీకటి పడిన తర్వాత జంతువుల సహజ ప్రవర్తనను వాటి సహజ ఆవాసాలలో చూసే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఇది సందర్శకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పార్కులో 130 కంటే ఎక్కువ జాతులకు చెందిన 2500 జంతువులు ఉన్నాయి. ఇలా నైట్​ సఫారీ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వాటి సహజ వాతావరణంలో స్వేచ్ఛగా తిరిగేలా చేస్తారు.

నెహ్రూ జూపార్క్​లో భారీగా పెరిగిన టికెట్‌ ధరలు - మార్చి 1 నుంచే అమల్లోకి

హైదరాబాద్‌లో మరో జూపార్క్- రాష్ట్రంలో ఎకో టూరిజం అభివృద్ధికి ప్రణాళిక - Zoo Park in Fourth City

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD NEHRU ZOO PARKZOO PARK LAUNCH NIGHT SAFARINEHRU ZOOLOGICAL PARK NIGHT SAFARIహైదరాబాద్​లో నైట్​ సఫారీNIGHT SAFARI IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.