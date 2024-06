ఏపీలోని పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు దుర్మరణం - PALNADU ROAD ACCIDENT TODAY

ఏపీలోని పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు దుర్మరణం (ETV Bharat)

Three Died In a Road Accident IN AP : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వినుకొండ సమీపంలోని కొత్తపాలెం వద్ద అనంతపురం-గుంటూరు జాతీయ రహదారిపై గురువారం తెల్లవారుజామున ఇన్నోవా కారు అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కనే ఉన్న చెట్టును బలంగా ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారు. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిలో ఏడేళ్ల పాప పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

మృతులు గుంటూరు లక్ష్మీపురానికి చెందిన వారిగా గుర్తించామని పట్టణ సీఐ సాంబశివరావు తెలిపారు. మృతులు సోమాతి బాలగంగాధరశర్మ, యశోద, డ్రైవర్‌గా గుర్తించారు. కర్ణాటకలోని బళ్లారిలో ఓ వేడుకకు హాజరై గుంటూరుకు తిరిగి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం వినుకొండ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.