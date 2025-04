ETV Bharat / state

సింహాచలం అప్పన్న స్వామి ఆలయంలో అపశ్రుతి - గోడ కూలి 7 మంది భక్తులు మృతి - WALL COLLAPSE IN SIMHACHALAM

Seven Dead in Wall Collapse in Simhachalam ( ETV Bharat )