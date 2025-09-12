ETV Bharat / state

పోలీసు శాఖ స్నేహహస్తం - సెల్​ఫోన్​లోనే ఎన్నో సేవలు

ఫోన్‌ ఉంటే ‘పోలీసు ఉన్నట్టే’ - పోలీసుస్టేషన్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే సురక్ష యాప్‌ ద్వారా ఫిర్యాదు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:47 PM IST

Shakti App Launched in AP For Women Safety : నిత్య జీవితంలో తరచూ ఎదుర్కొనే చాలా సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని స్నేహహస్తం చాస్తోంది పోలీసు శాఖ! ఒకప్పటిలా ఫిర్యాదు ఇవ్వాలంటే పోలీసుస్టేషన్‌ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. తమ ఫిర్యాదుపై చర్యలు తీసుకున్నారా? లేదా? తెలుసుకునేందుకు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కాపీ తీసుకునేందుకు గతంలోలా అనేక పాట్లు పడాల్సిన పరిస్థితి లేదు. చేతిలో సెల్‌ఫోన్‌ ఉంటే చాలు కావాల్సిన సేవలు పొందొచ్చు.

మహిళలకు తోడుగా ‘శక్తి’

  • ఆపదలో చిక్కుకున్న మహిళలు శక్తి యాప్‌ ఓపెన్‌ చేసి ఎస్‌వోఎస్‌ మీటపై నొక్కితే 10 సెకన్ల నిడివిగల వీడియో, ఆడియో ఆటోమేటిక్‌గా రికార్డై ఘటనా స్థలం లొకేషన్‌ వివరాలతో సహా పోలీసు కంట్రోల్‌ రూమ్‌కు చేరిపోతుంది. నిమిషాల వ్యవధిలో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంటారు.
  • యాప్‌ సెట్టింగ్స్‌లోని ‘‘హ్యాండ్‌ గెశ్చర్‌’’ ఆప్షన్‌ ఆన్‌ చేసి పెట్టుకుంటే ఎస్‌వోఎస్‌ మీట నొక్కలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే ఫోన్‌ అటూ ఇటూ గట్టిగా ఊపినా (షేక్‌ ట్రిగ్గర్‌) చాలు వెంటనే పోలీసు కంట్రోల్‌ రూమ్‌కు సమాచారమంది రక్షణకు కదలివస్తారు.

సురక్ష ఉంటే చాలు

  • పోలీసుస్టేషన్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే సురక్ష యాప్‌ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. మీరిచ్చిన ఫిర్యాదుపై చర్యలు తీసుకున్నారా? లేదా? ప్రస్తుతం ఆ ఫిర్యాదు ఏ దశలో ఉందనే అంశాలు తెలుసుకోవచ్చు.
  • ఎఫ్‌ఐఆర్‌ ప్రతి కోసం స్టేషన్‌కు వెళ్లక్కర్లేదు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నంబరు, స్టేషన్‌ వివరాలు నమోదు చేసి పొందొచ్చు.
  • పాత వాహనం కొనుగోలు చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఏదైనా నేరంతో సంబంధం ఉందా అనేది దాని నంబరు నమోదు చేస్తే తెలిసిపోతుంది.
  • ఇంటికి తాళమేసేసి రెండు మూడు రోజుల పాటు ఇంటిల్లిపాది ఎక్కడికైనా వెళ్లే సందర్భాల్లో లాక్డ్‌ హౌస్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌లో ఇంటికి పోలీసు రక్షణ పొందొచ్చు. ఈ యాప్‌లో ఆ విభాగంలోకి వెళ్లి వివరాలు నమోదు చేసుకుంటే స్థానిక పోలీసులు వచ్చి ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు బిగించి కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌కు అనుసంధానిస్తారు. మీరు పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి ఇంటికొచ్చేంతవరకూ నిరంతర నిఘా, గస్తీ ఉంచుతారు.
  • సైబర్‌ నేరాల బారిన పడే సందర్భాల్లో ఈ యాప్‌లోని సైబర్‌ క్రైమ్‌ ఆప్షన్‌లోకి వెళ్తే నేరుగా టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ 1930కు కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
  • వాహనాలపై ఉన్న ఈ-చలానాల వివరాలు దీని ద్వారా తెలుసుకోవొచ్చు. అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లైన డయల్‌ 100, డయల్‌ 112కు కాల్స్‌ చేసుకోవచ్చు.
  • పోలీసు వాలంటీరుగా సేవలందించేందుకూ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు.

సురక్షిత ప్రయాణానికి భరోసా : మహిళలు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి ఆటోలో, క్యాబ్‌లు లేదా ఇతర వాహనాల్లో ఒంటరిగా ప్రయాణించే సందర్బాల్లో సురక్షిత ప్రయాణం కోసం శక్తి యాప్‌లోని ‘‘సేఫ్‌ ట్రావెల్‌’’ విభాగాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అందులో ‘‘న్యూ ట్రాక్‌ రిక్వెస్ట్‌’’లోకి వెళ్లి బయల్దేరిన ప్రాంతం, గమ్యస్థానం వివరాలు, ఏ వాహనంలో వెళ్తున్నారు, దాని నంబర్‌ తదితర వివరాలు నమోదు చేయాలి. మహిళ ప్రయాణించే వాహనాన్ని, ఆ మార్గాన్ని పోలీసు కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నుంచి గమనిస్తారు. వేరే మార్గంలో వెళ్తుంటే వెంటనే స్థానిక పోలీసుల్ని అప్రమత్తం చేస్తారు.

పోలీసుస్టేషన్‌కు వెళ్లకుండానే - ఫిర్యాదు చేయొచ్చు

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పోలీసుస్టేషన్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే మహిళలు శక్తి యాప్‌ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ‘‘గివ్‌ ఏ కంప్లైంట్‌’’ విభాగంలోకి వెళ్లి వివరాలు నమోదు చేస్తే పోలీసులే మిమ్మల్ని సంప్రదించి చర్యలు తీసుకుంటారు. వేధింపులు, గృహ హింస, అత్యాచారం, లైంగిక దాడులు, ఈవ్‌ టిజింగ్, పరువు హత్యలు, బలవంతపు వివాహాలు, బాల్య వివాహాలు, అపహరణలు, సైబర్‌ బుల్లీయింగ్, ఫొటో మార్ఫింగ్‌ తదితర అంశాలపై ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చెయ్యండి - పోలీసులకు ఫీడ్​బ్యాక్​ ఇవ్వండి

శక్తి ద్వారా ఫ్యామిలీ కౌన్సెలింగ్‌

  • కుటుంబ తగాదాలకు సంబంధించి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్‌ పొందేందుకు కూడా ఈ యాప్‌ ద్వారా విన్నవించొచ్చు.
  • అదృశ్యమైన చిన్నారుల ఆచూకీ కనుగొనేందుకు వారి పేరు, వయసు, చివరిసారిగా చూసిన లొకేషన్, ఫోటో తదితర వివరాలు అప్‌లోడ్‌ చేస్తే పోలీసులు స్పందిస్తారు.
  • కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల ఫోన్‌ నంబర్లు ఈ యాప్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఎస్‌వోఎస్‌ సందేశం పంపినా, సేఫ్‌ ట్రావెల్‌ ఆప్షన్‌ వినియోగించినా పోలీసులతో పాటు ఈ నంబర్లకూ సందేశం వెళ్తుంది.
  • బహిరంగ మద్యపానం, గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, తదితర అంశాలపైనా ఈ యాప్‌లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
  • రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పోలీసుస్టేషన్లు, అక్కడి ఎస్‌హెచ్‌వోల నంబర్లు, అత్యవసర నంబర్లు పొందవచ్చు.
ఈ నంబర్లు ఉన్నాయా?
శక్తి వాట్సాప్‌ నంబర్‌79934 85111
టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్లు 112, 181

మహిళలకు పని ప్రదేశంలో సురక్షితమైన వాతావరణం - ఐసీసీలు ఏర్పాటు

