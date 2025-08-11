NCC Students of Adilabad : పాఠశాల స్థాయిలో ఎన్సీసీలో చేరిన విద్యార్థులకు మంచి క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది. కేడెట్లుగా వారు చేసే కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశాలకు, ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యతకు ఇది ఎంతో దోహదపడుతోంది. బాసర ఆర్జీయూకేటీకి తాజాగా ఈ కోటాలో పలువురు విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. చదువులో ముందున్న పిల్లలకు మార్కుల ఆధారంగా కొద్దిలో అవకాశాలు చేజారినా ఎన్సీసీ ద్వారా ఇష్టమైన విద్యాలయంలో చోటు దక్కిందన్న ఆనందంలో పలువురు విద్యార్థులు ఉన్నారు.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 39 యూనిట్లు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 13 కళాశాలల్లో, 26 పాఠశాలల్లో ఎన్సీసీ యూనిట్లు పని చేస్తున్నాయి. వీటిలో 2800 మంది కేడెట్లు ఉన్నారు. నాలుగేళ్లలో 30 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఎన్సీసీ కోటాలో బాసర ఆర్జీయూకేటీలోకి ప్రవేశించారు. తాజాగా ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి పలువురికి అవకాశం వచ్చింది. ఆరేళ్లలో 10 మంది అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాల సాధనకు ఎన్సీసీ దోహదపడింది.
ఖాకీ దుస్తుల్లో అచ్చం పోలీసుల్లానే : జనవరి 26, ఆగస్టు 15న ఆయా విద్యాలయాల ఎన్సీసీ కేటెట్లు గ్రామాల్లో పరేడ్ నిర్వహిస్తారు. ఖాకీ దుస్తుల్లో అచ్చం పోలీసుల్లానే కనిపించడం, వారు క్రమశిక్షణతో నడిచే విధానాన్ని చూసిన గ్రామస్థులు వీరు మా ఊరి పిల్లలేనా అని ఆశ్చర్యపోతుంటారు. ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉన్న ఈ యూనిట్ల మంజూరు కోసం ఎన్నో పాఠశాలల నుంచి దరఖాస్తులు వెళ్తున్నాయి.
ఎన్సీసీ కోటాలో సీటు : బాసర ఆర్జీయూకేటీలో చదవాలన్న కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉండేదని పొన్కల్ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థిని బి.శ్లేష అంటుంది. అదే లక్ష్యంగా పదో తరగతిలో కష్టపడి చదివింది. కొద్ది మార్కులతో నాకు అవకాశం దక్కలేదు. కాగా తర్వాత ఎన్సీసీ కోటాలో సీటు రావడంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇదే పట్టుదలతో బాగా చదివి ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకునేందుకు కృషి చేస్తానంటోంది.
"బాసర ఆర్జీయూకేటీలో చదవాలన్న కోరిక ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అదే లక్ష్యంగా పదో తరగతిలో కష్టపడి చదివాను. కొద్ది మార్కులతో నాకు అవకాశం రాలేదు. తర్వాత ఎన్సీసీ కోటాలో సీటు రావడంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇదే పట్టుదలతో బాగా చదివి ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకునేందుకు కృషి చేస్తాను." - బి.శ్లేష, పొన్కల్ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల
క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది : ఎన్సీసీలో చేరిన విద్యార్థులకు ఎంతో గుర్తింపు వస్తుందని కుభీరు జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థి పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపాడు. నాయకులు, ఉన్నతాధికారులు వచ్చినప్పుడు చేసే పరేడ్తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తామని అన్నాడు. ఖాకీ దుస్తులు మంచి క్రమశిక్షణను అలవాటు చేస్తాయని చెప్పాడు. పాఠశాలలోనే కాదు బయటికెళ్లినా ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాలలో ప్రాధాన్యం ఉండడంతో భవిష్యత్తుకు మంచి బాట వేసుకోవచ్చని తెలిపాడు.
మార్పు వచ్చింది : ఎన్సీసీలో చేరకముందు చేరిన తర్వాత చూసుకుంటే మాలో ఎంతో మార్పు వచ్చిందని పొన్కల్ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల విధ్యార్థిని శ్రావ్య తెలిపింది. పరేడ్ నిర్వహించడం, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వంటివెన్నో విద్యార్థి దశలో అలవాటయ్యాయని చెప్పింది. ఇప్పుడు అదే కోటాలో ఆర్జీయూకేటీలో చదివేందుకు అవకాశం రావడం గర్వంగా ఉందని అంటుంది.
ఎన్సీసీలో చేరకముందు చేరిన తర్వాత చూసుకుంటే మాలో ఎంతో మార్పు వచ్చింది. పరేడ్ నిర్వహించడం, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వంటివెన్నో విద్యార్థి దశలో అవవాటయ్యాయి. ఇప్పుడు అదే కోటాలోనే బాసర ఆర్జీయూకేటీలో చదివేందుకు అవకాశం రావడం గర్వంగా ఉంది. - శ్రావ్య, పొన్కల్ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల
NCC Cadets From Telangana at All India Thal Sainik Camp : జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటిన తెలుగు రాష్ట్రాల ఎన్న్సీసీ విద్యార్థులు..