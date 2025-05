ETV Bharat / state

ప్రాణం విలువ తెలిసినవాడు - ఆపదలో అందరివాడు అనంత యువకుడు - YOUNG MAN DONATED BLOOD 44 TIMES

Young Man Seshadri Donate Blood 44 Times in Anantapur ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 7:12 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:20 PM IST 3 Min Read

Young Man Seshadri Donate Blood 44 Times in Anantapur : సకాలంలో రక్తం అందక ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ప్రమాదాల్లో చనిపోయేవారు కొందరైతే తీవ్ర గాయలతో ఆస్పత్రిలో చేరి రక్తం అందక మృతి చెందుతున్న వారు మరికొందరు. అందుకే రక్తదానాన్ని ప్రాణదానంతో సమానం అంటారు. ఆ బాధితుల బాధలు, ఇబ్బందులు కళ్లారా చూశాడో యువకుడు. మనమిచ్చే రక్తం మరొకరి ప్రాణాలు కాపాడుతుందని భావించాడు. "అనంత ఆసరా" అనే సంస్థ నెలకొల్పి 44 సార్లు రక్తదానం, సేవా కార్యక్రమాలతో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. రక్తదానం ప్రాణదానంతో సమానం. నేటికీ ఎందరో అత్యవసర వేళ ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. రక్తనిధి కేంద్రాల్లో దొరికే వనరుగానే చాలామంది చూస్తున్నారు తప్ప దానమిచ్చే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రక్తం అందుబాటులో లేక ఎవరూ చనిపోకూడదని నిర్ణయించుకున్నడా యువకుడు. యువత, స్నేహితులు, దాతల ప్రోత్సాహంతో శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి ఆపదలో ఉన్నవారికి మేమున్నామంటూ భరోసా ఇస్తున్నాడు. ఆ యువకుడి పేరు శేషాద్రి. అనంతపురం స్వస్థలం. చిన్నతనంలోనే విధి ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా కుంగిపోలేదు. 15 ఏళ్ల వయసులో తల్లి మృతి చెందగా తండ్రి మరో పెళ్లి చేసుకొని చెప్పకుండా వెళ్లిపోయాడు. అమ్మమ్మ వద్ద ఉంటూ కష్టపడి డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు. తోటివారికి ఆపద వస్తే అండగా నిలవాలని కళాశాల రోజుల్లోనే నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇప్పటికీ రక్తదానంపై చాలామంది ప్రజల్లో ఇంకా అపోహలు వీడటం లేదు. రక్తహీనతతో గర్భిణులు, ప్రమాద క్షతగాత్రుల్లో రోజూ ఎందరికో రక్తం ఎక్కించాల్సిన పరిస్థితి. అత్యవసర విభాగాల్లో రక్తం దొరక్క అనేకమంది మృత్యువాత పడుతున్నారు. అలాంటి పరిస్థితులు మళ్లీ రాకూడదనే "అనంత ఆసరా" సేవాసంస్థ ఏర్పాటు చేసి రక్తదానం చేస్తున్నాడు శేషాద్రి.

Last Updated : May 10, 2025 at 7:20 PM IST