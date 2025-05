ETV Bharat / state

అల్లూరి జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు - నలుగురు నక్సల్స్ మృతి - MAOISTS KILLED IN ENCOUNTER

Published : May 7, 2025 at 9:53 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Several Maoists Killed in Encounter at Alluri district: అల్లూరి జిల్లా వై.రామవరం, జీకేవీధి మండలాల సరిహద్దుల్లో భద్రతాబలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో నలుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఈ క్రమంలోనే 2 ఏకే-47లను బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఘటనాస్థలంలో ఇరుపక్షాల మధ్య కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి.

ఈయనపై 20 లక్షల రివార్డు: ఎదురు కాల్పుల్లో మృతి చెందిన మావోయిస్టు జగన్ అలియాస్ కాకూరి పండన్నగా గుర్తించారు. జగన్ ప్రస్తుతం ఏవోబీ ఎస్​జెడ్​సీ సభ్యునిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈయనపై 20 లక్షల రివార్డు ఉంది. సుమారు ఏడాదిగా జగన్​ని లక్ష్యంగా చేసుకొని పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున గాలించారు. ఈ ఎదురు కాల్పుల్లో మృతి చెందిన మావోయిస్టుల్లో జగన్ ఒకరు.

26 మంది మావోయిస్టులు మృతి: మరోవైపు తెలంగాణ- ఛత్తీస్‌గఢ్ సరిహద్దుల్లోని కర్రెగుట్టల్లో భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో 26 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. ఈ మేరకు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఘటనా స్థలంలో కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఆపరేషన్‌ను డీఆర్జీ, కోబ్రా, సీఆర్పీఎఫ్‌, ఎస్టీఎఫ్, బస్తర్‌ ఫైటర్స్, సీఏఎఫ్ బలగాలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. దీన్ని ఏడీజీ వివేకానంద సిన్హా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సీఆర్పీఎఫ్‌ ఐజీ రాకేశ్‌ అగర్వాల్, బస్తర్ రేంజ్ ఐజీ పి.సుందరరాజ్ ఎప్పటికప్పుడు ఆపరేషన్‌పై ఆరా తీస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య మరింతగా పెరిగే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.