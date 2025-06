ETV Bharat / state

యోగాలో ప్రావీణ్యం - ఆర్థిక సాయం కోసం ఎదురుచూపులు - SHALEM RAJ GOT EXPERTISM IN YOGA

Shalem Raj Got Expertism in Yoga Gets Accolades Along with Awards Yuva Story : అతను పుట్టింది పేద కుటుంబమైనా సంకల్పం మాత్రం గొప్పది. తన సోదరీమణులను చూస్తూ యోగాపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. నిరంతర సాధన చేసి ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ఎన్నో అవార్డులు సాధించాడు. అయితే ఆర్థిక స్థోమత లేక కష్టాల కడలి ఈదుతున్నాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడేందుకు అవకాశం వచ్చినా డబ్బులు లేక అవకాశాల్ని వదలేసుకున్నాడు. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని పతకాలు గెలిచి దేశానికి పేరు తీసుకు వస్తానంటున్న ఈ యువకుడు ప్రస్తుతం దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.

షాలెమ్ రాజ్​ వయసు 19 సంవత్సరాలు. చిన్నతనం నుంచే క్రీడలపై ఆసక్తి ఉండటంతో జిమ్నాస్టిక్స్‌లో కొన్ని రోజుల పాటు తర్ఫీదు తీసుకున్నాడు. తన అక్కలతో కలిసి యోగా పోటీల్లో పాల్గొనేవాడు. అక్కడ వాళ్లు చేసే యోగాసనాలను చూసి తాను చేయటం ప్రారంభించాడు. జిమ్నాస్టిక్స్ కంటే యోగాలో తన కెరీర్ బాగుంటుందని భావించాడు. కఠోర సాధన చేసి కఠినమైన ఆసనాలను అలవోకగా నేర్చుకున్నాడీ అబ్బాయి.

యోగాలో సత్తా చాటుతున్న షాలెమ్ రాజ్- ఆర్థిక సమస్యలతో అంతర్జాతీయ పోటీలకు దూరం (ETV Bharat)

పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన పారుపల్లి పిచ్చయ్య, మార్తమ్మ దంపతుల మూడో సంతానం షాలెమ్ రాజ్. వీళ్లది నీరుపేద కుటుంబం. పిల్లల చదువుల నిమిత్తం విజయవాడలో స్థిరపడిన ఈ కుటుంబం తమ లాగే వాళ్ల బిడ్డల బతుకులు ఉండకూడదని కష్టపడి చదివించారు. ప్రస్తుతం బీకాం కంప్యూటర్స్ చదువుతున్న షాలెమ్ రాజ్​ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత యోగా వైపే పూర్తిగా దృష్టి పెడతానని చెబుతున్నాడు.