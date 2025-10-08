బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ప్రమాదం - ఆరుగురు సజీవ దహనం
కోనసీమ జిల్లాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి - దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం, హోం మంత్రి - క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందించాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 1:30 PM IST
Fire Accident At Rayavaram in Konaseema District: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రాయవరంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో మంటలు ఒక్కసారిగా ఎగసిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందారు. బాణసంచా కేంద్రంలో ప్రస్తుతం అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పుతున్నారు. మరికొందరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాగా ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు, హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు.
రాయవరంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం: రాయవరంలోని గణపతి గ్రాండ్ ఫైర్వర్క్స్లో హఠాత్తుగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ప్రమాదంలో గాయపడిన ఇద్దరిని స్థానికులు హుటాహుటిన అనపర్తి ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం ఘటనాస్థలిని రామచంద్రపురం ఆర్డీవో అఖిల చేరుకున్నారు. అయితే మంటలు ఈ బాణసంచా కేంద్రంలోకి రావడానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియలేదు. దీనికి షార్ట్సర్క్యూట్ ఏమైనా కారణమై ఉంటుందా అనే సందేహాలు సర్వత్రా వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
ప్రమాదం వాటిల్లిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు. గాయపడిన మరికొందరికి ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్సను అందిస్తున్నారు. అయితే పేలుడు సమయంలో 40 మంది కార్మికులు విధుల్లో ఉన్నారు. భారీ పేలుడు ధాటికి కుప్పకూలిన షెడ్డు గోడ గోడ శిథిలాల కింద మరికొందరు కార్మికులు ఉండొచ్చని సమాచారం.
ఘటనపై స్పందించిన కలెక్టర్: ఘటనపై జిల్లా కలెక్టర్ మహేశ్కుమార్ స్పందించారు. వారం క్రితమే బాణసంచా తయారీ కేంద్రాన్ని స్థానిక పోలీసులు, రెవెన్యూ సిబ్బంది పరిశీలించి అన్ని రక్షణ చర్యలు ఉన్నట్లు నివేదిక ఇచ్చినట్లు ఆయన తెలిపారు. అగ్నిప్రమాద నివారణ పరికరాలను గోదాము యజమానులు సక్రమంగా వినియోగించారా? లేదా? అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకుంటున్నామని తెలియజేశారు.
విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం: కోనసీమ జిల్లాలో బాణసంచా పేలుడు ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో మాట్లాడారు. ప్రమాదంలో పలువురు కార్మికులు మృతి చెందడంపై ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద కారణాలు, ప్రస్తుత పరిస్థితికి సంబంధించి వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు సహాయకచర్యలు, వైద్య సాయాన్ని అందించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యల్లో పాల్గొనాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరంలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో అగ్నిప్రమాద ఘటన కలిచివేసింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర ఆవేదన కలిగించింది. ప్రమాద కారణాలు, ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహాయక చర్యలు, వైద్య సాయంపై అధికారులతో మాట్లాడాను. స్వయంగా సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 8, 2025
హోం మంత్రి దిగ్భ్రాంతి: రాయవరంలో జరిగిన భారీ అగ్నిప్రమాదంపై హోం మంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులతో మాట్లాడి అక్కడి పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాణసంచా తయారీ కేంద్రానికి 2026 సంవత్సరం వరకూ లైసెన్స్ ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఆరుగురు మృతి చెందినట్లు, మరో ఇద్దరు గాయపడినట్లు అధికారులు అనితకు వివరణ ఇచ్చారు. అనంతరం క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సాయాన్ని అందించాల్సిందిగా హోంమంత్రి అనిత అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలను ఇచ్చారు.
స్పందించిన మంత్రులు: అలానే ఈ పేలుడు ఘటనపై మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, వాసంశెట్టి సుభాష్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అధికారులతో మాట్లాడి సహాయచర్యల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రులు హామీ ఇచ్చారు.
