Prostitution with Foreign Girls : విదేశాల్లో ఉన్న యువతులకు ఉపాధి అవకాశం ఉందని ఆశ చూపి వారిని ఆక్రమంగా దేశ సరిహద్దులు దాటిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత వారిని ఏజెంట్ల సహాయంతో వివిధ రాష్ట్రాలు, తుర్కెమెనిస్థాన్ తదితర దేశాలకు చెందిన యువతులను ఇక్కడికి రప్పిస్తున్నారు. తీరా ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ యువతులతో వ్యభిచార దందా చేస్తున్నారు. వారి వ్యాపారం సాఫీగా సాగించేందుకు కొంతమంది హోటల్లో సూపర్వైజర్లుగా పని చేసే వారితో ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు.
ఉజ్బెకిస్థాన్, తుర్కెమెనిస్థాన్ దేశాలు, వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన యువతులతో వ్యభిచారం చేయిస్తున్న అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టును సైబరాబాద్ మానవ అక్రమ రవాణా నిరోధక విభాగం (ఏహెచ్టీయూ) పోలీసులు ఛేదించారు. మాదాపూర్లోని బీఎస్ఆర్ సూపర్ లగ్జరీ హోటల్ సిబ్బందితో కలిసి వ్యవస్థీకృతంగా వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న నిందితులు, విటులతో కలిపి ఏడుగురుని అరెస్టు చేశారు. 9 మంది యువతులను రక్షించారు. దర్యాప్తులో కొన్ని వెబ్సైట్ల ద్వారా ఈ దందా చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. గురువారం సైబరాబాద్ మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతా విభాగం డీసీపీ కరణం సృజన ప్రకటనలో కేసు వివరాలు తెలిపారు.
నాంపల్లికి చెందిన హమీర్సింగ్ అలియాస్ అమీద్ సింగ్ తన చిన్నతనం నుంచే తప్పుదారి పట్టాడు. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన నిఖిల్, సోనియాసింగ్, విశాల్ భయ్యా, శృతి, రోహిత్, రమేశ్ తదితరులతో కలిసి వారితో వ్యభిచార దందా చేయిస్తున్నాడు.
హోటల్ సూపర్వైజర్లతో ఒప్పందాలు : ఈ వ్యాపారం సక్రమంగా సాగించేందుకు మాదాపూర్ గాయత్రీనగర్లోని బీఎస్ఆర్ హోటల్లో సూపర్వైజర్లుగా పని చేసే మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన తమ్మి శ్రీనివాస్, కడప జిల్లాకు చెందిన పోకల వెంకటేశ్వర్లుతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు. కస్టమర్ల కోసం ఇదే హోటల్లో గదులు బుక్ చేయిస్తున్నారు. కొన్ని వెబ్సైట్లతో కస్టమర్లు సంప్రదించగా, నాలుగు రోజుల కిందట వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 9 మంది యువతులను రప్పించి వారికి గదులు బుక్ చేయించారు.
హోటల్లో తనిఖీలు : ఈ వ్యభిచారానికి సహకరించినందుకు శ్రీనివాస్, వెంకటేశ్వర్లుకు కమీషన్ ఇస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న సైబరాబాద్ మానవ అక్రమ రవాణా నిరోధక విభాగం (ఏహెచ్టీయూ) ఇన్స్పెక్టర్ జేమ్స్బాబు తన టీంతో హోటల్లో తనిఖీలు చేసింది. తొమ్మిది మంది యువతులు, హమీర్సింగ్, తమ్మి శ్రీనివాస్, వెంకటేశ్వర్లు, లక్ష్మణ్ తూము, ఆకాశ్బజాజ్, మహ్మద్ వసీమ్, పార్థిబన్ తదితరులు అక్కడే చిక్కారు. నిందితుల్ని పోలీసులు మాదాపూర్ పోలీస్స్టేషన్లో అప్పగించారు.
యువతుల అందాన్ని బట్టి ధర : యువతులను ఉపాధి పేరుతో నమ్మించి వ్యభిచార కూపంలోకి నెడుతున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న మోసాలు చాలా ఉన్నాయి. పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇలాంటి దారుణ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీనికోసం అత్యధికంగా ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్న యువతులే వారి టార్గెట్ అవుతున్నారు. ఇలా ఆ యువతులను బ్యూటీపార్లర్లు, స్పా, హోటళ్లలో ఉద్యోగమంటూ నగరానికి తీసుకొస్తున్నారు. కొందర్ని స్పా కేంద్రాల నిర్వాహకులకు అప్పగిస్తున్నారు. మరి కొందరిని నగరంలో రోజుకో ప్రాంతం మార్చుతూ విటులకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత యువతుల ఫొటోలను దళారులు నిర్వాహకులకు పంపుతారు. వాటిని చూశాక ఆ యువతుల ధర నిర్ణయిస్తారు. వారిని కావాల్సిన ప్రాంతాలకు చేరవేసినందుకు ఒక్కో యువతికి రూ.2-3 వేలు ఏజెంట్లకు కమీషన్గా ఇస్తున్నారు.
ఉద్యోగం ఆశ చూపి - బంగ్లా నుంచి వ్యభిచార బంగ్లాలకు
ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నవారే టార్గెట్ - నరకం చూస్తున్న బంగ్లా యువతులు