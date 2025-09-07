హత్యలకు కేరాఫ్గా నల్లమల అడవులు - పర్యాటకం పేరుతో ప్రవేశించి అరాచకాలు
నల్లమల అడవుల్లో నరమేధం - హత్యలకు నిలయంగా నల్లమల - అడవుల్లోకి ప్రవేశించి పథకం ప్రకారం హత్యలు, లైంగిక దాడులు
Published : September 7, 2025 at 7:00 PM IST
Serial Murders in Nallamala Forest : నల్లమల అంటేనే అందరి మదిలో గుర్తొచ్చేది ప్రకృతి రమణీయ ప్రదేశం. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం. పెద్ద పులులు సంచరించే నేల, ఔషధ మొక్కలు ఎక్కువగా ఉండే అడవి అనే తెలుసు. దీనిలో ప్రకృతి ప్రసాదించిన జాలువారే జలపాతాలు, జంతువులు, పక్షులు వంటి ఉంటాయి. వందల సంవత్సరాల నాటి వృక్షాలను కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇలాంటి ప్రదేశాన్ని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు. అలాంటిది సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడి అందాలను చూడటానికి పర్యాటకులు ఎన్నో వ్యయప్రయాసలు ఓర్చుకుంటూ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. ఆ అందాలను చూసి ఆస్వాదిస్తారు.
కానీ ఇటీవల అక్కడ జరుగుతున్న హత్యలు చూస్తే ఆ ప్రాంతం హత్యలకు చిరునామాగా మారుతోంది. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు పర్యాటకం పేరుతో నల్లమల అడవుల్లోకి ప్రవేశించి హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. నల్లమల అడవుల్లోకి ప్రవేశించి, పథకం ప్రకారం హత్యలు చేసి కాల్చి ఆధారాలు దొరక్కుండా చేస్తున్నారు. మహిళలపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడి చంపేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏదో మూల జరుగుతున్నా, ఇక్కడ జరిగే హత్యలు మాత్రం భయంకరంగా ఉంటున్నాయి.
నల్లమల అడవుల పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగిన సంఘటనలు :
- 2025, జులై 29న గుప్త నిధులు చూపలేదని కోడేరు మండల కేంద్రానికి చెందిన ఓ వ్యక్తిని చంపి బల్మూర్ మండలం మైలారం శివారు ప్రాంతంలో పాతి పెట్టారు.
- ఇటీవల ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలేనికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ముగ్గురు పిల్లలను తీసుకొచ్చి ఉప్పునుంతల మండలంలో పెట్రోల్ పోసి కాల్చి చంపాడు.
- జులైలో కల్వకోలుకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని కుడికిళ్ల సమీపంలోని అడవిలో కిరాతకంగా హత్య చేసి కొల్లాపూర్ సమీపంలోని సింగోటం జలాశయంలో పడేశారు.
- హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ మహిళను పెద్దకొత్తపల్లి మండలంలోని యూపట్ల, మారెడుమాన్దిన్నె సమీపంలో చంపి దహనం చేశారు.
- 2025, ఫిబ్రవరిలో జడ్చర్ల ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళను చంపి పర్హాబాద్ అటవీ ప్రాంతంలో కాల్చి చంపారు.
- 2024 డిసెంబరులో తెల్కపల్లి మండలంలోని పెద్దపల్లికి చెందిన ఓ మహిళతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించిన ఓ వ్యక్తి మహిళను హత్య చేసి బల్మూర్ మండలంలోని మైలారం శివారులో పడేశారు.
- 2024 సెప్టెంబరులో బల్మూర్ మండల కేంద్రానికి చెందిన ఓ యువకుడు అమ్రాబాద్ మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన యువతితో వివాహేతర సంబంధం కారణంగా హత్య చేసి బల్మూర్ ఊర చెరువులో పడేశాడు.
పని చేయని సీసీ కెమెరాలు, లాడ్జీలపై పర్యవేక్షణ శూన్యం : హైదరాబాద్-శ్రీశైలం జాతీయ రహదారులు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మరిన్ని సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. అచ్చంపేట మండలంలోని హాజీపూర్ కూడలిలో అక్రమ వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, నిర్వహణ అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. హాజీపూర్, అచ్చంపేట, బ్రహ్మగిరి(దోమలపెంట), మన్ననూర్, కృష్ణగిరి(ఈగలపెంట) ప్రాంతాల్లోని లాడ్జీల్లో నిబంధనలు పాటించడం లేదనే సమాచారం ఉంది.
వ్యక్తుల కదలికలపై నిఘా : గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల కదలికలపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశామని నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట డీఎస్పీ పి.శ్రీనివాస్ తెలిపారు. హాజీపూర్ జాతీయ రహదారిపై సీసీ కెమెరాలకు మరమ్మతులు చేయించి నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేస్తామన్నారు.
గుప్త నిధులున్న స్థలం చూపించలేదని - తలపై రాడ్డుతో కొట్టి, గుంతలో పూడ్చేసి
ముగ్గురు పిల్లల మృతదేహాలు లభ్యం - తండ్రే పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడా?