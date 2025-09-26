ETV Bharat / state

నిషేధిత ఆన్​లైన్​ గేమ్​లు ఆడొద్దు! - ముప్పు కొనితెచ్చుకోవద్దు - పోలీసుల హెచ్చరిక!

సెల్​ఫోన్​, ఆన్​లైన్​ గేమ్​లకు పిల్లలు దూరంగా ఉండాలన్న పోలీసులు - ఆడే వారిపై నిఘా పటిష్ఠంగా ఉంటుందని హెచ్చరిక! - ఆన్​లైన్​ గేమ్​ల భారిన పడకుండా ఉండటం ఎలా?

Disadvantages Of online Games
Disadvantages Of online Games (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Disadvantages Of Online Games : స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ చెంతన లేనిదే ఆ రోజు గడవదు. తెలిసీతెలియని వయసులో బాలలతో పాటు ఉన్నత విద్యావంతులు, ఉద్యోగులు ఫోన్‌లో కనిపించే వ్యసనాల బారినపడి తీరని నష్టాన్ని పొంది అల్లాడుతున్నారు. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో పలువురు ఆన్‌లైన్‌ గేమ్​ల బారినపడి బాధితులుగా మారుతున్నారు. పోలీసుశాఖ ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువస్తున్నప్పటికీ మార్పు రావడం లేదు. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని రకాల బెట్టింగ్‌ యాప్​లు నిషేధం. పబ్జీ, రమ్మీ, పోకర్,డ్రీమ్‌11, ఎంపీఎల్, జూపీ, విన్‌జో, అడ్డా52 తదితర సైట్లు, యాప్‌లు నిషేధించారు. ఆన్‌లైన్‌ పోటీల్లో పాల్గొని ఎంతోమంది ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సంపాదించండి, ఫోన్లో ఆడుతూ రూ.వేలు ఆర్జించండి అనే లింకులు, ప్రకటనలకు ఆకర్షితులవుతున్న యువత ఎక్కువ సంఖ్యలో అటు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :

  • ఏడాది కిందట సిద్దిపేటకు చెందిన ఓ ఉద్యోగి ఆన్‌లైన్‌ మనీ గేమ్స్‌ వ్యసనంలో కూరుకుపోయి పెద్దమొత్తంలో నష్టపోయాడు. చేసిన అప్పులు తీర్చేటువంటి లేక పారిపోయాడు. ఈ పరిణామం ఆ కుటుంబాన్ని చాలా కుంగదీసింది.
  • ‘ప్రమోషన్‌ అండ్‌ రెగ్యులేషన్‌ ఆఫ్‌ ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ యాక్ట్‌- 2025’కి ఇటీవల పార్లమెంట్‌లో ఆమోదం లభించింది. ఈ చట్టం ప్రకారం అన్ని రకాల ఆన్‌లైన్‌ మనీ గేమ్​లు నిషేధం. సంబంధిత ప్రకటనలు సైతం అదే లిస్ట్​లో ఉంటాయి.

ప్రతి ఇంటా రెండు ఫోన్లు : ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో ప్రతి ఇంట్లో ఒకటి నుంచి రెండు సెల్​ ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్​ సదుపాయాన్ని 80 శాతం మేర ప్రజలు వినియోగిస్తున్నారు. మరోవైపు పిల్లలు అన్నం తినడం లేదని, చెప్పిన మాట వినక మారాం చేస్తున్నారని స్మార్ట్​ఫోన్​లు అప్పగిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వినియోగం తదుపరి ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌ల వైపు మళ్లుతున్నారు. శారీరకంగా, మానసికంగా తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. పిల్లలకు స్మార్ట్​ఫోన్​ ఇచ్చేముందు తల్లిదండ్రులు ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. దానివల్ల ఎలాంటి ఫ్రతికూల ప్రభావాలు ఉంటాయో తెలుసుకుని ఇవ్వడం మేలు. పిల్లలు అధికంగా సెల్​ఫోన్​ వినియోగం వల్ల వారి కంటిపైన, మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల వీలైనంత వరకు వారికి చరవాణి ఇవ్వకపోవడమే మంచింది.

లక్ష్యాలను మరిచి పక్కదారి పడుతూ :

  • సులువుగా డబ్బులు సంపాదించాలనే(ఈజీ మనీ) యోచనలో అలవాటవుతోంది.
  • చదువు, ఉద్యోగం, తదితర ఇతర లక్ష్యాలను విస్మరిస్తున్నారు.
  • విద్యార్థులు సైతం అప్పులు చేసి మరీ ఆడుతున్నారు.
  • సరదాగా ఆడుతున్న పలువురు వ్యసనానికి నష్టపోతున్నారు.
  • ఉద్యోగులతోపాటు వ్యాపారులు కూడా బాధితుల జాబితాలో చేరుతున్నారు.
  • సెల్​ఫోన్​లో లీనమై అనారోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. ఊబకాయం, దృష్టిలోపం లాంటి ఇబ్బందులొస్తున్నాయి.
  • నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు వారిని వేధిస్తున్నాయి. బంధుత్వాలకు కూడా దూరమవుతున్నారు.
  • డబ్బు ఊరకే రాదు అని గుర్తుంచుకోవడం అవసరం.

"సెల్​ఫోన్ల వినియోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. డబ్బు ఊరకే రాదనే విషయాన్ని గ్రహించాలి. ప్రభుత్వం నిషేధించిన ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌కు దూరంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు విలువైన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దు. స్మార్ట్​ఫోన్‌లో ఆడితే ఎవరికీ తెలియదని అనుకోవద్దు. నిఘా పటిష్ఠంగా ఉంటుంది. దొరికిపోతారు. ఇళ్లలో పెద్దలు పిల్లల సెల్​ఫోన్ అలవాట్లను ఓ కంట కనిపెడుతుండాలి"-అనూరాధ, సిద్ధిపేట పోలీస్​ కమిషనర్

గేమింగ్ ఉచ్చులో చిక్కుకుని నేరాలబాట - భవిష్యత్ నాశనం చేసుకుంటున్న యువత

సరదాగా మొదలెట్టి - వ్యసనంగా మార్చుకుని - ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​తో కోట్లలో అప్పులు - తీర్చలేక ఆత్మహత్యలు - Ending Lives For Taking Loans

For All Latest Updates

TAGGED:

KEEP AWAY FROM ONLINE GAMESDISADVANTAGES OF ONLINE GAMESఆన్​లైన్​ గేమ్​ల వల్ల నష్టాలుBETTING APPS BAN IN TELANGANADISADVANTAGES OF ONLINE GAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.