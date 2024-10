ETV Bharat / state

మెదక్‌ జిల్లాలో చెట్టును ఢీకొట్టిన కారు - ఏడుగురు మృతి

Several People Died in Fatal Road Accident at Medak District: తెలంగాణలోని మెదక్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. కల్వర్టును ఢీకొట్టిన కారు అదుపు తప్పి కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది. వాహనం నీటిలో మునిగిపోవడంతో ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన శివ్వంపేట మండలం ఉసిరకపల్లి వద్ద చోటు చేసుకొంది. మృతుల్లో నలుగురు మహిళలు, ఇద్దరు బాలికలు మరో వ్యక్తి ఉన్నారు. వీరంతా పాంబండ తండాకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.