నెల్లూరు హైవేపై టిప్పర్‌-కారు ఢీ - చిన్నారి సహా ఏడుగురు మృతి

ROAD ACCIDENT IN NELLORE DISTRICT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 12:55 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 1:15 PM IST

ROAD ACCIDENT IN NELLORE DISTRICT : శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సంగం మండలం పెరమన వద్ద జాతీయ రహదారిపై టిప్పర్‌-కారు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో కారులో ఉన్న చిన్నారి సహా ఏడుగురు మృతి చెందారు. రాంగ్ రూట్‌లో వేగంగా వచ్చిన ఇసుక టిప్పర్ కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో టిప్పర్‌ కిందకు కారు వెళ్లడంతో మృతదేహాలు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. కారు నెల్లూరు నుంచి కడప వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

ROAD ACCIDENT IN PERAMANAPERAMANA NATIONAL HIGHWAYనెల్లూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంACCIDENT ON TIPPER CAR COLLISIONROAD ACCIDENT IN NELLORE DISTRICT

