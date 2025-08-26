ETV Bharat / state

అది అసలు నిజంగా ప్రేమేనా? - కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమేనా? - TIPS FOR HEALTHY DATING

ప్రేమ, డేటింగ్‌లో కొన్ని ముఖ్య విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటున్న నిపుణులు - ఇద్దరి మధ్య ఉండే భిన్నాభిప్రాయాలు, అపార్థాలతో వివాదాలు - ఇటీవలి కాలంలో ప్రాణాలకూ ముప్పు ఏర్పడుతున్న ఘటనలు

Tips For Healthy Dating
Tips For Healthy Dating (Eenadu)
Tips For Healthy Dating in Telugu : ప్రేమ, డేటింగ్‌ నేటి యువతలో ఇవి సాధారణం అయిపోయాయి. అయితే ఇవి ఇద్దరికీ కొన్ని విషయాల్లో మధురమైన అనుభూతుల్నే ఏర్పరచినప్పటికీ మరికొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం వారికి చేదు జ్ఞాపకాల్ని మిగుల్చుతుంటాయి. ఇందుకు ఇద్దరి మధ్య ఉండే అభిప్రాయభేదాలు, అపార్థం చేసుకోవడం ఇలా ఎన్నో అంశాలు కారణం కావచ్చు.

దీని ఫలితంగా ఇద్దరి వ్యక్తుల మధ్య అనుకోని వివాదాలూ తలెత్తుతుంటాయి. వీటివల్ల ఇద్దరూ మానసికంగానూ కలత చెందుతుంటారు. ఒక్కోసారి ప్రేమ పేరిట చోటు చేసుకునే ఉన్మాదం వల్ల ప్రాణాలకు సైతం ముప్పు ఏర్పడుతున్న ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో ఎన్నో చోటు చేసుకోవడం చూస్తున్నాం. మరి, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రేమ, డేటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలను జాగ్రత్తగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పుడే ఆ బంధం గట్టిగా నిలబడుతుంది. శాశ్వతమైన అనుబంధానికి దారి తీసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

ATTRACTION IN YOUTH
HEALTHY DATING (Eenadu)

ప్రేమా? ఆకర్షణా? : చాలామంది కౌమారం, యుక్త వయసులోకి రాగానే ఎదుటి వ్యక్తిపై కలిగే ఆకర్షణను ప్రేమ అనుకుని ఊహల్లో తేలుతుంటారు. ప్రేమ మొదలైన తొలినాళ్లలో ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఉండలేమన్నట్లుగా తమ మాటలు, చేతల్లో ఇతరులకు చూపిస్తుంటారు. నిజంగా ఎదుటి వ్యక్తిపై ప్రేమ ఉంటే వారు ఎంత దూరంగా ఉన్నా సరే వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మర్చిపోరు. అందుకే మీ మధ్య ఉన్నది నిజమైన ప్రేమో, కాదో తెలుసుకోవాలంటే డేటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు కొన్నాళ్ల పాటు ఇద్దరూ దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. తద్వారా మీకు అవతలి వ్యక్తిపై ఉన్నది ప్రేమా? లేక ఆకర్షణా? అన్న విషయం ఇట్టే అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఆధారంగా అడుగు ముందుకు వేయాలా, వద్దా అన్నది మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.

HEALTHY DATING
ATTRACTION IN YOUTH (Eenadu)

విలువిస్తేనే! : ఒకరి ఆలోచనలకు, అభిప్రాయాలకు మరొకరు విలువిస్తేనే ఈ బంధం మరింత నాణ్యంగా నిలబడుతుంది. కానీ, కొంతమంది తమకు నచ్చిందే తమ భాగస్వామితో బలవంతంగా చేయించాలనుకుంటారు. కానీ ఒక్కోసారి అవతలి వ్యక్తికి అది ఏ మాత్రం నచ్చకపోవచ్చు. మీరు డేటింగ్‌ చేసే భాగస్వామిలో మీరూ ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే గమనించారా? అయితే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ మీ అనుమానమే నిజమైతే ఆ బంధానికి అక్కడితో ఫుల్​స్టాప్ మేలంటున్నారు.

టైంపాస్‌ కోసం వద్దు! : చాలామంది కాలయాపన కోసమో, అవతలి వ్యక్తి నచ్చారనో వారితో మాటలు కలుపుతుంటారు. ఆ తర్వాత ప్రేమ, డేటింగ్‌ అంటూ టైంపాస్ చేసి, కొద్ది రోజుల తర్వాత బ్రేకప్‌ చెబుతుంటారు. దీనివల్ల ఇద్దరూ మరింతగా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దీనికి బదులుగా అసలు మీ లక్ష్యాలేంటి? మీ భాగస్వామి ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు? వంటివన్నీ చెక్‌ చేసుకొని ముందకెళ్లడం ఉత్తమం. ఈ క్రమంలో ఇలా పరిచయం కాగానే అలా మీ వ్యక్తిగత విషయాలను అవతలి వారితో పంచుకోవడం కూడా సరైన పద్దతి కాదని గుర్తుంచుకోండి. ఇలా ముందు నుంచే అప్పమత్తంగా ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు.

