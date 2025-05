ETV Bharat / state

వడదెబ్బతో ముగ్గురి మృతి - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే వడగాలుల నుంచి మీరు సేఫ్! - HEAT WAVES IN TELANGANA

Precautions To Be Taken During Heatwaves ( ETV Bharat )