Firing At Hyderabad Jewellery Shop : హైదరాబాద్ చందానగర్లో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఖజానా జ్యువెలరీ దుకాణంలో దుండగులు దోపిడీకి ప్రయత్నించారు. ఎదురు తిరిగిన సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపారు. ఆరుగురు దుండగులు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. తుపాకీ కాల్పులతోనే సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనలో డిప్యూటీ మేనేజర్ కాలికి గాయమైంది.
ఉదయం 10.40 గంటలకు దుకాణంలో చోరీకి దుండగులు తెగబడ్డారు. మాస్కులు ధరించి వచ్చిన వారు, వచ్చీ రావడంతోనే బెదిరింపులకు దిగారు. గన్తో బెదిరించి లాకర్ కీ ఇవ్వాలని బెదిరించారు. తర్వాత డిప్యూటీ మేనేజర్ను లాకర్ కీ ఇవ్వాలని గన్ పెట్టి బెదిరించారు. తాను ఇవ్వనని చెప్పడంతో అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. తర్వాత బంగారు ఆభరణాలున్న స్టాల్స్ అద్దాలు పగులగొట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిఘటించిన దుకాణం సిబ్బందిపై దాడి చేసి కాల్పులు జరిపారు. ఘటన అనంతరం సైబరాబాద్ కమిషనర్ ఘటనా స్థలికి వచ్చి పరిశీలించారు.
"ఉదయం 10.35గంటల ప్రాంతంలో ఆరుగురు ఆయుధాలతో వచ్చారు. ఖాజానా నగల దుకాణంలోకి వెళ్లి ఆయుధాలతో వారిని బెదిరించారు. దుకాణంలో ఉన్న నగలను దొంగలించి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. సిబ్బందిలో డిప్యూటీ మేనేజర్కు బుల్లెట్ గాయమైంది. ఆయన ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నారు. బంగారు నగలు పోలేదు. వెండి నగలు తీసుకెళ్లారు. దాని విలువ ఇంకా తెలియదు. సీసీటీవీపై కాల్పులు జరిపారు. మా క్లూస్ టీమ్స్ వచ్చాయి. వారు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు." - అవినాష్ మహంతి, సైబరాబాద్ సీపీ
ఈ ఘటనలో డిప్యూటీ మేనేజర్ సతీశ్ కుమార్ గాయపడ్డారు. దుండగులు కాల్పులు జరపడంతో ఆయన ఎడమ కాలిలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. దీంతో చందానగర్ పీఆర్కే ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న సతీశ్ కుమార్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
"దుండగులు 10.40 సమయంలో దుకాణానికి వచ్చారు. రోజూ 1.30 నిమిషాలకు మీటింగ్ ఉంటుంది. ఎన్ని రోజుల నుంచి రెక్కీ నిర్వహించారో తెలియదు కానీ ఒకేసారి ఆరుగురు వచ్చారు. అందరూ మాస్క్ ధరించి, పిస్టల్స్ పట్టుకుని వచ్చారు. డిప్యూటీ మేనేజర్పై కాల్పులు జరిపారు. అందరినీ బెదిరించారు." - సులేమాన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్