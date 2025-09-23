మోకాలి శస్త్రచికిత్స తర్వాత సిల్వర్ మెడల్ - సెపక్తక్రా క్రీడాకారిణి నవత విజయగాథ
సెపక్తక్రా క్రీడాకారిణి నవత స్ఫూర్తిదాయక గాథ - శిక్షణలో ఉండగా క్రీడాకారిణికి పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ఏసీఎల్ - సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో శస్త్రచికిత్స, ఫిజియోథెరపీ - కోలుకుని క్రీడల్లో తిరిగి మెరిసిన యువతి
Sepak Takraw Player's New Success Story : చిన్ననాటి నుంచే సెపక్తక్రా ఆటగాళ్లలో ఒకరుగా ఎదిగారు నవత. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఆమె, 2024 ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొనాలనే లక్ష్యంతో గోవాలో శిక్షణ శిబిరంలో పాల్గొన్నారు. అయితే, శిక్షణ సమయంలో మోకాలికి తీవ్ర గాయం ఏర్పడింది. ఆ గాయాన్ని అధిగమించి, మళ్లీ తిరిగి బరిలోకి దిగి ఈసారి జాతీయ స్థాయిలో రజత పతకాన్ని గెలుచుకుని సత్తాచాటారు. ఈ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రి కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ ఆర్థ్రోస్కోపి, జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సర్జన్ డాక్టర్ హరిప్రకాశ్ ఆమె చికిత్స వివరాలు వెల్లడించారు.
డా.హరిప్రకాశ్ కథనం ప్రకారం : 'నవత శిక్షణలో ఉండగా మోకాలికి గాయమైంది. నొప్పి ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇంటర్నెట్లో వివరాలు తెలుసుకుని కిమ్స్ ఆసుపత్రిని సంప్రదించారు. వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన కిమ్స్ డాక్టర్లు తర్వాత ఆమెకి ఉన్న గాయం పూర్తిగా నాశనమైన ఏసీఎల్ (యాంటీరియర్ క్రూషియేట్ లిగమెంట్) అని నిర్ధారించారు. ఇది మోకాలిలో ప్రధాన లిగమెంట్లలో ఒకటి. గాయం తీవ్రంగా ఉండటంతో ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది. మొదట వాపు తగ్గేందుకు రెండు వారాల పాటు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. అనంతరం ఆమె తన మోకాలిలో ఉండే మరో లిగమెంట్ను తీసుకుని మళ్లీ అమర్చారు.
ఫిజియోథెరపీ తర్వాత పూర్తిగా కోలుకుని తిరిగి ఆటను ప్రారంభించారు. అంతకుమించి, జాతీయ స్థాయిలో పతకం సాధించడం ఆనందదాయకమని డాక్టర్ హరిప్రకాశ్ అన్నారు. తొడ నుండి లిగమెంట్ తీసుకుంటే శరీరానికి ఎలాంటి హాని ఉండదు. పైగా శరీరం త్వరగా అంగీకరిస్తుంది. కృత్రిమ లిగమెంట్లను ఉపయోగిస్తే అంగీకారం కొంత ఆలస్యం అవుతుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ లిగమెంట్లు దెబ్బతిన్నప్పుడు మాత్రమే కృత్రిమ లిగమెంట్లు ఉపయోగిస్తామని డాక్టర్ హరిప్రకాశ్ వివరించారు.
గాయమైన వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించడం ముఖ్యం : గాయాలైన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యమని డాక్టర్ హరిప్రకాశ్ అన్నారు. అప్పుడు ఏసీఎల్ మాత్రమేనా, లేక మెనిస్కస్ గానీ, కార్టిలేజ్ గానీ దెబ్బతిన్నాయా అన్నది తెలుసుకోవచ్చని వివరించారు. లిగమెంట్ గాయాలు అయితే వాపు తగ్గిన తర్వాతే శస్త్రచికిత్స చేస్తామన్నారు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఫిజియోథెరపీ కూడా ఎంతో కీలకమని డాక్టర్ హరిప్రకాశ్ తెలిపారు.
తిరిగి ఆడగలనని అనుకోలేదు : ఆసియా క్రీడలలో ఆడే అవకాశానికి చాలా ఉత్సాహంగా గోవాలో శిక్షణలో పాల్గొన్నానని నవత వివరించారు. కానీ అక్కడ మోకాలికి గాయం కావడంతో ఎంతో షాక్కి లోనయినట్లుగా తెలిపారు. వెంటనే బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ సర్జన్ ఎవరో ఇంటర్నెట్లో వెతికానని అప్పుడే కిమ్స్లో డాక్టర్ హరిప్రకాష్ పేరును చూసి సంప్రదించినట్లు తెలిపారు. తన సొంత ఊరు ఇక్కడే కావడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి వచ్చి చూపించుకొని శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నానని వివరించారు. ఆ తర్వాత ముంబైలో ఆదాయపన్ను శాఖలో ఉద్యోగం రావడంతో ఫిజియోథెరపీకి ఎక్కువ సెలవులు తీసుకోలేకపోయినట్లుగా చెప్పారు. అందువల్ల కోలుకోవడానికి సుమారు 8–10 నెలలు పట్టిందన్నారు. తర్వాత నెమ్మదిగా తిరిగి ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టానని వివరించారు. 2024 అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల నుంచి తిరిగి శిక్షణ కొనసాగించానన్నారు.
"సెపక్తక్రా అనేది లెగ్ వాలీబాల్ లాంటి ఆట. చెయ్యి తాకితే ఫౌల్ అవుతుంది. మోకాళ్లతో ఎక్కువ పనివుంటుంది. అటువంటి ఆటను మోకాలి శస్త్రచికిత్స తర్వాత మళ్లీ ఆడగలనని నేను అనుకోలేదు. కానీ డాక్టర్ చేసిన శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా జరగడంతో నేను పూర్తిగా కోలుకుని జాతీయ స్థాయిలో పతకం సాధించగలిగాను"- నవత, సెపక్తక్రా క్రీడాకారిణి
