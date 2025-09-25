ETV Bharat / state

అమ్మాయిలు - నిశ్శబ్దం వీడండి నిగ్గదీసి అడగండి

పెరుగుతున్న లైంగిక వేధింపులు - ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెనుకడుగు వేస్తున్న అమ్మాయిలు - ఎలాంటి భయాలు లేకుండా ఫిర్యాదు చేయాలంటున్న పోలీసులు

Sexual Harassment on Girls Increasing
Sexual Harassment on Girls Increasing (Getty Imges)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Sexual Harassment on Girls Increasing : ఇటీవల ములుగు మండలంలోని ఓ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు తొమ్మిదో తరగతి చదివే బాలికతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ విషయం కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పలేక మదనపడింది. తొలుత రెండు రోజుల తర్వాత తల్లిదండ్రులకు లేఖ రాసింది. దీంతో ఈ విషయం పోలీసు స్టేషన్​ వరకు చేరింది. ఉపాధ్యాయుడిని రిమాండ్​కు తరలించారు. జిల్లాలోని ఒక స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుడు తోటి ఉపాధ్యాయిని సహా విద్యార్థినులతో ఆరు నెలలుగా అసభ్యకరంగా మాట్లాడటం అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు. వారు భరించలేక ఈ విషయాన్ని సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఉపాధ్యాయుడిపై చర్యలు తీసుకున్నారు.

విద్యాలయం, కార్యాలయం, పని ప్రదేశం, ఇంటాబయట, కీచకులు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు తరచూ వెలుగుచూస్తున్నాయి. బాలికలు, యువతులు, మహిళలు ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఆలోచిస్తున్నారు. ఫలితంగా సమస్య తీవ్రత పెరుగుతోంది. నిశ్శబ్దాన్ని వీడాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. వేధింపులను భరించకుండా గుణపాఠం నేర్పాలి.

ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు : కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాల్లో లైంగిక పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేసే సదుపాయం ఉంది. ఈ మేరకు sheboxportal అందుబాటులో ఉంది. పోలీసు శాఖ నేతృత్వంలో షీ బృందాలు పాఠశాలల్లో ఫిర్యాదు పెట్టెలను ఏర్పాటు చేశారు. sdptsheteam@gmail.com లో ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది.

నేరుగా : జిల్లాలో పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాలయాలు, డిగ్రీ కాలేజీల్లో ఐసీసీ (అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ)లు పని చేస్తున్నాయి. వైద్య కళాశాలల్లో యాంటీ ర్యాగింగ్‌ కమిటీలు కొనసాగుతున్నాయి. ఫిర్యాదుల ఆధారంగా విచారణ చేపట్టి పరిష్కరిస్తారు.

ఇన్ని విధాలుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు :

  • జిల్లా షీ బృందం ఫోన్‌ లేదా వాట్సాప్‌ నంబరు 87126 67434, పోలీసు కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నంబర్​ 87126 67100 కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పోలీసు శాఖకు సంబంధించిన టోల్‌ ఫ్రీ డయల్‌ -100 లేదా 112 నంబర్​కు కాల్​ చేయాలి.
  • సిద్దిపేటలో సఖి కేంద్రం కొనసాగుతోంది. మహిళా హెల్ప్‌ లైన్‌ నం. 181 సంప్రదించవచ్చు.
  • న్యాయ పరమైన సహకారం కోసం న్యాయ శాఖ టోల్‌ ఫ్రీ నం. 15100కు డయల్ చేయండి.
  • చిన్నపిల్లలు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటే చైల్డ్‌ హెల్ప్‌ లైన్‌ నంబరు. 1098.

ఎలాంటి భయాలు లేకుండా ఫిర్యాదు చేయాలి : స్కూల్​, కాలేజీ, వర్క్ ప్లేస్​ ఎక్కడైనా మగవారు ఇబ్బంది కలిగినట్లు ప్రవర్తిస్తే తప్పకుండా ఇతరులకు తెలియజేయాలి. ముఖ్యంగా గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న అమ్మాయిలు ఇలాంటి ఘటనలు తమ భవిష్యత్​ ఎక్కడ ప్రభావం చూపుతుందో అని ఇంట్లో చెప్పడానికి వెనుకడుగు వేస్తారు. పట్టణంలో ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇంకా వాళ్లను ఏమైనా చేస్తారెమోనన్న భయంతో కూడా ఆ బాధను భరిస్తారే తప్ప చెప్పరు. ఇలా చేయకూడదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అమ్మయిలకు ఇబ్బందులు కలిగే విధంగా ఏం చేసినా భయపడకుండా టీచర్లకో, తల్లిదండ్రులకో, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని అంటున్నారు. దాని వల్ల ఏం ఇబ్బందులు ఉండవని అంటున్నారు. ధైర్యం చేసి ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తేనే ఇతరులు అలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొరని వివరించారు.

ఏవండీ పిల్లలు జాగ్రత్త - లైంగిక వేధింపులు భరించలేక వివాహిత ఆత్మహత్య

లేడీ కానిస్టేబుల్​పై లైంగిక వేధింపులు!- రెండేళ్లల్లో 3అబార్షన్లు- పరారీలో నిందితుడు

