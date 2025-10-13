'ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా' తెలంగాణ - చదువుల కొండగా కొడంగల్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్, పాలిటెక్నిక్, లా విద్యాసంస్థల ప్రారంభం - ప్రభుత్వం వద్ద మరిన్ని ప్రతిపాదనలు -
Telangana is Becoming an Education Hub : తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా మారుతోంది. ప్రభుత్వ ఉన్నత విద్యాసంస్థలు పెద్ద సంఖ్యలో ఏర్పాటవుతున్నాయి. గత అకాడమిక్ ఇయర్లో (2024-25)లో స్కిల్ వర్సిటీతో పాటు మరికొన్ని కళాశాలలు అందుబాటులోకి రాగా, ఈ ఏడాది కూడా భారీగా ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఫలితంగా ఇంజినీరింగ్, ఎల్ఎల్బీ, పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా సీట్లు ఎన్నడూ లేనంతగా పెరిగాయి. వచ్చే ఏడాది మరిన్నింటిని నెలకొల్పేందుకు ఇప్పటికే కొన్ని ప్రతిపాదనల దస్త్రాలు ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉన్నాయి.
నాణ్యమైన విద్య అందించేలా : ప్రభుత్వ ఉన్నత విద్య కాలేజీల్లో సీట్లు తక్కువ. ప్రొఫెషనల్ (వృత్తి విద్య) కోర్సులైన బీటెక్, ఎంటెక్, లా సీట్లు మరింత పరిమితంగా ఉంటాయి. మొత్తం బీటెక్ సీట్లు 1.14 లక్షలుంటే, అందులో గత ఏడాది వరకు ప్రభుత్వ కాలేజీల పరిధిలో ఉన్నవి 5,800 మాత్రమే. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం పేద విద్యార్థులకు తక్కువ ఫీజుతోనే నాణ్యమైన విద్య అందించే విధంగా యూనివర్సిటీలను మల్టీ డిసిప్లినరీ విద్యాసంస్థలుగా మార్చాలని ఇంజినీరింగ్, లా కళాశాలలను మంజూరు చేసింది.
- ఈ సంవత్సరం (2025-26) కొత్తగా మూడు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలను ప్రారంభించారు. ఫలితంగా ఈసారి ప్రభుత్వ బీటెక్ సీట్లు ఒక్కసారిగా 6,638కి పెరిగాయి.
- 2 విశ్వవిద్యాలయాలకు లా కళాశాలలు మంజూరయ్యాయి.
- కొత్తగా 3 మంజూరు చేయడంతో గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల సంఖ్య 59కి చేరింది. ఇంకా మరికొన్ని పాలిటెక్నిక్లను ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలుగా ఉన్నతీకరించే యోచనలో అధికారులు ఉన్నారు.
- కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయానికి అనుబంధంగా కొత్తగూడెంలో కొనసాగుతున్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజీని భూవిజ్ఞాన వర్సిటీగా ఉన్నతీకరించారు.
- కొడంగల్ సమీపంలో మెడికల్, నర్సింగ్, వెటర్నరీ కాలేజీల నిర్మాణం
కొడంగల్ విద్యాసంస్థల ఖిల్లా : సీఎం రేవంత్రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గమైన కొడంగల్ పరిధిలో ఉన్నత విద్య, వైద్య, ఆరోగ్య, పశు వైద్యశాఖలు పలు విద్యా సంస్థలకు శ్రీకారం చుట్టాయి. మెడికల్, నర్సింగ్, వెటర్నరీ కాలేజీలతో ఆ నియోజకవర్గం ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా మారనుంది. ఈ నియోజకవర్గంలో రెండేళ్ల క్రితం వరకు డిగ్రీ, జూనియర్ కళాశాలలు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు మాత్రమే ఉండేవి. గత ఏడాది కోస్గి పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను గవర్నమెంట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలగా ఉన్నతీకరించారు. విద్యకు సంబంధించి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
మెడికల్, నర్సింగ్ కళాశాల కోసం రూ.224 కోట్లు : కొడంగల్-తాండూరు మార్గంలో మెడికల్, నర్సింగ్ కాలేజీల కోసం రూ.224 కోట్లు, వెటర్నరీ సైన్స్ కళాశాలకు రూ.360 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యాయి. ఆ మూడింటిని 70 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఒకేచోట నిర్మిస్తున్నారు. కొత్తగా మూడు జూనియర్ కాలేజీలు మంజూరయ్యాయి. రెండింటికి సంబంధించి సొంత భవనాల నిర్మాణం చేపట్టారు. మరోవైపు కోస్గిలో మహిళా డిగ్రీ, మద్దూరులో డిగ్రీ కళాశాల మంజూరయ్యాయి. ఇక్కడ రూ.6 కోట్లతో సైన్స్ మ్యూజియం ఏర్పాటవ్వనుంది. కొడంగల్ డిగ్రీ కళాశాలకు వివిధ సౌకర్యాల కోసం రూ.8 కోట్ల నిధులు కేటాయించారు. దుద్యాల మండలానికి ఐటీఐ (పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థ) మంజూరైంది. వివిధ గురుకులాలకు సొంత భవన నిర్మాణ పనులు మొదలయ్యాయి. బొంరాస్పేట మండలంలో వ్యవసాయ కళాశాల ఏర్పాటు చేసే యోచనలో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక్కడ పలు విద్యాసంస్థలు ఏర్పడనుండటంతో ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా మారనుంది.
