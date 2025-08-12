ETV Bharat / state

చందానగర్​లో పట్టపగలు చోరీ - నగల దుకాణంలో దుండగుల కాల్పులు - FIRING AT HYDERABAD JEWELLERY SHOP

హైదరాబాద్​లో చందానగర్‌లో కాల్పుల కలకలం - ఖజానా జ్యువెలరీలో దొంగల దోపిడీ

Firing At Hyderabad Jewellery Shop
Firing At Hyderabad Jewellery Shop (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 12:40 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read

Firing At Hyderabad Jewellery Shop : హైదరాబాద్​ చందానగర్​లో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఖజానా జ్యువెలరీ దుకాణంలో దుండగులు దోపిడీకి ప్రయత్నించారు. ఎదురు తిరిగిన సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపారు. ఆరుగురు దుండగులు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. తుపాకీ కాల్పులతోనే సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనలో డిప్యూటీ మేనేజర్​ కాలికి గాయమైంది.

ఉదయం 10.40 గంటలకు దుకాణంలో చోరీకి దుండగులు తెగబడ్డారు. మాస్కులు ధరించి వచ్చిన వారు, వచ్చీ రావడంతోనే బెదిరింపులకు దిగారు. గన్​తో బెదిరించి లాకర్​ కీ ఇవ్వాలని బెదిరించారు. తర్వాత డిప్యూటీ మేనేజర్​ను లాకర్​ కీ ఇవ్వాలని గన్​ పెట్టి బెదిరించారు. తాను ఇవ్వనని చెప్పడంతో అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. తర్వాత బంగారు ఆభరణాలున్న స్టాల్స్ అద్దాలు పగులగొట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిఘటించిన దుకాణం సిబ్బందిపై దాడి చేసి కాల్పులు జరిపారు. ఘటన అనంతరం సైబరాబాద్​ కమిషనర్ ఘటనా స్థలికి వచ్చి పరిశీలించారు.

చందానగర్​లో పట్టపగలు చోరీ - నగల దుకాణంలో దుండగుల కాల్పులు (ETV)

"ఉదయం 10.35గంటల ప్రాంతంలో ఆరుగురు ఆయుధాలతో వచ్చారు. ఖాజానా నగల దుకాణంలోకి వెళ్లి ఆయుధాలతో వారిని బెదిరించారు. దుకాణంలో ఉన్న నగలను దొంగలించి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. సిబ్బందిలో డిప్యూటీ మేనేజర్​కు బుల్లెట్ గాయమైంది. ఆయన ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నారు. బంగారు నగలు పోలేదు. వెండి నగలు తీసుకెళ్లారు. దాని విలువ ఇంకా తెలియదు. సీసీటీవీపై కాల్పులు జరిపారు. మా క్లూస్​ టీమ్స్​ వచ్చాయి. వారు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు." - అవినాష్ మహంతి, సైబరాబాద్ సీపీ

ఈ ఘటనలో డిప్యూటీ మేనేజర్ సతీశ్​​ కుమార్ ​గాయపడ్డారు. దుండగులు కాల్పులు జరపడంతో ఆయన ఎడమ కాలిలోకి బుల్లెట్​ దూసుకెళ్లింది. దీంతో చందానగర్​ పీఆర్కే ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న సతీశ్​ కుమార్​ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.

"దుండగులు 10.40 సమయంలో దుకాణానికి వచ్చారు. రోజూ 1.30 నిమిషాలకు మీటింగ్ ఉంటుంది. ఎన్ని రోజుల నుంచి రెక్కీ నిర్వహించారో తెలియదు కానీ ఒకేసారి ఆరుగురు వచ్చారు. అందరూ మాస్క్​ ధరించి, పిస్టల్స్ పట్టుకుని వచ్చారు. డిప్యూటీ మేనేజర్​పై కాల్పులు జరిపారు. అందరినీ బెదిరించారు." - సులేమాన్​, ఎగ్జిక్యూటివ్​ మేనేజర్

'దొంగ ఎవరో కనిపెట్టాం - కానీ అతడు దొరకట్లేదు'

Firing At Hyderabad Jewellery Shop : హైదరాబాద్​ చందానగర్​లో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఖజానా జ్యువెలరీ దుకాణంలో దుండగులు దోపిడీకి ప్రయత్నించారు. ఎదురు తిరిగిన సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపారు. ఆరుగురు దుండగులు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. తుపాకీ కాల్పులతోనే సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనలో డిప్యూటీ మేనేజర్​ కాలికి గాయమైంది.

ఉదయం 10.40 గంటలకు దుకాణంలో చోరీకి దుండగులు తెగబడ్డారు. మాస్కులు ధరించి వచ్చిన వారు, వచ్చీ రావడంతోనే బెదిరింపులకు దిగారు. గన్​తో బెదిరించి లాకర్​ కీ ఇవ్వాలని బెదిరించారు. తర్వాత డిప్యూటీ మేనేజర్​ను లాకర్​ కీ ఇవ్వాలని గన్​ పెట్టి బెదిరించారు. తాను ఇవ్వనని చెప్పడంతో అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. తర్వాత బంగారు ఆభరణాలున్న స్టాల్స్ అద్దాలు పగులగొట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిఘటించిన దుకాణం సిబ్బందిపై దాడి చేసి కాల్పులు జరిపారు. ఘటన అనంతరం సైబరాబాద్​ కమిషనర్ ఘటనా స్థలికి వచ్చి పరిశీలించారు.

చందానగర్​లో పట్టపగలు చోరీ - నగల దుకాణంలో దుండగుల కాల్పులు (ETV)

"ఉదయం 10.35గంటల ప్రాంతంలో ఆరుగురు ఆయుధాలతో వచ్చారు. ఖాజానా నగల దుకాణంలోకి వెళ్లి ఆయుధాలతో వారిని బెదిరించారు. దుకాణంలో ఉన్న నగలను దొంగలించి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. సిబ్బందిలో డిప్యూటీ మేనేజర్​కు బుల్లెట్ గాయమైంది. ఆయన ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నారు. బంగారు నగలు పోలేదు. వెండి నగలు తీసుకెళ్లారు. దాని విలువ ఇంకా తెలియదు. సీసీటీవీపై కాల్పులు జరిపారు. మా క్లూస్​ టీమ్స్​ వచ్చాయి. వారు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు." - అవినాష్ మహంతి, సైబరాబాద్ సీపీ

ఈ ఘటనలో డిప్యూటీ మేనేజర్ సతీశ్​​ కుమార్ ​గాయపడ్డారు. దుండగులు కాల్పులు జరపడంతో ఆయన ఎడమ కాలిలోకి బుల్లెట్​ దూసుకెళ్లింది. దీంతో చందానగర్​ పీఆర్కే ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న సతీశ్​ కుమార్​ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.

"దుండగులు 10.40 సమయంలో దుకాణానికి వచ్చారు. రోజూ 1.30 నిమిషాలకు మీటింగ్ ఉంటుంది. ఎన్ని రోజుల నుంచి రెక్కీ నిర్వహించారో తెలియదు కానీ ఒకేసారి ఆరుగురు వచ్చారు. అందరూ మాస్క్​ ధరించి, పిస్టల్స్ పట్టుకుని వచ్చారు. డిప్యూటీ మేనేజర్​పై కాల్పులు జరిపారు. అందరినీ బెదిరించారు." - సులేమాన్​, ఎగ్జిక్యూటివ్​ మేనేజర్

'దొంగ ఎవరో కనిపెట్టాం - కానీ అతడు దొరకట్లేదు'

Last Updated : August 12, 2025 at 2:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRING AT HYDERABAD JEWELLERY SHOPFIRING AT CHANDANAGARFIRING AT HYDERABAD JEWELLERY SHOP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.