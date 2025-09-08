పైకి మందులు - లోపల మత్తు పదార్థాలు : పక్క రాష్ట్రం పోలీసులొచ్చే దాకా గుర్తించనే లేదు
చర్లపల్లి డ్రగ్స్ తయారీ కేసులో వెలుగులోకి కీలక అంశాలు - ముంబయి నార్కోటిక్ పోలీసులకు పట్టుబడిన వాగ్దేవి లాబొరేటరీ యజమాని - కోట్ల విలువచేసే డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్న ముంబయి పోలీసులు
Published : September 8, 2025 at 7:56 AM IST
Sensational Facts in Cherlapally Drugs Case : హైదరాబాద్ శివారు చర్లపల్లిలో భారీ డ్రగ్స్ తయారీ రాకెట్లో సంచలన విషయాలు బయటకొస్తున్నాయి. ఓ సాధారణ ఫ్యాక్టరీలో వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన డ్రగ్స్ను ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్న ముఠాను మహారాష్ట్ర పోలీసులు కూలీల వేషంలో వచ్చి పట్టుకున్నారు. డ్రగ్స్ తయారీ, వాటి అమ్మకాలు రెండూ హైదరాబాద్లోనే జరుగుతున్నట్లు ఆధారాలు సేకరించారు.
సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి : మేడ్చల్ జిల్లా చర్లపల్లి పరిశ్రమలో మెఫిడ్రిన్ డ్రగ్ తయారీ వెనుక సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పట్టుబడ్డ రసాయనాలతో రూ.వందల కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ తయారు చేయొచ్చని మహారాష్ట్ర పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరణకు వచ్చారు. ప్రధాన నిందితుడు తనకు వచ్చే ఆర్డర్లను బట్టి రోజుల వ్యవధిలో సరకు తయారు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. సరకును ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయకుండా, రెండు మూడు రోజుల్లోనే విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్లోని లక్డీకాపూల్, నాచారం తదితర ప్రాంతాల్లో డెలివరీ చేస్తున్న సమయంలో సీసీ కెమెరా దృశ్యాలను పోలీసులు సేకరించారు. కిలో మెఫిడ్రిన్ విలువ మార్కెట్లో రూ.కోటికి పైగా ఉండగా, విజయ్ మాత్రం డ్రగ్స్ ముఠాలకు రూ.50 లక్షలకు కిలో చొప్పున అమ్మేస్తున్నట్లు విచారణలో తేల్చారు. ఇక్కడి నుంచి దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు సరఫరా అవుతున్నట్లు గుర్తించారు. చర్లపల్లిలోని వాగ్దేవి ల్యాబొరేటరీస్లో సోదాల అనంతరం స్వాధీనం చేసుకున్న 35 వేల 500 లీటర్ల రసాయనం, 950 కిలోల పొడి, వివిధ పరికరాలను పోలీసులు లారీల్లో మహారాష్ట్రకు తీసుకెళ్లారు.
కూలీల వేషంలో పరిశ్రమ లోపలికి వెళ్లి : ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు వోలేటి శ్రీనివాస్ విజయ్ కొన్నేళ్ల నుంచి డ్రగ్స్ తయారు చేస్తున్నట్లు మహారాష్ట్ర పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. గతేడాది నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో పోలీసులు మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన కేసులో శ్రీనివాస్ను విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. నిందితుడు మాత్రం అనేక సాకులతో కోర్టు నుంచి మినహాయింపు పొందినట్లు తెలుస్తోంది. అప్పటి నుంచి మహారాష్ట్ర పోలీసులు ఇతనిపై నిఘా పెట్టారు. తాజాగా థానే జిల్లాలో మెఫిడ్రిన్తో బంగ్లాదేశీ మహిళ పట్టుబడ్డ కేసులో మరోసారి విజయ్ పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఈసారి ఎలాగైనా పరిశ్రమ గుట్టు బయటపెట్టాలని "మిరా భయాందార్, వసాయ్ విరార్ కమిషనరేట్ పోలీసులు" డెకాయ్ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. చర్లపల్లిలోని పరిశ్రమ లోపలికి అనుమతించరని భావించిన వారు కూలీలుగా మారారు. ఉపాధి కావాలంటూ లోపలికి వెళ్లి డ్రగ్స్ తయారీ జరుగుతోందని నిర్ధరణకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత రంగప్రవేశం చేసిన ప్రత్యేక బృందం, శ్రీనివాస్తో పాటు అతడి సహాయకుడు, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ తానాజీ పండరీనాథ్ పట్వారీ ఇద్దర్ని హైదరాబాద్, మహారాష్ట్ర పోలీసులు కలిసి అరెస్టు చేశారు.
చెప్పేదొకటి, చేసేది మరొకటి : వోలేటి శ్రీనివాస్ విజయ్ మాదకద్రవ్యాల తయారీలో ఆరితేరాడు. యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇన్గ్రీడియెంట్స్ తయారు చేస్తామని ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకొని లోపల మాత్రం డ్రగ్స్ తయారు చేస్తున్నాడు. హైదరాబాద్లోని రాంనగర్కు చెందిన వోలేటి శ్రీనివాస్ విజయ్ 2005లో రాంనగర్ గుండులో అటెంటివ్ టెక్నాలజీస్ అనే వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. 2015లో నాచారంలోని వాగ్దేవి ఇన్నోసైన్స్ పేరుతో కంపెనీ ప్రారంభించాడు. ఏడాది తర్వాత చర్లపల్లిలో వాగ్దేవి ల్యాబొరేటరీస్ పేరుతో మరో పరిశ్రమ పెట్టాడు. పరిశ్రమ గేటుకు బయట వైపు తాళం వేసి, లోపల మెఫిడ్రిన్ తయారు చేసేవాడని పోలీసులు గుర్తించారు.
ముడి సరకు రసాయనాల డెలివరీలోనూ ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఏమార్చాడు. డ్రమ్ములు, బ్యాగులపైన ఒక పేరు పెట్టి, లోపల ఇంకోటి తీసుకెళ్లేవాడు. కొన్నిసార్లు దిల్లీ, ముంబయికి వెళ్లాడు. డ్రగ్స్ తయారీతో వచ్చిన సొమ్ముతో విజయ్ రాంనగర్ గుండు, బోడుప్పల్లో భవనాలను అద్దెకు తీసుకొని సూపర్ మార్కెట్లు ప్రారంభించాడు. నష్టాలు రావడంతో వాటిని మూసివేశాడు. ప్రస్తుతం చర్లపల్లి, నాచారంలోని కంపెనీలను నడిస్తున్నాడు. రసాయనాలను వేడి చేయడానికి కట్టెల బండి మాత్రమే తరచూ లోపలికి వెళ్లేదని, అర్ధరాత్రి లోపలి నుంచి శబ్ధాలు వచ్చేవని స్థానికులు చెప్పారు.
చర్లపల్లిలోని వాగ్దేవి కంపెనీలో మూడు రోజులు మహారాష్ట్ర పోలీసులు సోదాలు చేసి, స్వాధీనం చేసుకున్న ముడి పదార్థాలను మహారాష్ట్రకు తరలిస్తున్న సమయంలో స్థానికంగా ఉన్న సీపీఎం నాయకులు అక్కడికి చేరుకొని ఆందోళన చేశారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. పోలీసుల హామీతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
పక్క రాష్ట్రం పోలీసులు గుర్తించే వరకు మనకు తెలీదు : చర్లపల్లి, బొల్లారం, నాచారం ప్రాంతాలు భాగ్య నగరంలో మత్తు పదార్థాల తయారీ, విక్రయాలకు అడ్డాలుగా మారాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో నిత్యం పోలీసుల నిఘా, పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. అయినా పక్క రాష్ట్రం పోలీసులు వచ్చి నిందితులను పట్టుకునేంత వరకు, ఇక్కడి ఫార్మా కంపెనీల్లో మత్తు పదార్థాలు తయారవుతున్నట్లు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. డ్రగ్స్ కట్టడిలో ఇతర రాష్ట్రాల కంటే ముందున్నామని, 'ఈగల్' పేరుతో ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేశామని చెప్పుకునే మన పోలీస్ శాఖకు ఇలాంటి ఘటనలు చెడ్డపేరు తెచ్చి పెడుతున్నాయి.
రవాణా, విక్రయంపైనే 'ఈగల్' దృష్టి : డీజీపీ స్థాయి అధికారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడిన ఈగల్ టీమ్ రాష్ట్రంలో రోజూ ఎక్కడో ఓ చోట డ్రగ్స్ పట్టుకుంటూనే ఉంది. మత్తు పదార్థాల తయారీ, రవాణా, విక్రయం మూడు వేర్వేరు సిండికేట్లు నడిపిస్తుంటాయి. ఈగల్ టీమ్ మాత్రం విక్రయాలు, రవాణా కట్టడిపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతున్నారు. పరిశ్రమల్లో తయారవుతున్న డ్రగ్స్ను గుర్తించలేకపోతున్నారు. పదుల సంఖ్యలో ఉద్యోగులు, అన్ని హంగులతో నడిచే కంపెనీల్లో మత్తు పదార్థాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు అనుమానించలేకపోతున్నారు.
కార్మికుడిగా చేరి పక్కాగా ఆధారాలు - ల్యాబొరేటరీ డ్రగ్స్ కేసులో సినిమా రేంజ్ ట్విస్ట్
'పుష్ప'ను మించిపోయిన డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లు - మట్టిగాజులు, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలు కావేవీ అనర్హం