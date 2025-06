ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో గణనీయంగా తగ్గతున్న ప్రసవాలు - కారణం అదేనా? - DELIVERIES IN GOVT HOSPITALS TG

DELIVERIES IN GOVT HOSPITALS TG ( ETV Bharat )

Published : June 13, 2025 at 1:56 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Decline in Deliveries in govt Hospitals in Telangana : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవమైన గర్భిణులకు అందించే ప్రోత్సాహకాలు నిలిచిపోయాయి. గతేడాదితో పోల్చితే సర్కారు దవాఖానాల్లో కొంతమేర ప్రసవాలు తగ్గాయి. గర్భిణులు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళితే ఏదో ఒక కారణంతో వారిని ఆందోళనకు గురి చేసి, శస్త్ర చికిత్సలతో కాన్పులు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో వైద్యారోగ్యశాఖ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్యను పెంచేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన అవసరముంది.

గతంలో ప్రత్యేక దృష్టి : గత మూడేళ్లలో ప్రభుత్వ వైద్యశాలల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెంచేందుకు వైద్యారోగ్యశాఖ ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించి అమలు చేసింది. ముఖ్యంగా పీహెచ్‌సీ, సీహెచ్‌సీ స్థాయిలోనూ సాధారణ ప్రసవాలు నిర్వహించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. దీంతోపాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటులో ప్రసవాలపై వైద్యారోగ్య శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఏయే దవాఖానాల్లో శస్త్రచికిత్సలు జరుగుతున్నాయో గుర్తించింది. నిఘాపెట్టి కోతల కాన్పులకు చెక్‌ పెట్టింది. దీంతో గతంలో సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని మాతాశిశు సంరక్షణ కేంద్రం సాధారణ ప్రసవాల్లో రాష్ట్రంలో తృతీయ స్థానంలో నిలిచింది.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు తగ్గటానికి ప్రధాన కారణాలు :