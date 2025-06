ETV Bharat / state

అభిమానమే పెను శాపమై - సింగయ్య కుటుంబానికి ఉపద్రవంలా జగన్ ర్యాలీ - SINGAIAH FAMILY FINANCIAL PROBLEMS

Difficulties For Singaiah Family in Guntur District ( ETV )

Difficulties For Singaiah Family: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్​రెడ్డి పల్నాడు పర్యటనలో చీలి సింగయ్య ప్రాణాలను కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే.

Difficulties For Singaiah Family: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్​రెడ్డి పల్నాడు పర్యటనలో చీలి సింగయ్య ప్రాణాలను కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు. కష్టపడి పనిచేసి సంపాదిస్తే కానీ పూట గడవని పరిస్థితి. అలాంటి కుటుంబానికి జగన్‌ ర్యాలీ రూపంలో అనుకోని ఉపద్రవం వచ్చిపడింది. అభిమాన నేత వాహనం కిందపడి ఆయన ప్రాణాలు అనంతవాయువుల్లో కలిసిపోయాయి. సింగయ్య మరణాన్ని ఆయన భార్య, పిల్లలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. పిల్లల చదువుల మాట అటుంచి ఇకపై ఇల్లు ఎలా గడుస్తుందనే ఆలోచన వారిని కలచివేస్తోంది. సింగయ్య కుటుంబానికి ఉపద్రవంలా జగన్ ర్యాలీ (ETV) గుంటూరు జిల్లా వెంగళాయపాలేనికి చెందిన చీలి సింగయ్య ఈ నెల 18 న ఏటుకూరు వద్ద మాజీ సీఎం జగన్‌ వాహనం కిందపడి మరణించారు. వృత్తిరీత్యా ప్లంబర్ అయిన ఆయన రోజువారీ వచ్చే కూలీ సొమ్ముతోనే కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. అత్యవసరాల కోసం 2 లక్షల మేర అప్పులు చేశారు. వాటికి వడ్డీలు కడుతూ నెట్టుకొస్తూ వచ్చారు. రోజూ ఉదయాన్నే పనికి వెళ్లే సింగయ్య జగన్‌ పల్నాడు పర్యటన రోజున గుంటూరు మీదుగా వెళ్తున్న విషయం తెలుసుకొని అభిమానంతో ఆయణ్ని చూసేందుకు వెళ్లారు.

