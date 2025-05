ETV Bharat / state

మావోయిస్టు ఆగ్రనేత ఎన్ కౌంటర్ - ఇంతకీ ఎవరీ నంబాల కేశవరావు? - MAOIST NAMBALA KESHAVA RAO DIED

Several Maoists Killed in Massive Encounter ( ETV Bharat )

Published : May 21, 2025 at 6:48 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Several Maoists Killed in Massive Encounter in Chhattisgarh: ఛత్తీస్​గఢ్​లో భద్రతా బలగాలు జరిపిన కాల్పుల్లో ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన మావోయిస్టు ఆగ్రనేత నంబాల కేశవరావు మృతి చెందారు. నారాయణపుర్ జిల్లాలోని అబూజ్ మడ్‌లో జరిగిన భారీ ఎన్ కౌంటర్‌లో 28 మంది మావోయిస్టులతో పాటు ఆయన మృతి చెందారు. కేశవరావు ఉన్నారన్న సమాచారంతో మాధ్ ప్రాంతాన్ని బలగాలు చుట్టుముట్టి అంతమొందించారు. నంబాల కేశవరావుపై కోటిన్నర రివార్డు ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. నంబాల మృతి చెందినట్లు ఎక్స్‌ వేదికగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా ప్రకటించారు.

నంబాల కేశవరావు చరిత్ర ఇదే : -

చదువుతున్న సమయంలో ఉద్యమంలోకి: నంబాల కేశవరావు అలియాస్ బసవరాజు మావోయిస్టు కీలక నాయకుడిగా, భారత నక్సలైట్ ఉద్యమంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు. ఉన్నత విద్యావంతుడైన నంబాల కేశవరావు ఎంటెక్ చదువుతున్న సమయంలో నక్సల్స్‌ ఉద్యమంవైపు ఆకర్షితులై అందులోకి వెళ్లారు. అక్కడ గెరిల్లా యుద్ధ తంత్రం, నూతన సాంకేతికత వినియోగంలో ముందున్న కేశవరావు సంస్థాగత నాయకత్వంతో భద్రతా బలగాలకు అతిపెద్ద సవాలుగా మారారు. నవంబర్ 2018లో ముప్పాల లక్ష్మణరావు అలియాస్ గణపతి రాజీనామా తర్వాత మావోయిస్టు పార్టీకి సుప్రీం కమాండర్ అయ్యారు. దేశ దర్యాప్తు సంస్థల జాబితాలో మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌గా ఉన్నారు.

తన జీవితంపై రైతుల ఉద్యమం చెరగని ముద్ర: నంబాల కేశవరావు 1955 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా జియన్నపేట గ్రామంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆటల్లో చురుగ్గా ఉండే ఆయన కబడ్డీ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడేవారు. వరంగల్‌లోని రీజినల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ నుంచి బీ.టెక్ పూర్తిచేసిన ఆయన అక్కడే ఎంటెక్‌ చదివారు. 1970లోనే నక్సల్‌ ఉద్యమంవైపు ఆకర్షితులైన ఈయనకు తన జీవితంపై శ్రీకాకుళం రైతుల ఉద్యమం చెరగని ముద్రవేసినట్టు చెబుతారు. తర్వాత పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్‌లో చేరిన కేశవరావు మొదట తూర్పు గోదావరి, విశాఖ జిల్లాల్లో పనిచేశారు.