బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్లో అలర్ట్‌ - LOW PRESSURE IN BAY OF BENGAL

రానున్న 24 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తాలో ఒకట్రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు - దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తరు వర్షాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:38 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 8:16 PM IST

Severe Low Pressure in The Bay of Bengal : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో బుధవారం ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడింది. రానున్న 24 గంటల్లో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా ఒడిశా వైపు కదులుతోందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. రానున్న 24 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తాలో ఒకట్రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారి జగన్నాథ కుమార్ తెలిపారు.

తీరం వెంబడి 40 కి.మీ. నుంచి 60 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయొచ్చని, సముద్రం అలజడిగా మారిన నేపథ్యంలో గురువారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు. వచ్చే వారం ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

విశాఖలో భారీ వర్షం - రోడ్లన్నీ జలమయం : విశాఖలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. గాజువాకలోని బస్టాప్‌ చుట్టూ వరద చేరడంతో విద్యార్థులు, పాదచారులు, ద్విచక్ర వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వరద ప్రవహించడంతో రహదారులన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.

సంతబొమ్మాళిలో 91.7 మిల్లీమీటర్ల వర్షం : కోస్తా జిల్లాల్లో మంగళవారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తొలుత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ప్రజలు, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆరెంజ్‌ ఎలర్ట్‌ జారీ చేసింది. అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మినహా ఎక్కడా భారీ వర్షాలు కురవలేదు. కర్నూలు, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం తదితర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా సాయంత్రం 6 గంటల వరకు శ్రీకాకుళం జిల్లా సంతబొమ్మాళిలో 91.7, పలాసలో 79.7, టెక్కలిలో 59 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

తమ్మిలేరు ఏలూరు నగరాన్ని చుట్టుముట్టింది. ఏలూరు అర్బన్, రూరల్‌ పరిధిలోకి వరద చేరడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగాయి. కలెక్టర్‌ వెట్రిసెల్వి, ఎస్పీ ప్రతాప్‌ శివకిశోర్, అధికారులు మంగళవారం శనివారపుపేట కాజ్‌వే, బాలయోగి వంతెన, తంగెళ్లమూడి వంతెన తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. వరదల వల్ల ప్రజలకు ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్‌ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వానల వల్ల తమ్మిలేరు, ఎర్రకాల్వ, గోదావరి తీర ప్రాంతాలతో పాటు కొల్లేరు నిండాయని తెలిపారు.

తమ్మిలేరు వరద కారణంగా చింతలపూడి, లింగపాలెం, పెదవేగి, చాట్రాయి, ముసునూరు మండలాల్లోని గ్రామాలు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఎర్రకాల్వ వరద కారణంగా జంగారెడ్డిగూడెం, కొయ్యలగూడెంలో ముంపు పరిస్థితులు ఉంటాయన్నారు. జిల్లాలోని అన్ని డివిజన్‌ కేంద్రాల్లో లైఫ్‌ జాకెట్లు, రోప్‌లు వంటివి సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రజలెవరూ వరద ఉద్ధృతి ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని, కొల్లేరు గ్రామాల్లో పడవల్లో ప్రయాణించవద్దని సూచించారు.

వరద మరో వారం : గోదావరిలో మరో వారం రోజుల పాటు తొమ్మిది నుంచి పది లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం కొనసాగనున్నట్లు జల వనరుల శాఖాధికారులు తెలిపారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో పాటు అల్పపీడనం ప్రభావంతో వరద కొనసాగే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రాజెక్టు స్పిల్‌వే వద్ద తగ్గుముఖం పట్టినా భద్రాచలం వద్ద తిరిగి పెరుగుతున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం సాయంత్రానికి ప్రాజెక్టు స్పిల్‌వే వద్ద నీటిమట్టం 32.35 మీటర్లకు చేరిందని, 48 గేట్ల ద్వారా 9.31 లక్షల క్యూసెక్కులు దిగువకు వెళ్తుందన్నారు.

