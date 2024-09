ETV Bharat / state

భారీ వర్షాలు, వరదలతో 32 మంది మృతి - విరాళాలు ఇచ్చేవారికి పన్ను మినహాయింపు - Several People Dead in Floods

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

32 People Dead in Floods ( ETV Bharat )

32 People Dead in Heavy Rains And Floods in AP: భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 32 మంది మృతి చెందారని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అత్యధికంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 24 మంది మృతి చెందారని వెల్లడించింది. గుంటూరు జిల్లాలో ఏడుగురు మృతి చెందగా, పల్నాడు జిల్లాలో ఒకరు మృత్యువాత పడ్డారని పేర్కొంది. 1,69,370 ఎకరాల్లో పంట, 18,424 ఎకరాల్లో ఉద్యాన వన పంటలకు నష్టం వాటిల్లిందని తెలిపింది. ఈ వరదల కారణంగా 2 లక్షల 34 వేల మంది రైతులు నష్టపోయినట్లు తెలిపింది. 60 వేల కోళ్లు, 222 పశువులు మృతి చెందినట్లు వెల్లడించింది.

వరదల వల్ల 22 విద్యుత్​ సబ్ స్టేషన్​లు దెబ్బతినగా, 3973 కిలోమీటర్ల రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని పేర్కొంది. 78 చెరువులు, కాలువలకు గండ్లు పడ్డాయని తెలిపింది. వరదల వలన 6,44,536 మంది నష్టపోయినట్లు వివరించింది. 193 రిలీప్ క్యాంపుల్లో 42,707 మంది ఆశ్రయం పొందుతున్నారని తెలిపింది. వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు 50 ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​​, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ టీంలు రంగంలో దిగాయని ఆరు హెలికాఫ్టర్లు, 228 బోట్లు పని చేస్తున్నాయని తెలిపింది. 317 గజ ఈతగాళ్లను రంగంలో దింపినట్లు పేర్కొంది. కృష్ణా నదికి 3 లక్షల 16 వేల క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం వస్తోందని ప్రభుత్వం వివరించింది.

విరాళాల కోసం బ్యాంకు ఖాతా నెంబర్లు:

State Bank Of India:

A/C No: 38588079208

సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్‌బీఐ బ్రాంచ్‌, ఏపీ సెక్రటేరియట్‌

SBI IFSC Code: SBIN0018884

Union Bank Of India: