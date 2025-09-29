ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Health Risk due to Loud DJ Songs : నేటి సమాజంలో ఏ వేడుకైనా అది పెళ్లి కావచ్చు, పండగ కావచ్చు, మరేదైనా శుభకార్యం కావచ్చు. డీజే పాటలు మాత్రం తప్పనిసరి భాగం అయ్యాయి. ఇలా వినోదాన్ని అందించే శబ్దంతో గుండెకు తీవ్రమైన ముప్పు పొంచి ఉందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డీజే శబ్ధాలకు ఇటీవల కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

  • హనుమకొండ నగరంలో రెండు నెలల క్రితం వివాహ ఊరేగింపు సమయంలో కాలనీలో డీజే శబ్దాలు పెద్దగా పెట్టి నృత్యాలు చేశారు. ఈ ధ్వనులకు స్థానికంగా నివాసముండే వ్యక్తి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడంతో ఆందోళనకు గురైన బంధువులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. సకాలంలో చికిత్స అందడంతో అతడికి ముప్పు తప్పింది.
  • నాలుగు నెలల క్రితం మహబూబాబాద్​ జిల్లాలో జరిగిన ఓ వేడుకలో డీజే సౌండ్​ ఎక్కువ కావడంతో ఓ బాలిక గుండె పోటుతో మృతి చెందింది. మరో వ్యక్తి కూడా రాత్రి మొత్తం డీజే వద్ద ఉండి తెల్లవారుజామున ఇంటికి వచ్చి కుప్పకూలిపోయాడు.
  • ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో పలు వివాహ వేడుకల్లో డీజే పాటలకు డ్యాన్సులు చేస్తూ గుండెపోటుతో మృతి చెందిన ఉదంతాలూ ఉన్నాయి.

సెప్టెంబర్​ 29న (సోమవారం) గుండె దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఏడాది ''గుండె చప్పుడు ఎప్పుడూ మరవొద్దు'' (డోంట్​ స్కిప్​ ద బీట్​) అనే థీమ్​ ఎంచుకున్నారు. అధిక శబ్దాలతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదంపై ప్రత్యేకం కథనం.

గుండెపై ప్రభావం : సాధారణంగా 70 నుంచి 85 డెసిబెల్స్​ వరకు ఉన్న ధ్వని తరంగాలు పెద్దగా ఉంటే ఇబ్బందులు ఉండవు. కానీ డీజే పాటలకు మాత్రం 90 నుంచి 120 డెసిబెల్స్ వరకు సౌండ్​ పెడుతున్నారు. దీని వల్ల ధ్వని కాలుష్యం ఏర్పడి గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ వంటి ప్రాణాంతర సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు పోలీసులు డీజేలకు రాత్రి 10 గంటల తర్వాత అనుమతి ఇవ్వడం లేదు. కానీ కొంతమంది అనధికారికంగా అర్ధరాత్రి వరకు వాటిని వినియోగిస్తున్నారు.

''అధిక శబ్ద కాలుష్యంతో గుండెకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. పిల్లలు, దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్నవారు పెద్ద శబ్దాలకు దూరంగా ఉండాలి. పోలీసులు సైతం డీజే నిర్వాహకులకు అవగాహన కల్పిస్తుండాలి.'' - డాక్టర్‌ రామక శ్రీనివాస్, గుండె వైద్య నిపుణులు

  • హనుమకొండ, వరంగల్‌ జిల్లాలో 2024-25లో నమోదైన గుండె వ్యాధి కేసులు : 5000-7,000
  • ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో ఏడాదిలో 1,500 నుంచి 2,000 మంది వరకు గుండె వ్యాధులతో మృతు చెందుతున్నారు.
  • ఎంజీఎంకు రోజుకు 40-50 మంది గుండె సంబంధిత సమస్యలతో వస్తున్నారు.

''గుండె ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోవాలి. గుండెకు సంబంధించిన చిన్న సమస్యను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోవాలి. ఊబకాయం, రక్తపోటు, మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్‌ వంటి పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవాలి. వ్యాయామంలో నడకను తప్పనిసరి చేసుకోవాలి.'' - మమత, ఎంజీఎం ఆసుపత్రి వైద్యురాలు

కార్డియాక్​ అరెస్టుకు కారణాలు ఇవే - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న వైద్యులు

కొద్ది దూరం పరిగెత్తినా అలసటగా ఉంటుందా? - వెంటనే ఈ పరీక్షలు చేయించుకోండి!

