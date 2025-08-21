Several Trains Stations Changed : సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరాల్సిన రైళ్లను పలు స్టేషన్లకు మార్పు చేసినట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. అక్టోబరు 20 నుంచి 26వ తేదీ వరకు రైళ్లు బయలుదేరే స్టేషన్ల వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు. సికింద్రాబాద్- పోర్బందర్ సర్వీసు ఉందానగర్ నుంచి, సిద్దిపేట-సికింద్రాబాద్ రైలు మల్కాజిగిరి నుంచి, పుణే- సికింద్రాబాద్ సర్వీసు హైదరాబాద్ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుందని పేర్కొన్నారు.
సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరాల్సిన పలు రైళ్లను చర్లపల్లికి మార్పు
- సికింద్రాబాద్ - మణగూరు
- సికింద్రాబాద్ -రేపల్లే
- సికింద్రాబాద్ - సిలేచర్
- సికింద్రాబాద్ - దర్బంగా
- సికింద్రాబాద్ - యశ్వంత్ పూర్
- సికింద్రాబాద్ - అగర్తాల
- సికింద్రాబాద్ - ముజఫర్ పూర్
- సికింద్రాబాద్ - సంత్రగచ్చి
- సికింద్రాబాద్ - దానాపూర్
- సికింద్రాబాద్ - రామేశ్వరం
- హైదరాబాద్ - రాక్సల్ సర్వీస్
శరవేగంగా పనులు : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో పునరాభివృద్ధి పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా భారీ స్కై కాంకోర్స్, లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు, ఫుట్ ఓవర్ వంతెన పనులు ప్రారంభిస్తుండటంతో 115 రోజుల పాటు సగం ఫ్లాట్ ఫారమ్లను మూసి వేస్తున్నారు. అయితే దశలవారీగా 60కి పైగా రైళ్లను దారిమళ్లించి వేరే స్టేషన్ల నుంచి తిప్పనున్నారు. వీటిల్లో సింహభాగం రైళ్లు చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుంచి రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. కొన్ని నాంపల్లి, మరికొన్ని కాచిగూడ స్టేషన్ల నుంచి నడుస్తాయి. సికింద్రాబాద్ రీ-డెవలప్మెంట్లో భాగంగా రెండంతస్తుల్లో భారీ స్కై కాంకోర్ను నిర్మించనున్నారు. రైల్వేస్టేషన్ నిర్మాణంలో ఇదే కీలకం. దీన్ని ఏకంగా 1.10 మీటర్ల వెడల్పు, 120 మీటర్ల పొడవు నిర్మించనున్నారు. ప్రయాణికులకు అన్ని వసతులు ఇక్కడే ఉంటాయి. వెయింటింగ్ హాల్తో పాటు రిటైల్ ఔట్ లెట్స్, రెస్టారెంట్లు తదితర సౌకర్యాలు అన్నీ ఇందులోనే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు, ఫుట్ ఓవర్ వంతెనతో అనుసంధానమై ఉంటాయి.
ఇప్పటికే పలు రైళ్లు స్టేషన్లు మార్పు : సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి రోజూ 250 జతల రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఇప్పటికే 6 జతల రైళ్లను చర్లపల్లి టెర్మినల్కు శాశ్వతంగా మళ్లించారు. మరో 26 జతల రైళ్లు తాత్కాలిక పద్ధతిలో ఇతర స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 113 రోజులపాటు సింహభాగం ప్లాట్ ఫారమ్స్ను మూసేస్తుండటంతో 60 జతల రైళ్లు బయలుదేరే టర్మినళ్లను ఛేంజ్ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరే రైలు సేవలు పరిమితంగానే ఉంటాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ముందుగా ప్లాట్ ఫారమ్ నంబర్ 5,6లను మూసివేసి అనంతరం ప్లాట్ ఫారమ్లలో 63 రోజులపాటు పనులు కొనసాగనున్నాయి.
