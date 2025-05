ETV Bharat / state

బాపట్ల జిల్లాలో కారు బోల్తా - ముగ్గురు పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు మృతి - ROAD ACCIDENT AT CHIRALA

Several Youths Dead in Road Accident at Chirala: బాపట్ల జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇంక మరో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి. వివరాలోలకి వెళ్తే జిల్లాలోని చీరాల మండలం వాడరేవుకు తెనాలి నుంచి వాడరేవు బీచ్‌కు 9 మంది యువకులు కారులో వచ్చారు. కొద్దిసేపు బీచ్ లో సరదాగా గడిపాక తిరుగుపయనమయ్యారు.

చేపలు కొనుగోలు చేయటానికి మళ్లీ వాడరేవు వైపు వెళ్లే సమయంలో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరొకరు ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యలో చనిపోయారు. మరో ఐదుగురికి గాయాలు ఉయ్యాయి. క్షతగాత్రులను స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులు రోహిత్‌ నాయక్(19), అజయ్(18), కార్తీక్(24)గా గుర్తించారు. కాగా యువకులంతా ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్నారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.