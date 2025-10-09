ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులుగా మరో ఏడుగురు
వారిలో ఇద్దరు ములకలచెరువు నేతలు - కల్తీ మద్యం కేసులో లొంగిపోనున్న ఏ-1 జనార్దనరావు?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 11:40 AM IST
Seven More People Add AP Liquor Scam Case : ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం కేసులో మరో ఏడుగురిని నిందితులుగా చేర్చేందుకు అన్నమయ్య జిల్లా పోలీసులు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు. ములకల చెరువుకు చెందిన ఇద్దరు స్థానిక నేతలను అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఈ కేసులో ఏ1గా ఉన్న అద్దేపల్లి జనార్దనరావు అధిక జీతాల ఆశచూపి అమాయకుల్ని ఈ నకిలీ దందాలోకి దించారని అబ్కారీశాఖ అధికారులు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. అతని ఆఫ్రికా మూలాలపైనా ఆరా తీస్తున్నారు.
అన్నమయ్యజిల్లా ములకలచెరువు కల్తీమద్యం వ్యవహారంలో ఇప్పటిదాకా 12 మందిని నిందితులుగా చేర్చిన అబ్కారీశాఖ అధికారులు మరో ఏడుగురి పేర్లను చేర్చేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు. ఈ కేసులో ఏ2 కట్టా రాజు, ఏ12 కొడాలి శ్రీనివాసరావును బుధవారం రిమాండ్కు తరలించే ముందు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న, ఎక్సైజ్ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ములకలచెరువులో సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. ములకలచెరువులోని నకిలీ మద్యం తయారీ గోదాముకు ఇంఛార్జిగా ఉన్న కట్టా రాజు వాంగ్మూలం తీసుకున్నారు. అతనిచ్చిన సమాచారంతో మరో ఏడుగురిని కేసులో నిందితులుగా చేర్చేందుకు యత్నిస్తున్నారు. వీరిలో ములకలచెరువుకు చెందిన ఓ కీలకనేత, అతని సమీప బంధువు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరితోపాటు స్పిరిట్, లేబుళ్లు సరఫరా చేసిన వ్యక్తులనూ కేసులో చేర్చాలని యత్నిస్తున్నారు.
విజయవాడలో నకిలీ మద్యం తయారీకి ప్లాస్టిక్ సీసాలు సరఫరా చేసిన శ్రీనివాసరెడ్డి, జనార్దనరావు వద్ద పనిచేసిన కల్యాణ్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు స్థానిక ఎక్సైజ్ కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలకాంశాలు పేర్కొన్నారు. అద్దేపల్లి జనార్దన్రావు తొలుత ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీని ప్రారంభించగా అతని ప్రోత్సాహంతో జగన్మోహన్రావు తన సొంతూరు ఇబ్రహీంపట్నంలో మొదలుపెట్టాడని తెలిపారు. బార్లలో పనిచేసే ఒడిశాకు చెందిన బాదర్ దాస్, ప్రదీప్దాస్, మిథున్దాస్, అంతదాస్, ఇబ్రహీంపట్నంకు చెందినసయ్యద్ హాజీ, కట్టా రాజుకు రెట్టింపు జీతాలిస్తానని జనార్దన్రావు ఆశచూపించి ములకలచెరువు తీసుకెళ్లి పనిచేయించాడని పేర్కొన్నారు. అవసరమైనప్పుడు ఇబ్రహీపట్నం కూడా తెచ్చి ఇక్కడ బాట్లింగ్ చేయించేవాడని వివరించారు. బెంగళూరుకు చెందిన బాలాజీ సీళ్లు, స్పిరిట్, కారమెల్, ఎస్సెన్స్ సరఫరా చేయగా,హైదరాబాద్కు చెందిన రవి నకిలీ లేబుల్స్ తయారు చేసి అందించినట్లు రిమాండ్ రిపోర్టులో తెలిపారు.
నకిలీ మద్యం కేసులో A1గా ఉన్న అద్దేపల్లి జనార్దనరావుకు ఆఫ్రియా లింకులపై అబ్కారీ శాఖ ఆరా తీస్తోంది. ఆఫ్రికా ఖండంలోని కేమరూన్లో నిర్దేశిత ప్రమాణాలు పాటించకుండా, ప్రజారోగ్యానికి అత్యంత హాని కలిగించే మద్యం తయారు చేస్తోందంటూయ ‘రెడ్డీస్ గ్లోబల్’ సంస్థకు చెందిన మద్యం తయారీ ప్లాంటును..ఆ దేశ గనులు, పరిశ్రమలు, సాంకేతికాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ప్రొఫెసర్ ఫా కాలిస్టస్ జెంత్రీ కొన్నాళ్ల క్రితం స్వయంగా వెళ్లి సీజ్ చేశారు. జనార్దన్రావు కూడా అక్కడి మద్యం తయారీ నమూనానే ములకలచెరువులో అనుసరించినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. వారి మధ్య ఏమైనా సంబంధాలున్నాయా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.రెడ్డీస్ గ్లోబల్ కంపెనీ రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ నేత సోదరులదేనని ప్రచారముంది.
రెండున్నరేళ్లుగా నకిలీ మద్యం దందా! - ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ స్పిరిట్ను వాడినట్లు గుర్తింపు