అల్లూరి జిల్లాలో భారీ ఎన్​కౌంటర్ - ముగ్గురు మావోయిస్టు నేతలు మృతి - ENCOUNTER IN ALLURI DISTRICT

Encounter in Rampachodavaram ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 18, 2025 at 8:48 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 9:47 AM IST 1 Min Read

Encounter in Alluri Dist : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్‌ జరిగింది. దేవీపట్నం అటవీ ప్రాంతంలోని కొండమొదలు వద్ద గ్రేహౌండ్స్‌ సిబ్బందికి, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మావోయిస్టు నేతలు మృతి చెందారు. మృతులు జోనల్‌ కమిటీ సభ్యులు గాజర్ల రవి అలియాస్‌ ఉదయ్, అరుణ, అంజుగా గుర్తించారు. వీరిలో ఇటీవల ఎన్​కౌంటర్​లో మరణించిన చలపతిరావు భార్య అరుణ ఉన్నారు. 2018లో దుంబ్రిగూడ సమీపంలో కిడారి సర్వేశ్వరరావు, సివేరి సోము హత్య కేసులో అరుణ నిందితురాలిగా ఉన్నారు. ఆమె స్వస్థలం విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి మండలం కరకవాణిపాలెం. ఉదయ్‌పై రూ.25 లక్షలు, అరుణపై రూ.20 లక్షల రివార్డు ఉంది. వారి వద్ద నుంచి 3 ఏకే 47 ఆయుధాలను భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. మృతులు రవి అలియాస్ ఉదయ్, అరుణ (ETV)

Last Updated : June 18, 2025 at 9:47 AM IST