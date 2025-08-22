ETV Bharat / state

మన ఇంట్లో మాత్రం చెత్త ఉండొద్దు! - హైదరాబాద్​ కాలనీల్లో పేరుకుపోతున్న చెత్త - FLOODING DRAINS DUE TO GARBAGE

పాత సామగ్రిని వీధుల్లో పడేస్తున్న వైనం - పూడుకుపోతున్న వరద నాలాలు, మ్యాన్‌హోళ్లు - డంపింగ్​ యార్డుల్లా మారుతున్న హైదరాబాద్​ కాలనీలు

Sewerage Canal are being Clogged Due to Garbage
Sewerage Canal are being Clogged Due to Garbage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 8:19 PM IST

Sewage Canal are being Clogged Due to Garbage : నిర్లక్ష్యపు పౌరులు హైదరాబాద్​ నగరాన్ని చెత్తమయం చేస్తున్నారు. ఇళ్లలోని మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లు, సోఫాలు, పాత దుస్తులు, ప్లాస్టిక్‌ కవర్లు, సంచులను వీధుల్లో పడేస్తున్నారు. వారి నిర్వాకంతో కాలనీ రోడ్లు డంపింగ్‌ యార్డుల్లా మారుతున్నాయి. అలాంటి నిర్లక్ష్యపు పౌరులు సగటున వీధికి ఒకరిద్దరు ఉంటారు. వాళ్లతోపాటు మిగిలినవారినీ ప్రమాదంలోకి నెడతారు. యూసుఫ్‌గూడ శ్రీకృష్ణనగర్‌ వరద ముంపు సమస్య అలాంటిదే.

యూసుఫ్‌గూడ మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ 1540 ఎదురుగా ఉన్న వీధిలో ఉన్న అరటిపండు, కొబ్బరి దుకాణం చౌరస్తాలో ప్రతిరోజూ ఒక టన్నుకు పైగా వ్యర్థాలు పేరుకుపోతాయి. మరింత బరి తెగించి ఓ కుటుంబం మంగళవారం రాత్రి 5 పరుపులను చెత్త కుప్పలో పడేసిందని, వర్షం వస్తే ఆ వ్యర్థాలు వరద నాలాలను పూడ్చేస్తాయని స్థానికులు ఈనాడుకు ఫిర్యాదు చేశారు.

తమ కాలనీలో ఏళ్ల తరబడి ఈ సమస్య ఉందని, అధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవట్లేదని వాపోయారు. ఫిర్యాదుపై అధికారులను వివరణ కోరగా కాలనీ వాళ్ల తప్పిదమే కృష్ణానగర్‌ ముంపునకు కారణమని సమాధానమిచ్చారు. స్థానికుల్లో ఐక్యత లేకపోవడం వల్ల రోడ్లపై కుప్పలు కుప్పలుగా చెత్త పడుతోందని, ప్రైవేటు హాస్టళ్లు, దుకాణాల నిర్వాహకులు మరీ దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిపారు.

ఇంటింటికి ఆటోలు వెళ్తున్నా: యూసుఫ్‌గూడ హైదరాబాద్​లోని ప్రధాన నగరం. జూబ్లీహిల్స్‌లో గంటకు 4 సెంటీమీటర్లకు మించి వర్షం పడితే కృష్ణానగర్‌ ఏ, బీ, సీ బ్లాకులు, పలు కాలనీలు నీట మునుగుతుంటాయి. రోడ్లపై నడుముల్లోతున నీరు ప్రవహిస్తుంది. ప్రవాహం దాటికి ద్విచక్ర వాహనాలు, తోపుడుబండ్లు, కార్లు నీటిలో కొట్టుకుపోతుంటాయి. దానికి ప్రధాన కారణం రోడ్లపై చెత్తను పడేయటం వల్లే. స్థానికంగా ఉండే బాధ్యతలేని నిర్లక్ష్యపు పౌరులు ఇళ్లలోని పాత వస్తువులను రోడ్లపై పడేస్తున్నారు.

మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లు, పాత వస్త్రాలు నాలాల్లోకి చేరి కల్వర్టుల వద్ద ప్రవాహానికి అడ్డుపడుతున్నాయి. దీంతో వరద నీరు రోడ్లపైకి వచ్చి చేరుతోంది. మ్యాన్‌హోళ్లు వర్షపు నీటితో పొర్లుతున్నాయి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరుతోంది. వర్షం కురిసిన ప్రతిసారీ 100-200 ఇళ్లకు పైగా మునుగుతున్నాయని బాధితులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

2,500 చెత్త కుప్పలు : బస్తీల్లో 20 శాతం మంది ఇంట్లోని చెత్తను స్వచ్ఛ ఆటోలకు ఇవ్వట్లేదు. నెలకు రూ.100 భారంగా భావిస్తున్నారు. ఉదయం ఉద్యోగానికి వెళ్లేటప్పుడో సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లోనో చెత్తను ప్లాస్టిక్‌ కవర్లలో నింపి రోడ్డుపై పడేస్తున్నారు. వారిని గుర్తించేందుకు సీసీకెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తామని, జరిమానాలు వేస్తామన్న జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రకటనలు కాగితాలకే పరిమితమవడంతో సమస్య పరిష్కారం కావట్లేదనే విమర్శలొస్తున్నాయి.

వ్యర్థాల నిర్వహణ సరిగా చేయకపోవడం వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, ఆర్థిక వ్యవస్థలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుంది. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వల్ల భూమి, నీరు కలుషితమై అంటువ్యాధులు ప్రబలుతాయి. వ్యర్థాలు కాల్చడం వల్ల వాయు కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది. ఆహార వ్యర్థాలు గ్లోబల్ గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను పెంచుతాయి, వనరులను వృథా చేస్తాయి.

