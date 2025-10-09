బండి ఎక్కడ ఆగుతుందో? - ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడుందో? - హైవేపై టెన్షన్ టెన్షన్
ఈవీ పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత - ఛార్జింగ్ స్టేషన్కు వెళితే సాంకేతిక సమస్యలు - దూర ప్రయాణాలకు గంటలకొద్దీ సమయం - విద్యుత్ వాహనదారుల బాధలు ఎప్పుడు తీరుతాయో?
Shortage of Public Electric Charging Stations in Telangana : కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు విద్యుత్ వాహనాలను వాడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. కానీ ఆ విద్యుత్ వాహనాలు నడవాలంటే వాటికి ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు కావాలి. వాటిని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు కేంద్రం రూ.10,900 కోట్లను ఖర్చు చేస్తోంది. ఇప్పుడు విద్యుత్ వాహనాలకు ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత వెంటాడుతోంది. దీంతో దూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి కష్టాలు తప్పడం లేదు. విద్యుత్ కార్లను ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 300 కిలోమీటర్లలోపే ప్రయాణం సాధ్యం అవుతోంది. ఒకవేళ ఏసీ ఆన్ చేసి 80 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో వెళ్తే ఛార్జింగ్ మరింత త్వరగా అయిపోతుంది.
ఇలా దూర ప్రయాణాలకు వెళ్లినప్పుడు ఛార్జింగ్ అయిపోయేలోగా మరో స్టేషన్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. పొరపాటున అక్కడ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ లేకపోతే ఆందోళన తప్పడం లేదు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 1,195 స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు రెడ్కో అనుమతి ఇవ్వగా, వీటిలో 650 వరకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్కే పరిమితం అయ్యాయి. జాతీయ రహదారులపై ప్రతి 20 కిలోమీటర్లకో స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని గతంలో కేంద్రం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అయినా పలు రాష్ట్రాలు ఈ విషయంపై శ్రద్ధ చూపించలేదు. ఇప్పుడు ఈ సమస్య జఠిలంగా మారుతోంది.
యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి : ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ప్రైవేటు కంపెనీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వాటిలో ఛార్జింగ్ చేయించాలంటే ముందుగా ఆ కంపెనీ యాప్ను ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేశాక యాప్లో డబ్బు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత స్టేషన్లోని గన్ తీసుకుని కారుకు అది పెడితే ఛార్జింగ్ మొదలవుతుంది. దూర ప్రాంతాల ప్రయాణాల్లో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లలో కంపెనీ యాప్ ఇన్స్టాల్, పేమెంట్, ఛార్జింగ్ పూర్తి చేసేసరికి గంటలకొద్దీ సమయం పడుతోందని వాహదారులు చెబుతున్నారు.
ఫిర్యాదు చేసేదెలా? : ఛార్జింగ్ స్టేషన్లలో సిబ్బంది ఉండరు. కొన్ని స్టేషన్ల నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడంతో యాప్లో పేమెంట్ పూర్తయినా ఛార్జింగ్ కావడం లేదు. అలాంటి సందర్భాల్లో డబ్బు వెనక్కి రావాలంటే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో వాహనదారులకు తెలియడం లేదు. ఫిర్యాదు స్వీకరణకు ప్రభుత్వపరంగా ప్రత్యేక వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయనే లేదు. స్టేషన్లలో ఛార్జింగ్ సమస్యలపై తమకు ఫిర్యాదు చేయాలని, సదరు కంపెనీలను ప్రశ్నించి చర్యలు తీసుకుంటామని రెడ్కో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల తెలిపారు. ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు రెడ్కో పోర్టల్లో అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పారు. పాత స్టేషన్లలో సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆయా కంపెనీలకు ఆదేశిస్తామని అందులో పేర్కొన్నారు.
పీఎం-ఈడ్రైవ్లో కొత్త స్టేషన్ల ఏర్పాటు :
- పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల (పీసీఎస్) కొరత నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి విద్యుత్ డ్రైవ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ వెహికిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ (పీఎం ఈ-డ్రైవ్) పేరుతో కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందుకు రూ.10,900 కోట్లను ఖర్చు చేయనుంది. ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాలు, హైవేలు, రాష్ట్ర రహదారులపై ఎక్కడెక్కడ పీసీఎస్లు ఏర్పాటు చేయాలో వెంటనే ప్రతిపాదనలు పంపాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సూచించింది.
- తెలంగాణలో 3 వేల పీసీఎస్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలపై నోడల్ ఏజెన్సీ రెడ్కో కసరత్తు ప్రారంభించింది.
- ప్రభుత్వ స్థలాలు, కార్యాలయాల్లో ఏర్పాటు చేసే పీసీఎస్లలో మౌలిక సదుపాయాల వ్యయాన్ని 100 శాతం రాయితీగా కేంద్రం ఇవ్వనుంది. ఇతర స్థలాల్లో అయితే 80 శాతం రాయితీ అందిస్తోంది.
- గరిష్ఠంగా 150 కిలోవాట్ల లోడుతో ఏర్పాటు చేసే పీసీఎస్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.24 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది.
విశాఖ టూ హైదరాబాద్ 15 గంటల ప్రయాణం : 'విశాఖపట్టణం నుంచి హైదరాబాద్కు ఓ విద్యుత్ కారులో మధ్యాహ్నం 2.00 గంటలకు బయలు దేరాం. హైదరాబాద్ చేరుకునే సరికి మరుసటి రోజు ఉదయం 5 గంటల సమయం పట్టింది. అంటే 15 గంటల సమయం. అదే పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ కారులో అయితే 7 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు. ఈ మార్గంలో ఉన్న పలు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లలో బ్యాకప్ పవర్ సప్లై లేదు. ఒక్కో స్టేషన్లో ఒక్కో కంపెనీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మా ప్రయాణం పూర్తయ్యేసరికి ఫోన్ ఈ యాప్లతో నిండిపోయింది.' ఇది ఓ విద్యుత్ వాహనదారుడి ఆవేదన. ఇదే పరిస్థితి చాలా మందికి ఎదురవుతోంది.
