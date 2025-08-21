ETV Bharat / state

సికింద్రాబాద్‌ నుంచి బయలుదేరే పలు రైళ్ల స్టేషన్‌ మార్పు - TRAINS CHANGED FROM SECUNDERABAD

సికింద్రాబాద్‌ నుంచి బయలుదేరాల్సిన రైళ్లను పలు స్టేషన్లు మార్పు - వివరాలను వెల్లడించిన అధికారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 12:08 AM IST

Several Trains Stations Changed : సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ పునరాభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్‌ నుంచి బయలుదేరాల్సిన రైళ్లను పలు స్టేషన్లకు మార్పు చేసినట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. అక్టోబరు 20 నుంచి 26వ తేదీ వరకు రైళ్లు బయలుదేరే స్టేషన్ల వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు. సికింద్రాబాద్‌- పోర్‌బందర్‌ సర్వీసు ఉందానగర్‌ నుంచి, సిద్దిపేట-సికింద్రాబాద్‌ రైలు మల్కాజిగిరి నుంచి, పుణే- సికింద్రాబాద్‌ సర్వీసు హైదరాబాద్‌ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుందని పేర్కొన్నారు.

సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరాల్సిన పలు రైళ్లను చర్లపల్లికి మార్పు

  • సికింద్రాబాద్ - మణగూరు
  • సికింద్రాబాద్ -రేపల్లే
  • సికింద్రాబాద్ - సిలేచర్
  • సికింద్రాబాద్ - దర్బంగా
  • సికింద్రాబాద్ - యశ్వంత్ పూర్
  • సికింద్రాబాద్ - అగర్తాల
  • సికింద్రాబాద్ - ముజఫర్ పూర్
  • సికింద్రాబాద్ - సంత్రగచ్చి
  • సికింద్రాబాద్ - దానాపూర్
  • సికింద్రాబాద్ - రామేశ్వరం
  • హైదరాబాద్ - రాక్సల్ సర్వీస్

శరవేగంగా పనులు : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్​లో పునరాభివృద్ధి పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా భారీ స్కై కాంకోర్స్, లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు, ఫుట్ ఓవర్ వంతెన పనులు ప్రారంభిస్తుండటంతో 115 రోజుల పాటు సగం ఫ్లాట్ ఫారమ్​లను మూసి వేస్తున్నారు. అయితే దశలవారీగా 60కి పైగా రైళ్లను దారిమళ్లించి వేరే స్టేషన్ల నుంచి తిప్పనున్నారు. వీటిల్లో సింహభాగం రైళ్లు చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుంచి రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. కొన్ని నాంపల్లి, మరికొన్ని కాచిగూడ స్టేషన్ల నుంచి నడుస్తాయి. సికింద్రాబాద్ రీ-డెవలప్​మెంట్​లో భాగంగా రెండంతస్తుల్లో భారీ స్కై కాంకోర్ను నిర్మించనున్నారు. రైల్వేస్టేషన్ నిర్మాణంలో ఇదే కీలకం. దీన్ని ఏకంగా 1.10 మీటర్ల వెడల్పు, 120 మీటర్ల పొడవు నిర్మించనున్నారు. ప్రయాణికులకు అన్ని వసతులు ఇక్కడే ఉంటాయి. వెయింటింగ్​ హాల్​తో పాటు రిటైల్ ఔట్ లెట్స్, రెస్టారెంట్లు తదితర సౌకర్యాలు అన్నీ ఇందులోనే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు, ఫుట్ ఓవర్ వంతెనతో అనుసంధానమై ఉంటాయి.

ఇప్పటికే పలు రైళ్లు స్టేషన్లు మార్పు : సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి రోజూ 250 జతల రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఇప్పటికే 6 జతల రైళ్లను చర్లపల్లి టెర్మినల్​కు శాశ్వతంగా మళ్లించారు. మరో 26 జతల రైళ్లు తాత్కాలిక పద్ధతిలో ఇతర స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 113 రోజులపాటు సింహభాగం ప్లాట్ ఫారమ్స్​ను మూసేస్తుండటంతో 60 జతల రైళ్లు బయలుదేరే టర్మినళ్లను ఛేంజ్ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరే రైలు సేవలు పరిమితంగానే ఉంటాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్​లో ముందుగా ప్లాట్ ఫారమ్ నంబర్ 5,6లను మూసివేసి అనంతరం ప్లాట్ ఫారమ్​లలో 63 రోజులపాటు పనులు కొనసాగనున్నాయి.

అయ్యప్ప భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​! - శబరి ఎక్స్​ప్రెస్​ ఇక నుంచి సూపర్​ ఫాస్ట్​గా అప్​గ్రేడ్​

ఇక నుంచి ఆ ఎక్స్​ప్రెస్​ సూపర్ ఫాస్ట్​గా మార్పు - ఆ ఎనిమిది రైళ్లకు అదనపు థర్డ్​ ఏసీ బోగీలు

