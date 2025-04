ETV Bharat / state

సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవంలో అపశ్రుతి - గోడకూలి ఎనిమిది మంది మృతి - SIMHACHALAM TEMPLE TRAGEDY

Simhachalam Temple Tragedy ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 30, 2025 at 6:44 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 7:36 AM IST 1 Min Read

Simhachalam Temple Tragedy : విశాఖ జిల్లా సింహాద్రి అప్పన్న స్వామి చందనోత్సవంలో అపశ్రుతి జరిగింది. స్వామివారి నిజరూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులపై గోడ కూలడంతో ఎనిమిది మంది భక్తులు మృతిచెందారు. ఘటనాస్థలిలో ఏడుగురు మరణించగా చికిత్స పొందుతూ మరొకరు చనిపోయారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఐదుగురు పురుషులు ఉన్నారు. మరో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి.

మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సింహాచలంలో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో సింహగిరి బస్టాండ్ నుంచి ఎగువకు వెళ్లే మార్గంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వద్ద రూ.300 టికెట్‌ కౌంటర్‌ వద్ద ఉన్న ఓ గోడ కుప్పకూలడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వెంటనే ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది, అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతులు పత్తి దుర్గాస్వామినాయుడు(32), ఎడ్ల వెంకట్రావు(48), కుమ్మపట్ల మణికంఠ(28) ఈశ్వరరావుగా గుర్తించారు. 8 మంది మృతదేహాలను విశాఖ కేజీహెచ్‌కు తరలించారు. గాయపడిన ముగ్గురిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. హోం మంత్రి అనిత, విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్, సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చీ ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. Chandrababu on Simhachalam Temple Incident : చందనోత్సవంలో గోడ కూలి 8 మంది మృతిచెందడం కలచివేసిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. భారీ వర్షాల వల్ల గోడ కూలడంతో ఈ ఘటన జరిగిందని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు. కలెక్టర్‌, ఎస్పీతో మాట్లాడి అక్కడి పరిస్థితి తెలుసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సహాయచర్యలపై ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నానని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. తిరుపతిలో తొక్కిసలాట ఘటన - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల పరిహారం

Simhachalam Temple Tragedy : విశాఖ జిల్లా సింహాద్రి అప్పన్న స్వామి చందనోత్సవంలో అపశ్రుతి జరిగింది. స్వామివారి నిజరూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులపై గోడ కూలడంతో ఎనిమిది మంది భక్తులు మృతిచెందారు. ఘటనాస్థలిలో ఏడుగురు మరణించగా చికిత్స పొందుతూ మరొకరు చనిపోయారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఐదుగురు పురుషులు ఉన్నారు. మరో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సింహాచలంలో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో సింహగిరి బస్టాండ్ నుంచి ఎగువకు వెళ్లే మార్గంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వద్ద రూ.300 టికెట్‌ కౌంటర్‌ వద్ద ఉన్న ఓ గోడ కుప్పకూలడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వెంటనే ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది, అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతులు పత్తి దుర్గాస్వామినాయుడు(32), ఎడ్ల వెంకట్రావు(48), కుమ్మపట్ల మణికంఠ(28) ఈశ్వరరావుగా గుర్తించారు. 8 మంది మృతదేహాలను విశాఖ కేజీహెచ్‌కు తరలించారు. గాయపడిన ముగ్గురిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. హోం మంత్రి అనిత, విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్, సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చీ ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. Chandrababu on Simhachalam Temple Incident : చందనోత్సవంలో గోడ కూలి 8 మంది మృతిచెందడం కలచివేసిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. భారీ వర్షాల వల్ల గోడ కూలడంతో ఈ ఘటన జరిగిందని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు. కలెక్టర్‌, ఎస్పీతో మాట్లాడి అక్కడి పరిస్థితి తెలుసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సహాయచర్యలపై ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నానని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. తిరుపతిలో తొక్కిసలాట ఘటన - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల పరిహారం

Last Updated : April 30, 2025 at 7:36 AM IST