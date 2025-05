ETV Bharat / state

ఏలూరు జిల్లాలో విషాదం - చెరువులో పడి ముగ్గురు మృతి - THREE DIE AFTER FALLING INTO POND

Published : May 14, 2025

Three Die and Two Missing after Falling Into Pond: ఏలూరు జిల్లా భీమడోలు మండలం పెదలింగంపాడు గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గ్రామంలోని ఓ శుభ కార్యానికి హాజరైన ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రమాదవశాత్తు చెరువులో పడి మృతి చెందారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే పెదవేగి మండలం వేగివాడకు చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు పెదలింగంపాడులో ఓ శుభకార్యానికి హాజరై మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత సమీపంలోని కొమటికుంట చెరువు వద్దకు కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఒకరు క్షేమంగా బయటపడగా ప్రమాదవశాత్తు ముగ్గురు చెరువులో పడి గల్లంతయ్యారు. మృతి చెందిన వారు మృతులు అజయ్ (28), అభిలాష్ (16), సాగర్ (16)గా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రమాద సమయంలో మృతులు మద్యం సేవించి ఉన్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. మృతుల్లో ఇద్దరు మైనర్లు కావడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.