ETV Bharat / state

బండి ఎక్కడ ఆగుతుందో? - ఛార్జింగ్ స్టేషన్​ ఎక్కడుందో? - హైవేపై​ టెన్షన్​ టెన్షన్

ఈవీ పబ్లిక్​ ఛార్జింగ్​ స్టేషన్ల కొరత - ఛార్జింగ్​ స్టేషన్​కు వెళితే సాంకేతిక సమస్యలు - దూర ప్రయాణాలకు గంటలకొద్దీ సమయం - విద్యుత్​ వాహనదారుల బాధలు ఎప్పుడు తీరుతాయో?

Public Electric Charging Stations
Public Electric Charging Stations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 9:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shortage of Public Electric Charging Stations in Telangana : కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు విద్యుత్​ వాహనాలను వాడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. కానీ ఆ విద్యుత్​ వాహనాలు నడవాలంటే వాటికి ఛార్జింగ్​ స్టేషన్లు కావాలి. వాటిని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు కేంద్రం రూ.10,900 కోట్లను ఖర్చు చేస్తోంది. ఇప్పుడు విద్యుత్​ వాహనాలకు ఛార్జింగ్​ స్టేషన్ల కొరత వెంటాడుతోంది. దీంతో దూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి కష్టాలు తప్పడం లేదు. విద్యుత్​ కార్లను ఒకసారి ఛార్జ్​ చేస్తే 300 కిలోమీటర్లలోపే ప్రయాణం సాధ్యం అవుతోంది. ఒకవేళ ఏసీ ఆన్​ చేసి 80 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో వెళ్తే ఛార్జింగ్​ మరింత త్వరగా అయిపోతుంది.

ఇలా దూర ప్రయాణాలకు వెళ్లినప్పుడు ఛార్జింగ్​ అయిపోయేలోగా మరో స్టేషన్​లో ఛార్జింగ్​ పెట్టుకోవాలి. పొరపాటున అక్కడ ఛార్జింగ్​ స్టేషన్​ లేకపోతే ఆందోళన తప్పడం లేదు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 1,195 స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు రెడ్కో అనుమతి ఇవ్వగా, వీటిలో 650 వరకు గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​కే పరిమితం అయ్యాయి. జాతీయ రహదారులపై ప్రతి 20 కిలోమీటర్లకో స్టేషన్​ ఏర్పాటు చేయాలని గతంలో కేంద్రం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అయినా పలు రాష్ట్రాలు ఈ విషయంపై శ్రద్ధ చూపించలేదు. ఇప్పుడు ఈ సమస్య జఠిలంగా మారుతోంది.

Public Electric Charging Stations
రెడ్కో ప్రధాన కార్యాలయంలోని ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్‌ (Eenadu)

యాప్​ ఇన్​స్టాల్​ చేసి : ఛార్జింగ్​ స్టేషన్లను ప్రైవేటు కంపెనీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వాటిలో ఛార్జింగ్​ చేయించాలంటే ముందుగా ఆ కంపెనీ యాప్​ను ఫోన్​లో ఇన్​స్టాల్​ చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేశాక యాప్​లో డబ్బు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత స్టేషన్​లోని గన్​ తీసుకుని కారుకు అది పెడితే ఛార్జింగ్​ మొదలవుతుంది. దూర ప్రాంతాల ప్రయాణాల్లో ఛార్జింగ్​ స్టేషన్​లలో కంపెనీ యాప్​ ఇన్​స్టాల్​, పేమెంట్​, ఛార్జింగ్​ పూర్తి చేసేసరికి గంటలకొద్దీ సమయం పడుతోందని వాహదారులు చెబుతున్నారు.

ఫిర్యాదు చేసేదెలా? : ఛార్జింగ్​ స్టేషన్లలో సిబ్బంది ఉండరు. కొన్ని స్టేషన్ల నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడంతో యాప్​లో పేమెంట్​ పూర్తయినా ఛార్జింగ్​ కావడం లేదు. అలాంటి సందర్భాల్లో డబ్బు వెనక్కి రావాలంటే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో వాహనదారులకు తెలియడం లేదు. ఫిర్యాదు స్వీకరణకు ప్రభుత్వపరంగా ప్రత్యేక వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయనే లేదు. స్టేషన్లలో ఛార్జింగ్​ సమస్యలపై తమకు ఫిర్యాదు చేయాలని, సదరు కంపెనీలను ప్రశ్నించి చర్యలు తీసుకుంటామని రెడ్కో మేనేజింగ్​ డైరెక్టర్​ అనిల తెలిపారు. ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు రెడ్కో పోర్టల్​లో అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పారు. పాత స్టేషన్లలో సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆయా కంపెనీలకు ఆదేశిస్తామని అందులో పేర్కొన్నారు.

పీఎం-ఈడ్రైవ్‌లో కొత్త స్టేషన్ల ఏర్పాటు :

  • పబ్లిక్​ ఛార్జింగ్​ స్టేషన్ల (పీసీఎస్​) కొరత నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి విద్యుత్​ డ్రైవ్​ రెవల్యూషన్​ ఇన్​ ఇన్నోవేటివ్​ వెహికిల్​ ఎన్​హాన్స్​మెంట్​ (పీఎం ఈ-డ్రైవ్​) పేరుతో కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందుకు రూ.10,900 కోట్లను ఖర్చు చేయనుంది. ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాలు, హైవేలు, రాష్ట్ర రహదారులపై ఎక్కడెక్కడ పీసీఎస్​లు ఏర్పాటు చేయాలో వెంటనే ప్రతిపాదనలు పంపాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సూచించింది.
  • తెలంగాణలో 3 వేల పీసీఎస్​ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలపై నోడల్​ ఏజెన్సీ రెడ్కో కసరత్తు ప్రారంభించింది.
  • ప్రభుత్వ స్థలాలు, కార్యాలయాల్లో ఏర్పాటు చేసే పీసీఎస్​లలో మౌలిక సదుపాయాల వ్యయాన్ని 100 శాతం రాయితీగా కేంద్రం ఇవ్వనుంది. ఇతర స్థలాల్లో అయితే 80 శాతం రాయితీ అందిస్తోంది.
  • గరిష్ఠంగా 150 కిలోవాట్ల లోడుతో ఏర్పాటు చేసే పీసీఎస్​లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.24 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది.

విశాఖ టూ హైదరాబాద్​ 15 గంటల ప్రయాణం : 'విశాఖపట్టణం నుంచి హైదరాబాద్​కు ఓ విద్యుత్​ కారులో మధ్యాహ్నం 2.00 గంటలకు బయలు దేరాం. హైదరాబాద్​ చేరుకునే సరికి మరుసటి రోజు ఉదయం 5 గంటల సమయం పట్టింది. అంటే 15 గంటల సమయం. అదే పెట్రోల్​ లేదా డీజిల్​ కారులో అయితే 7 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు. ఈ మార్గంలో ఉన్న పలు ఛార్జింగ్​ స్టేషన్లలో బ్యాకప్​ పవర్​ సప్లై లేదు. ఒక్కో స్టేషన్​లో ఒక్కో కంపెనీ యాప్​ని డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మా ప్రయాణం పూర్తయ్యేసరికి ఫోన్​ ఈ యాప్​లతో నిండిపోయింది.' ఇది ఓ విద్యుత్​ వాహనదారుడి ఆవేదన. ఇదే పరిస్థితి చాలా మందికి ఎదురవుతోంది.

హైవేలు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలలో 4,557 EV పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశాం: నితిన్ గడ్కరీ

విద్యుత్​​ వాహనదారులకు ఛార్జింగ్ చింత లేదిక!- త్వరలో 72,000 కేంద్రాల ఏర్పాటు

For All Latest Updates

TAGGED:

PUBLIC ELECTRIC CHARGING STATIONSతెలంగాణ విద్యుత్​ ఛార్జింగ్​LACK OF PUBLIC EVS IN TELANGANALACK OF PUBLIC CHARGING STATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.