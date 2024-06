తెలంగాణలో వలపు వలలో చిక్కుకుంటున్న అమాయకులు - ఈ ఏడాది వేలల్లో కేసులు - sextortion traps in telangana

How to Escape From Sextortion : మనుషుల్ని అపహరించి డబ్బు వసూలు చేయడమే ఎక్స్‌టార్షన్‌. అందమైన అమ్మాయిలను ఎరవేసి, తర్వాత బెదిరించి డబ్బులు గుంజడమే సెక్స్‌టార్షన్‌. ఇలాంటి నేరాలు చేయడంలో సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. మనుషుల బలహీనతను పెట్టుబడిగా పెట్టి వారితో ఆటాడుకుంటున్నారు. వీరి భారిన పడిన వారు తమ పరువు పోతుందన్న ఉద్దేశంతో పోలీసులను ఆశ్రయించేందుకు జంకుతున్నారు. నేరగాళ్లకు అడిగినంత ముట్టజెబుతూ సర్వం కోల్పోతున్నారు. కొద్దిమంది మాత్రం ధైర్యం పోలీసులకు చేసి ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.

ఈ ఏడాది మే నెలాఖరు వరకు ఈ తరహా 2,125 కేసులు నమోదయ్యాయి. బాధితులు ఏకంగా రూ.4,58,17,808 నష్టపోవడం గమనార్హం. సైబర్‌ నేరాలకు చిరునామాగా మారిన ఝార్ఖండ్‌లోని జామ్‌తారా, రాజస్థాన్‌లోని భరత్‌పుర్ కేంద్రాలుగా ఈ తరహా ఘటనలు ఎక్కువగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మొదట ఫోన్లలో పోర్న్‌సైట్లను, శృంగారపరమైన వీడియోలను వీక్షించే వారి సమాచారాన్ని సైబర్‌ నేరగాళ్లు తెలుసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వారి వివరాలను సేకరించడానికే కొన్ని సంస్థలు ప్రత్యేకంగా పోర్న్‌ సైట్ల లాంటివి నడుపుతున్నాయి. ఒక్కసారి వీటిని చూస్తే, ఫోన్ ఐపీ చిరునామా ద్వారా సంబంధిత యజమాని సమాచారమంతా సైట్ల నిర్వాహకులకు తెలుస్తోంది. ఈ వివరాలను వీరు సైబర్‌ నేరగాళ్లకు అమ్ముకుంటారు.

వారి వద్ద సేకరించిన నంబర్లకు తొలుత అందమైన అమ్మాయి డీపీ ఉన్న ఫోన్‌ నుంచి ‘హాయ్‌’ అంటూ మెసేజ్‌ వస్తోంది. ఆ మెసేజ్​కు స్పందించలేదో ఫోన్‌ చేస్తారు. ఒక్కసారి ఫోన్‌ ఎత్తితే తీయటి మాటలతో వలవేస్తారు. కొద్దిగా పరిచయం కాగానే వీడియోకాల్‌ మాట్లాడుకుందామంటారు. అందుకు మీరు సిద్ధమవగానే మరింత రెచ్చగొట్టేందుకు వీడియో కెమెరా ముందే అమ్మాయిలు నగ్నంగా మారిపోతారు. మాటలతో మభ్యపెట్టి అవతలి వ్యక్తిని కూడా నగ్నంగా మారాలంటూ ఉసిగొలుపుతారు. వారి మాటలకు లొంగిపోయి నగ్నంగా మారితే ఇక అయిపోయినట్లే!. ఇద్దరి మధ్య జరిగే వ్యవహారమంతా రికార్డు చేస్తారు. ఆ వెంటనే బెదిరింపులకు దిగుతారు.

