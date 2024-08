ETV Bharat / state

వైఎస్సార్​ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఎనిమిది మంది మృతి - Road Accidents at YSR District

Four People Dead in Car Accident ( ETV Bharat )

Several People Dead in Road Accident at YSR District : వైఎస్సార్ జిల్లా గువ్వలచెరువు ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. చింతకొమ్మదిన్నె పరిధిలో కారును కంటైనర్ ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆరుగురు దుర్మరణం చెందారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురితో పాటు కంటైనర్ డ్రైవర్, క్లినర్​ అక్కడిక్కడే మృతి చెందారు. కారులో ఉన్నవారు చక్రాయపేట మండలానికి చెందిన వారి బంధువు సత్యనారాయణ పది రోజులు క్రిందట మృతి చెందాడు. అంత్యక్రియలకు వెళ్లి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

తొలుత కారులో ఉన్న ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు డ్రైవర్ దువ్వూరుకు వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి గువ్వలచెరువు వస్తుండగా ఘాట్ రోడ్డులోని ఆరవ మలుపు వద్దకు రాగానే ఎదురుగా వస్తున్న కంటైనర్ అదుపుతప్పి కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో కారులో ఉన్న ముగ్గురుతోపాటు డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందాడు. లారీ లోయలో పడిపోవడంతో క్యాబిన్​లో ఇద్దరు ఇరుక్కుపోయారు.

విషయం తెలుసుకున్న మృతుల బంధువులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. మృతుల స్వస్థలం చక్రాయపేట మండలం కొన్నేపల్లికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. కంటైనర్‌ డ్రైవర్‌ వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కారును అతి కష్టం మీద బయటకు తీసి మృతదేహాలను శవపరీక్షకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

