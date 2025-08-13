ETV Bharat / state

సుంకాల బాదుడుతో ఆక్వా రంగం భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం - అమెరికా మార్కెట్‌ వదులుకోవాల్సి వస్తుందా? - TRUMP TARIFFS EFFECT ON AQUA

ఏపీ రొయ్యల దిగుమతుల్లో కీలకంగా ఉన్న అమెరికా మార్కెట్‌ - ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి విదేశాలకు 60శాతం ఎగుమతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 1:14 PM IST

Shrimp Prices Falling Due to Trump Tariffs : అమెరికా సుంకాల సెగతో రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగం భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఇప్పటికే 34 శాతం టారిఫ్‌లతో కుదేలవుతున్న ఆక్వా రైతులు ఈ నెల 27 నుంచి 50 శాతం చేస్తానన్న ట్రంప్ ప్రకటనతో రొయ్యో మొర్రో అని మొత్తుకుంటన్నారు. నెల క్రితంతో పోలిస్తే కిలోకు సగటున 30 నుంచి 50 రూపాయల వరకు తగ్గడం ఆక్వా రైతుల్ని కలవరపెడుతోంది.

విలవిల్లాడుతున్న ఆక్వా రైతులు : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారత ఎగుమతులపై భారీగా సుంకాలు విధించడం రాష్ట్రంలోని ఆక్వా రంగాన్ని దెబ్బ తీస్తోంది. ఇప్పటికే విలవిల్లాడుతున్న ఆక్వా రైతులు 50 శాతం సుంకాలు అమల్లోకి వస్తే మరింత నష్టపోవాల్సి వస్తుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. భవిష్యత్‌లో రొయ్యల ధరలు మరింత పతనమైతే ఆక్వా సాగు చేయాలా వద్దా అనే మీమాంసలో రైతులు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఆరోగ్య ప్రమాణాలను సైతం అమెరికా కఠినతరం చేయడంతో మందులు ఎక్కువగా వాడిన రొయ్యలను తిరస్కరించే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు, ట్రేడర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా 10 నుంచి 11 లక్షల టన్నుల రొయ్యల ఉత్పత్తి : ఆక్వా రంగానికి ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు ఆయువు పట్టులా ఉన్నాయి. విదేశాలకు ఎగుమతయ్యే రొయ్యల్లో ఈ రెండు జిల్లాల నుంచి దాదాపు 60 శాతం ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా 10 నుంచి 11 లక్షల టన్నుల రొయ్యల ఉత్పత్తి జరుగుతుండగా అందులో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల వాటానే 6 లక్షల టన్నుల వరకూ ఉంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 3లక్షల టన్నుల రొయ్యల ఉత్పత్తి జరుగుతుండగా వాటిలో అమెరికాకు 40 శాతం, చైనాకు 30 శాతం ఎగుమతవుతున్నాయి. వీటి ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యం భారీగా వస్తోంది.

'ట్రంప్‌ ప్రకటించినట్లు అదనంగా విధించిన 25 శాతం కలిపి ఈ నెల 27 నుంచి 50 శాతం టారిఫ్‌ అమల్లోకి వస్తే కొనుగోళ్లు మందగిస్తాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇక్కడి నుంచి రొయ్యలు అమెరికా చేరడానికి 40 రోజులు పట్టే అవకాశం ఉండడంతో ఇప్పటి నుంచే వ్యాపారులు ధరలు తగ్గించి కొనుగోలు చేస్తున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు.' -ఏపీ సీఫుడ్ సప్లయర్స్ సంఘం కోశాధికారి

ఆక్వా ఎగుమతులపై 25శాతం సుంకం విధించినప్పుడు అమెరికా వ్యాపారులు ఈ భారాన్ని భరించేందుకు అంగీకరించారని ఇప్పుడు అది 50శాతానికి చేరడంతో వారు చేతులెత్తేశారనే తెలుస్తోంది. దీంతో రొయ్యల ధరలను స్థానిక ఎగుమతిదారులు తగ్గించారని.. రైతులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల ఈ రంగంపై ఆధారపడిన వేల మంది భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారనుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆక్వా రంగాన్ని కాపాడేందుకు సీఎం చంద్రబాబు , ప్రధాని మోదీ తగు చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

