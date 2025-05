ETV Bharat / state

పోలీసులకు ఏడేళ్ల బాలుడు ఫోన్​ - ఏం అడిగాడో తెలిస్తే షాక్​! - BOY CALL TO POLICE ABOUT PANIPURI

Boy Call To Police About Panipuri and Chocolates ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 17, 2025 at 8:13 AM IST | Updated : May 17, 2025 at 9:02 AM IST 1 Min Read

Boy Call To Police About Panipuri and Chocolates : సాధారణంగా పిల్లలు పానీపూరి కొనివ్వాలంటూ తల్లిదండ్రులను, తెలిసిన వారిని అడగటం చూశాం. కానీ ఏకంగా పోలీసులను అడగటం ఎప్పుడైనా చూశారా?. అవును ఇలాంటి థ్రిల్లింగ్ సంఘటన పుదుచ్చేరిలో వెలుగుచూసింది. పానీపూరి, చాక్లెట్లు కొనివ్వాలంటూ ఏడేళ్ల బాలుడు ఏకంగా సైబర్‌ క్రైం పోలీసులకు ఫోన్‌ చేశాడు. సైబర్‌ క్రైం టోల్‌ఫ్రీ సంఖ్య 1930కి ఓ బాలుడు గత కొద్దిరోజుల నుంచి దాదాపు ఎనిమిది సార్లు ఫోన్‌ చేశాడు. అనంతరం పానీపూరి, చాక్లెట్లు కొనివ్వాలంటూ అడిగేవాడు. ఈ విధంగా చేయకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినకుండా మళ్లీమళ్లీ చేస్తుండటంతో పోలీసులు అసహనానికి గురయ్యారు. దీంతో ఫోన్‌ నంబరు ఆధారంగా పోలీసులు శుక్రవారం బాలుడి ఇంటికి వెళ్లారు. అనంతరం తన తల్లి ఫోన్‌ నుంచి బాలుడు కాల్‌ చేస్తున్నాడని గుర్తించారు. పుదుచ్చేరి సైబర్‌ క్రైం యూనిట్‌ ఎస్పీ భాస్కరన్‌ తదితరులు బాలుడి తల్లిదండ్రులకు వివరాలు తెలియజేశారు. తరువాత బాలుడిని మందలించారు.

