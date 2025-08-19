Shuttlecock Prices Raised : షటిల్కాక్ ధరలు క్రీడాకారులు భయపెడుతున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి. దీనంతంటికి కారణం చైనాలో గూస్ (ఓ రకమైన బాతు) మాంసం తినడం దాదాపుగా ఆపేయడం. గూస్ ఎడమ రెక్క ఈకలతో తయారయ్యే షటిల్కాక్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. దీని తయారీకి 16 ఈకలు కావాలి. ఇందుకు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గూస్ల ఈకలు అవసరం. బేస్కు ఓక్, రబ్బరు మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
ఎంతో నాణ్యమైన ఈ షటిల్కాక్లను జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో వినియోగిస్తారు. బాతు ఈకల నుంచి కూడా షటిల్కాక్లు తయారుచేస్తారు. గూస్ ఈకలతో తయారైనవాటితో పోల్చితే వీటి ధరలు తక్కువ. ప్రస్తుతం చైనా ప్రజలు పంది మాంసంపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. దీంతో గూస్ల పెంపకం తగ్గించేశారు. బర్డ్ఫ్లూ భయంతో పెద్దఎత్తున వీటిని చంపేయడమూ మరో కారణం. ఫలితంగా వాటి ఈకల సరఫరా కూడా బాగా పడిపోయింది. ఈ కారణాల వల్ల షటిల్కాక్ల తయారీ తగ్గిపోయింది. ఫలితంగా ధర ఏడాదిలో 158 శాతం మేర పెరిగింది.
ప్రత్యామ్నాయం లేదా? : నైలాన్, ప్లాస్టిక్తో తయారుచేసిన షటిల్కాక్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సంప్రదాయ ఈకలతో తయారైన వాటితో పోల్చితే ఇవి ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి. ధర కూడా తక్కువే. మరోవైపు ఇవి వేగంగా ఎగరడం వల్ల ప్రతిస్పందించే సమయం తగ్గుతుంది. కచ్చితత్వం 14 శాతం తక్కువగా ఉంటుందని క్రీడాకారులు పేర్కొంటున్నారు. వీటిని ప్రాక్టీస్, అమెచ్యూర్ గేమ్స్లో వాడతారు.
మరోవైపు రెండు రోజుల కిందట చెన్నై నుంచి ఫెదర్కాక్లు బ్యారెల్ రూ.3100 చొప్పున తెప్పించామని విజయవాడకు చెందిన బ్యాండ్మింటన్ కోచ్ భాస్కర్ తెలిపారు. ఆరు నెలల్లోనే ధర రూ.1200 పెరిగిందని చెప్పారు. ఇది రూ.4000కు చేరొచ్చని దుకాణదారులు చెబుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. నైలాన్కాక్లు వాడుతుంటామన్నారు. మావిస్-350 రకం బ్యారెల్(6) రూ.1300గా ఉందని వివరించారు. ఫెదర్కాక్తో పోల్చితే వీటి ఫ్లైట్లో తేడా ఉంటుందని తెలియజేశారు. పోటీలకు ఫెదర్కాక్లే వాడాలని భాస్కర్ వెల్లడించారు.
ఏడాదిలో రూ.1200 నుంచి రూ.3100 : ఫెదర్కాక్ల ఉత్పత్తిలో మొదటి స్థానం చైనాదే. 70 శాతం నుంచి 80 శాతం పైగా ఆ దేశం నుంచే సరఫరా అవుతాయి. భారత్తో పాటు ఇండోనేషియా, వియత్నాంలోనూ కొన్ని సంస్థలు కొంతమేర ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఏడాదిగా సరఫరా తగ్గిపోవడంతో ధరల పెరుగుదల మొదలైంది. ఏఎస్-2 రకం షటిల్కాక్ బ్యారెల్ ధర 2024 ప్రారంభంలో రూ.1200 ఉండేది. క్రమంగా పెరుగుతూ రూ.3100కు చేరింది. రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరగనుంది.
బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీల బడ్జెట్లో 80 శాతం వరకు ఇప్పటికే షటిల్కాక్లకు ఖర్చుచేయాల్సి వస్తోంది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీలకు హాజరయ్యేవారికి నెలకు కనీసం 15 బ్యారెల్స్ అవసరం. ఇందుకోసం నెలకు రూ.45,000లకు పైగా ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి. అయినా అవసరాలకు మేర సరిపడా లభించడం లేదు.
