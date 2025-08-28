Several Trains Cancelled in Telangana due to Rain : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాల వల్ల దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ పలు రైళ్లను రద్దు చేసింది. మరికొన్ని రైళ్లను మళ్లించింది. భారీ వర్షాల కారణంగా పట్టాలపైకి పైనుంచి వరదలు వస్తున్న కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వరద దృష్ట్యా రైళ్ల దారి మళ్లింపు సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ డివిజన్ పరిధిలోని బిక్కనూర్ - తల్మడ సెక్షన్, అక్కన్నపేట్ - మెదక్ సెక్షన్లో రైలు పట్టాలపై భారీగా వరదనీరు ప్రవహించడంతో పలు రైళ్లను రద్దు చేయడంతో పాటు, కొన్ని రైళ్లను దారి మళ్లించడంతో పాటు, మరికొన్ని రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.
రద్దైన రైళ్ల వివరాలు ఇవే : కరీంనగర్ - కాచిగూడ, కాచిగూడ - నిజామాబాద్, మెదక్ - కాచిగూడ, కాచిగూడ - మెదక్, బోధన్ - కాచిగూడ, ఆదిలాబాద్ - తిరుపతి, నిజామాబాద్ - కాచిగూడ వెళ్లాల్సిన రైళ్లను పూర్తిగా రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పష్టం చేసింది. మహబూబ్ నగర్ - కాచిగూడ రైలును పాక్షికంగా రద్దు చేసినట్లు సీపీఆర్.ఓ శ్రీధర్ తెలిపారు.
దారి మళ్లించిన రైళ్ల వివరాలు : రాయచూర్ - పర్బని సర్వీసును వికారాబాద్ - పర్లీ-వైజ్నాత్ - వికారాబాద్ మీదుగా, హెచ్.ఎస్.నాందేడ్ - రాయచూర్ హెచ్.ఎస్ వెల్లాల్సిన సర్వీసును నాందేడ్ - పూర్నా - పర్లీ వైజ్నాత్ - వికారాబాద్ మీదుగా , బిక్కనూర్ - కాచిగూడ పూర్నా - పర్బనీ - పర్లీ వైజ్నాత్ - వికారాబాద్ - సికింద్రాబాద్ మీదుగా, హైసర్ - హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సిన సర్వీసును పర్బనీ - పర్లీ వైజ్నాత్ - వికారాబాద్ - హుస్సేన్ సాగర్ జంక్షన్ - హైదరాబాద్ డెక్కన్ మీదుగా, షాద్నగర్ - కాచిగూడ, మన్మాడ్ - కాచిగూడ వెళ్లాల్సిన అజంతా ఎక్స్ ప్రెస్ను పర్బనీ - పర్లీ వైజ్నాత్ - వికారాబాద్ - సికింద్రాబాద్ మీదుగా దారి మళ్లించినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది.
ఈ రైళ్లు రీ షెడ్యూల్ : లింగపల్లి - కాకినడా పోర్ట్ గౌతమి ఎక్స్ ప్రెస్, కాచిగూడ - భగత్కి కోఠి సర్వీసులను రీషెడ్యూల్డ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ప్రయాణికుల కోసం హెల్ప్లైన్ నెంబర్లు : మరోవైపు ప్రయాణికుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ హెల్ప్లైన్ నంబర్లను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రయాణికులు ఏమైనా సందేహాలుంటే ఈ నంబర్లకు కాల్ చేయవచ్చని పేర్కొంది.
- కాచిగూడ స్టేషన్లో - 9063318082
- సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో - 040- 27786170
- నిజామాబాద్ స్టేషన్లో - 970329671
- కామారెడ్డి స్టేషన్లో - 9281035664
తెలంగాణలో భారీ వర్షం : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్, కామారెడ్డి, వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్ వంటి జిల్లాలో కుండపోత వర్షం పడింది. దీంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తం అయింది. ఇవాళ, రేపు కూడా భారీ వర్షాలు ఉంటాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ప్రజలెవరూ అనవసరంగా ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని ఆదేశించింది. పలు జిల్లాల్లోని స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాలకు కామారెడ్డిలో రైలు పట్టాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో పలు రైళ్లు రద్దు కాగా, మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించారు.
