జువెనైల్ హోంలో దారుణం - ఆరుగురు బాలురపై పర్యవేక్షకుడి లైంగిక దాడి
ఓ బాధిత బాలుడి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు - మరో ఐదుగురు బాలురకు వైద్య పరీక్షలు చేయించనున్న పోలీసులు - ప్రస్తుతం నిందితుడు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు సమాచారం
Case Registered on Juvenile Home Issue in Saidabad : హైదారాబాద్లోని సైదాబాద్ జైల్ గార్డెన్లోని ప్రభుత్వ వీధి బాలుర గృహంలో ఆరుగురు బాలురపై పర్యవేక్షకుడు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డ ఘటన కలకలం రేపింది. బాధితుల్లోని ఓ బాలుడి తల్లి సైదాబాద్ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేయగా, ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దసరా పండుగకు ఇంటికి వెళ్లి తిరిగి జువెనైల్ హోంనకు వెళ్లనని ఓ బాలుడు తల్లి వద్ద బోరున విలపించాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చి ఆ తల్లి ఆరా తీయడంతో అసలు విషయం వెలుగు చూసింది.
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు : జువెనైల్ హోంలో బాలురను సంరక్షించాల్సిన పర్యవేక్షకుడే అభంశుభం తెలియని బాలురపై అసహజ రీతిలో తరచూ లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. మొదట ఒక్కడే బాధితుడని పోలీసులు భావించారు. కానీ కాస్త లోతుగా పరిశీలించి కూపీ లాగితే, మరో ఐదుగురిపైనా లైంగిక దాడి జరిగినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన సైదాబాద్ పోలీసులు మరిన్ని వివరాలు సేకరించేందుకు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
భద్రతా లోపాల వల్లే : మరోవైపు వైద్యుల పరీక్షల్లో బాలుడిపై లైంగిక దాడి జరిగినట్లు నిర్ధారణ కాగా, మిగిలిన ఐదుగురు మైనర్లకు కూడా పోలీసులు వైద్య పరీక్షలు చేయించనున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు సైదాబాద్ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్టు సమాచారం. ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం దురదృష్టకరమని పలువురు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా అక్కడ ఉన్న భద్రతా లోపాలకు నిదర్శనం అని మండిపడుతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం, పోలీసులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా జువైనల్ హోంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
18 ఏళ్లు నిండని పిల్లలు నేరాలు చేస్తే : జువైనల్ హోంలు 18ఏళ్ల లోపు పిల్లలు తెలిసీ తెలియని పరిస్థితుల్లో ఏవైనా నేరాలకు పాల్పడ్డప్పుడు వారి విద్య, శిక్షణ, పునరావాసం కోసం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాయి. పిల్లల శ్రేయస్సు కోసం, పునరావాసం కల్పించడంతో పాటు తిరిగి వారు సమాజంలో కలిసిపోవడానికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఏర్పరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఉదాహరణకు తమిళ హీరో విజయ్ హీరోగా తెరకెక్కిన మాస్టర్ వంటి సినిమాలు చూస్తే జువైనల్ హోంల గురించి కొంత అవగాహన వస్తుంది.
జువైనల్ హోం ప్రధాన ఉద్దేశాలు
- సంరక్షణ : పిల్లలకు సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తూ రక్షించడం.
- విద్య : జువైనల్స్కు విద్య, వృత్తి శిక్షణ, వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి తోడ్పాటునందించడం.
- పునరావాసం : నేరాలు చేసిన పిల్లల్లో క్రమంగా మార్పు తీసుకువచ్చి, సమాజంలో కలిసిపోయే మంచి పౌరులుగా ఎదగడానికి సహాయపడటం.
- శ్రేయస్సు : పిల్లల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం, సంక్షేమాన్ని చూసుకోవడం.
పైన పేర్కొన్న బాధ్యతలను జువైనల్ హోంలు నిర్వహించాలి. కానీ నిధుల సమస్య, సిబ్బంది కొరతతో ఇవన్నీ లేనట్లుగా ఈ ఘటనతో అర్థం అవుతోంది. చిన్న వయసులో నేరాలు చేసిన వారిని తీర్చిదిద్ది దేశానికి ఉపయోగపడే పౌరులుగా మార్చాల్సిన పర్యవేక్షకుడే, ఏకంగా ఆరుగురు బాలురపై లైంగిక దాడికి పాల్పడటం సమాజం తలదించుకునే విధంగా ఉంది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండే విధంగా జువైనల్ హోంలలో చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
