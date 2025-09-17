నెల్లూరు హైవేపై టిప్పర్-కారు ఢీ - చిన్నారి సహా ఏడుగురు మృతి
సంగం మండలం పెరమన వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం - జాతీయ రహదారిపై టిప్పర్-కారు ఢీకొని ఏడుగురు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 12:55 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 1:15 PM IST
ROAD ACCIDENT IN NELLORE DISTRICT : శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సంగం మండలం పెరమన వద్ద జాతీయ రహదారిపై టిప్పర్-కారు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో కారులో ఉన్న చిన్నారి సహా ఏడుగురు మృతి చెందారు. రాంగ్ రూట్లో వేగంగా వచ్చిన ఇసుక టిప్పర్ కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో టిప్పర్ కిందకు కారు వెళ్లడంతో మృతదేహాలు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. కారు నెల్లూరు నుంచి కడప వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
