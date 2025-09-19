రూ.5కే షర్ట్ అంటూ క్రేజీ ఆఫర్ - గంటల్లోనే వైరల్
తన ఫాలోవర్స్కు క్రేజీ ఆఫర్ పెట్టిన బట్టల దుకాణం యజమాని - రూ.5కే షర్ట్ అంటూ ప్రకటన - ఎగబడ్డ జనం
Published : September 19, 2025 at 3:44 PM IST
Shirt Offer For Rupees 5 in Kodangal : ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. తాము ఇచ్చే ఆఫర్లను, ఏ ధరకు ఇస్తున్నారో వీడియో చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ వాటిల్లో పోస్టు చేస్తుంటారు. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్స్ వస్తే స్పెషల్ ఆఫర్స్ అంటూ స్పెషల్ వీడియోలు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లతో ప్రొమోషన్లు చేయిస్తారు. ఆన్లైన్ ఆర్డర్ సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తున్నారు. దీంతో తక్కువ ధరకు, క్వాలిటీ బట్టలు వస్తున్నాయన్న ఐడియాతో అందరూ వీటికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. తాజాగా ఇలాగే ఓ వ్యాపారి రూ.5కే అంటూ క్రేజీ ఆఫర్ పెట్టాడు. అది కాస్త చివరకు తల పట్టుకనే వరకు తెచ్చింది. ఇంతకు ఏమైందంటే?
కండిషన్తో ప్రకటన : వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణంలోని బస్టాండ్ కాంప్లెక్స్లో ఓ వ్యక్తి బట్టల దుకాణాన్ని నడిపిస్తున్నారు. అయితే అతను కూడా సోషల్ మీడియాలో తన షాప్లోని బట్టలు, ఆఫర్స్ గురించి చెప్తూ వీడియోలు చేస్తుండేవాడు. అయితే పండుగ సీజన్ కావడంతో రూ.5లకే షర్ట్ అంటూ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో వీడియో పెట్టాడు. ఇక్కడ ఒక కండీషన్ కూడా పెట్టాడు. ఎవరైతే తనను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవుతారో వారికి మాత్రమే ఈ ఆఫర్ వస్తుందని తెలిపాడు. ప్రకటించిన ఆఫర్ను త్వరపడాలంటే తనను ఇన్స్టాగ్రామ్లో తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలని కండిషన్ కూడా పెట్టాడు. అలా వీడయో పోస్టు చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే వైరల్ అయ్యింది. ఎలాగో పండుగ సీజన్ అందులోనూ రూ.5లకే షర్ట్ వస్తుంది అనడంతో సంతోషపడ్డారు.
పోలీసుల భద్రత నడుమ : ఆఫర్ను ప్రకటించిన మరునాడే దుకాణం వద్దకు భారీ సంఖ్యలో జనం చేరుకున్నారు. అందులో కొందరు ఫాలోవర్లు అయితే మరికొందరు కేవలం ఆఫర్ విని వచ్చిన వారు ఉన్నారు. దుకాణం చుట్టూ గోడల మీద ఎప్పుడు షాపు ఓపెన్ చేస్తే తీసుకుని వెళ్లాలా అని చూస్తూ అక్కడ నిల్చున్నారు. అంత మందిని చూసిన షాపు యజమాని ఏంటి ఇంత మంది వచ్చారని తల పట్టుకున్నాడు. దుకాణం తెరవడం పెద్ద తల నొప్పిగా మారింది. చివరకు ఎలాగోలా షాపు తెరిచి బట్టలను అందించాడు. అతడు ప్రకటించిన ఆఫర్ ప్రకారం తనను ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో చెక్ చేసి మరి షర్ట్లను అమ్మాడు. అది కూడా పోలీసు భద్రత నడుమ యువకులకు బట్టలు అందజేశారు. దాదాపు రెండు గంటలపాటు యువకులు క్యూలో నిల్చొని షర్ట్లను తీసుకుని వెళ్లారు. అయితే ఈ విషయం స్పష్టంగా తెలియని కొందరు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. మేము ఈ ఆఫర్ అందరికి ఇస్తారు అనుకుని దుకాణానికి వచ్చామని, తీరా ఇక్కడికి వచ్చాకా చూస్తే కేవలం వారిని ఫాలో అవుతున్నవారికే ఇస్తారని చెప్పారని అంటున్నారు.
ఇక యజమానిని ఫాలో అయ్యి షర్ట్లు తీసుకున్నవారు తెగ సంబరపడిపోయారు. పండుగ సీజన్లో మరి ఇంత తక్కువ ధరకు షర్ట్ వస్తుంది అనుకోలేదన్నారు. ఉదయం వచ్చి చూసేసరికి వందలాది మంది ఉంటే వారందరిని చూసి తమకు షర్ట్ వస్తుందో లేదో అనుకున్నామన్నారు. కానీ ప్రకటన ప్రకారం రూ.5కే షర్ట్లు ఇచ్చారని తెలిపారు.
