నా కుమారుడికి విడిగా రేషన్ కార్డు ఎందుకిచ్చారు? రద్దు చేయండి! - RATION CARD ISSUE IN PONNUR TOWN

Ration Card Issue In Ponnuru Town ( ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 1:47 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Separate Ration Card For A Child With Parents in Guntur District: కొత్త రేషన్‌ కార్డు మంజూరుకు అన్ని అర్హతలు, ధ్రువపత్రాలు చూస్తున్న అధికారులు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మాత్రం ఓ బాలుడికి తల్లిదండ్రులున్నప్పటికీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విడిగా రేషన్‌ కార్డును మంజూరు చేయడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. దాని ఫలితంగా ప్రభుత్వ పథకాలు లబ్ధి పొందడంలో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని ఆ బాలుడి తండ్రి వాపోతున్నారు.

తల్లిదండ్రులున్న బాలుడికి వేరుగా రేషన్ కార్డు: గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు పట్టణానికి చెందిన పిన్నపోతుల గోపి, సురేఖ దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు కాగా పెద్ద కుమారుడితో కలిసి ముగ్గురికి ఒక రేషన్‌ కార్డు ఉంది. ఇందులో చిన్న కుమారుడు లోకేశ్‌(11) పేరు లేదు. ప్రస్తుతం ఇతడు 5వ తరగతి పూర్తి చేశాడు. 6వ తరగతిలో చేరనున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు రేషన్‌కార్డుకు దరఖాస్తు చేయకున్నా వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఈ బాలుడి పేరుతో 2020 ఫిబ్రవరిలో విడిగా ఓ రేషన్ కార్డు మంజూరైంది.

ఇదే విషయాన్ని సచివాలయ సిబ్బంది ఇంటికి వచ్చి ఇవ్వడంతో కుటుం బసభ్యులు ఆశ్చర్యపోయారు. దాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాల్సిందిగా ఆ విద్యార్థి తండ్రి సచివాలయంలో వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టి సమస్య పరిష్కరిస్తామని అప్పట్లో పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు చెప్పినప్పటికీ నేటికీ రద్దు కాలేదని ఆయన తెలిపారు. అధికారులు ఇప్పటికైనా స్పందించి తాము ప్రభుత్వ పథకాలను పొందే విషయంలో నష్టపోకుండా ఉండేందుకు ఆ కార్డును రద్దు చేయాలని బాలుడి తండ్రి కోరుతున్నారు.