మామను హత్య చేసిన మేనకోడలు - అనుమానం రాకూడదని వెండి ఆభరణాల దోపిడీ

తరచూ గొడవ పడుతున్నారని కక్ష - మామను ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేసిన మేనకోడలు - మామ ఒంటిపై ఉన్న 30తులాల వెండి ఆభరణాలు దోపిడీ - నిందితురాలిని అరెస్ట్‌ చేసిన సైదాబాద్​ పోలీసులు

Saidabad Murder Case
Saidabad Murder Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 3:20 PM IST

Saidabad Murder Case : వారో కొత్త ఇళ్లు నిర్మించుకుంటున్నారు. ఆ ఇంటి పెద్ద ప్రతిరోజూ రాత్రి అక్కడికి వెళ్లి నిద్రించేవాడు. కానీ ఓ రోజు అలా వెళ్లిన పెద్దాయన హత్యకు గురయ్యాడు. ఒంటిపై గాయాలున్నాయి ​వెండి ఆభరణాలు మాయమయ్యాయి. దోపిడీ దొంగలే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడి ఉంటారని అంతా భావించారు. పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం తెలిసి అంతా అవాక్కయ్యారు. అయిన వారే అత్యంత క్రూరంగా ఘాతుకానికి తెగించారని పోలీసులు తేల్చారు.

పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, సైదాబాద్‌లోని విష్ణునగర్‌లో కాట్రోత్ శివయ్య అనే 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు వికలాంగురాలైన భార్య సుశీలతో నివాసముంటున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు కాగా పెద్ద కుమార్తె పద్మ ​భర్తతో విడిపోయి తల్లిదండ్రులతోనే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం విష్ణునగర్‌లో ఓ ఇంటిని నిర్మించుకుంటూ సమీపంలో అద్దెకు ఉంటున్నారు. అదే ప్రాంతంలో శివయ్య భార్య సుశీల అన్న కుమార్తె నేనావత్ మంగ ​నివాసముంటోంది. ఈమె భర్త కొన్నేళ్ల క్రితం చనిపోయాడు.

మామను హత్య చేసిన మేనకోడలు - అనుమానం రాకూడదని వెండి ఆభరణాల దోపిడీ (ETV)

నీనల్లే నష్టపోయం అంటూ గొడవ : అయితే ఇటీవల మంగకు పరిచయమున్న వెంకటేశ్ అనే మేస్త్రితో ఇంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసేందుకు శివయ్య కుటుంబం రూ.10 లక్షలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రూ. ఎనిమిదిన్నర లక్షలు మేస్త్రికి ఇచ్చారు. కానీ అతను ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి చేయకుండా మధ్యలోనే వదిలేసి మోసం చేశాడు. ఇదే విషయంలో ​నీవల్లే తాము నష్టపోయామంటూ శివయ్యతో పాటు అతని కుటుంబీకులు ​తరచూ మంగతో గొడవపడేవారు. పైగా మంగకు, మేస్త్రీతో వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ తిడుతూ ఉండేవారు.

ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుంచి ఒత్తిడి : ఈ నెల 14న మంగ తన ఇంట్లో రొట్టెలు చేస్తుండగా పొగ పక్కనే ఉన్న తమ ఇంట్లోకి వస్తుందని శివయ్య కుటుంబం ఆమెను తిట్టింది. మరోవైపు మేస్త్రి దగ్గర పనిచేసే వంశీ అనే వ్యక్తికి మంగ తన పేరుపై ఈఎంఐలో ద్విచక్రవాహనం ఇప్పించింది. అతను ఈఎంఐలు సమయానికి కట్టకపోవడంతో ​ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుంచి మంగకు ఒత్తిడి పెరిగింది. అదే రోజు శివయ్య కూడా మంగతో ఇంటి నిర్మాణం విషయంలో గొడవపడ్డాడు. ఓవైపు ఈఎంఐ ఒత్తిడి ​మరోవైపు శివయ్య, అతని కుటుంబం పడుతున్న గొడవతో మంగ కోపంతో రగిలిపోయింది.

తప్పుదోవ పట్టించేందుకే ఆభరణాలు చోరీ : రోజూ రాత్రి అవ్వగానే శివయ్య కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఇంటి వద్ద కాపాలాగా పడుకుని ఉదయాన్నే ఇంటికి వెళ్లేవాడు. ఈనెల 14న రాత్రి భోజనం చేసి కొత్తింటి దగ్గరకు వెళ్లిన శివయ్య హత్యకు గురయ్యాడు. ఆయన ఒంటిపై ఉండే వెండి ఆభరణాలు చోరీకి గురైనట్లు కుటుంబసభ్యులు గుర్తించారు. మెడపై, చేతులపై గాయాలు ఉండడంతో అనుమానంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మంగపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. దీంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 14న అర్ధరాత్రి 12:30 తర్వాత నిద్రిస్తున్న శివయ్యను మంగే ​దిండుతో ఊపిరాడకుండా చేసి, తీగతో మెడకు ఉచ్చు బిగించి చంపేసినట్లు ఒప్పుకుంది. విచారణను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు మృతుడి ఒంటిపై ఉన్న 30 తులాలకు పైగా వెండి ఆభరణాలు తీసుకెళ్లింది. ​

శివయ్య కుటుంబం ఆరోపిస్తున్నట్లు మేస్త్రి వెంకటేశ్‌కు, మంగకు మధ్య విహహేతర సంబంధం నిజమేనని పోలీసులు తేల్చారు. అతడ్ని కూడా అదుపులోకి తీసుకుని ​హత్యలో మేస్త్రి పాత్ర ఏమీలేదని తెలిశాక వదిలేశారు. మంగ ఇంట్లో బియ్యం డబ్బాలో దాచిపెట్టిన వెండి వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకుని ​నిందితురాలిని రిమాండ్‌కు తరలించారు.

"రాత్రి 12.30 సమయంలో పడుకున్న శివయ్య హత్య చేసేందుకు దిండు సహంతో ప్రయత్నించింది. ఆపై ఒక తీగను మెడకు బిగించి హత్య చేసింది. అనుమానం రాకూడదని ఆయన శరీంపై ఉన్న చేతి కడియాలు, దండ కడియం, మొలతాడు ఆమెతో తీసుకెళ్లింది." - చంద్రమోహన్, సైదాబాద్ సీఐ

