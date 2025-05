ETV Bharat / state

ఛత్తీస్​గఢ్​లో ఎన్​కౌంటర్​ - శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన మావోయిస్టు అగ్రనేత హతం! - MAOISTS KILLED IN ENCOUNTER

Published : May 21, 2025 at 2:57 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Several Maoists Killed in Massive Encounter in Chhattisgarh: ఛత్తీస్​గఢ్​లో మావోయిస్టులకు మరోసారి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నారాయణపుర్ జిల్లాలోని అబూజ్ మడ్‌లో జరిగిన భారీ ఎన్ కౌంటర్‌లో 28 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. పలువురు మావోయిస్టులకు గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో మావోయిస్టు అగ్రనేత నంబాల కేశవరావు అలియాస్‌ బసవరాజు మరణించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. బసవరాజు ఉన్నారన్న సమాచారంతో మాధ్ ప్రాంతాన్ని బలగాలు చుట్టుముట్టినట్టు తెలుస్తోంది. నంబాల కేశవరావుపై కోటిన్నర రివార్డు ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

మాజీ సైనికుల వద్ద శిక్షణ: నంబాల కేశవరావు స్వస్థలం శ్రీకాకుళం జిల్లా జియ్యన్నపేట. తూర్పు గోదావరి, విశాఖలో మావోయిస్టు పార్టీలో పనిచేశారు. పీపుల్స్‌వార్‌ వ్యవస్థాపకుల్లో నంబాల కేశవరావు ఒకరు. మావోయిస్టు సెంట్రల్ మిలిటరీ కమిషన్ అధిపతిగా కేశవరావు పని చేశారు. వరంగల్‌ ఆర్‌ఈసీలో నంబాల కేశవరావు ఇంజినీరింగ్‌ చదివారు. ఆయన తండ్రి ఉపాధ్యాయుడు. 1984లో ఎంటెక్‌ చదువుతూ పీపుల్స్‌ వార్‌ సిద్ధాంతల పట్ల కేశవరావు ఆకర్షితులయ్యారు.

గెరిల్లా యుద్ధం, ఐఈడీ పేలుడు పదార్థాల వినియోగంలో మావోయిస్టు పార్టీకి కేశవరావు కీలకంగా ఉన్నారు. 1987లో బస్తర్‌ అడవుల్లో మాజీ ఎల్టీటీఈ, మాజీ సైనికుల వద్ద శిక్షణ తీసుకున్నారు. 2018 నవంబర్‌లో గణపతి రాజీనామా తర్వాత మావోయిస్టు పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నంబాల బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2010లో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో 76 మంది సీఆర్‌పీఎఫ్‌ జవాన్ల మృతి ఘటనకు నంబాల కేశవరావు సూత్రధారిగా ఉన్నారు.