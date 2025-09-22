ETV Bharat / state

చిన్నారులపై వ్యాధుల పంజా - 40 శాతం పిల్లల్లో శ్వాసకోశ సమస్యలు!

హైదరాబాద్​లోని పలు బస్తీల్లో రెండు నెలలుగా వైద్య పరీక్షలు - పరీక్ష నిర్వహించిన 64,471 మంది చిన్నారుల్లో 40 శాతం మందిలో శ్వాసకోశ సమస్యలు - వెల్లడించిన హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్​ సంస్థ

Published : September 22, 2025 at 10:03 AM IST

Health Issues Due To Rain Hyderabad : వానాకాలం కావడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. దీనితో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వరదలు ఉప్పొంగాయి. గ్రేటర్ పరిధిలో వరుస వానల కారణంగా చిన్నారుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం కనిపిస్తోంది. వరద నీరు నిల్వ, ఇళ్లు మునిగిపోవడం వంటి సమస్యలతో ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని పిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నగరానికి చెందిన హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్​ సంస్థ హకీంపేట్, రాజేంద్రనగర్, కాలాపత్తర్, ఎర్రకుంట, పహడీషరీఫ్, షహీన్​నగర్, టోలిచౌకి, కిషన్​బాగ్, జల్​పల్లి తదితర బస్తీల్లో రెండు నెలలుగా నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో ఈ విషయం తేలింది.

40 శాతం మందిలో శ్వాసకోశ సమస్యలు : దీనిలో మొత్తం 64,471 మంది చిన్నారులకు వారి ప్రాంతాల్లోని క్లినిక్​ల ద్వారా పరీక్షలు చేయించారు. అనారోగ్యం కారణంగా ఓపీకి వచ్చిన వారిలో సుమారు 40 శాతం మంది శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తుల ఇన్​ఫెక్షన్​లతో బాధపడుతున్న వారే ఉన్నారు. బ్యాక్టీరియా, వైరస్ కారణంగా వచ్చే న్యూమోనియా, బ్రాంకైటీస్​తో ఎక్కువ మంది బాధపుడుతున్నారు. చాలా మంది దగ్గు, జ్వరం, ఛాతిలో అసౌకర్యం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రధానంగా సుమారు 300 మంది టైఫాయిడ్ బారిన పడినట్లు పరీక్షల్లో తేలింది.

నీరు, ఆహారం కలుషితం కావడమే ప్రధన కారణం : వానలతో నీరు, ఆహారం కలుషితం కావడమే దీనికి ప్రధన కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. చాలా బస్తీల్లో వాన నీరు నిల్వతో దోమలు వృద్ధి చెంది డెంగీ బారిన పడుతున్నారు. చాలా మంది చిన్నారులను స్థానికంగా ఉండే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు చికిత్స అందించామని, వారి పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి కొందరిని నిలోఫల్​కు పంపినట్లు హెచ్​హెచ్​ఎఫ్​ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

ఏ వయస్సు వారు ఎంతమంది :

  • 5 సంవత్సరాల లోపు వారు 40 శాతం మంది.
  • 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల వారు 24 శాతం మంది.
  • 10 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు వారు 36 శాతం మంది ఉన్నారు.

పిల్లల్లో తీవ్రమైన వ్యాధుల శాతం ఇలా :

  • న్యూమోనియా, బ్రాంకైటీస్ 40 శాతం
  • కండ్లకలక 3.5 శాతం
  • దంతాల్లో ఇబ్బందులు 4 శాతం
  • చిన్న గాయాలు 11 శాతం
  • టైఫాయిడ్ 300

సొంత వైద్యం వద్దు : అధిక వర్షాలు, వరదలు కారణంగా నీరు కలుషితం అవుతుంది. ఈ కలుషిత నీరు, ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల డయేరియా, టైఫాయిడ్ వంటి వ్యాధులు సోకే ప్రమాదం పొంచిఉంది. వీటి బారిన పడ్డవారికి జ్వరం, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కీటక జనిత వ్యాధులు డెంగీ, గన్యా, మలేరియాతో ఎక్కువగా జ్వరం రావడం లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఏమాత్రం జ్వరం లక్షణాలు కనిపించినా, నీరసంగా ఉన్నా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. వ్యాధి తీవ్రత తక్కువగా ఉన్న సమయంలో వైద్యులు సూచించిన ఔషధాలతో తక్కువ సమయంలో కోలుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. సొంతంగా మాత్రలు వేసుకుని వ్యాధి ముదిరేంత వరకు చూస్తే అది మరణానికి దారితీయవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

