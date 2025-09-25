ETV Bharat / state

ప్రజల ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యమివ్వాలి: సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా

నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ మంజూరు చేయడం తగదు. - అభియోగపత్రాలపై నిర్ణయం తీసుకోకుండా డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ మంజూరు సరికాదు

Andhra Pradesh Liquor Scam Updates : మద్యం కుంభకోణం కారణంగా అంతిమంగా బాధితులుగా మారింది సాధారణ ప్రజలేనని సీఐడీ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా బుధవారం హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. బెయిలు మంజూరు చేసే విషయంలో నిందితుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కంటే బాధితులుగా మారిన సాధారణ ప్రజల ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు.

మద్యం కుంభకోణం కేసులో అభియోగపత్రాలను ఏసీబీ కోర్టు ముందు ఉంచామని, వాటిపై ఆ కోర్టు లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలకు సమాధానం ఇచ్చామన్నారు. అభియోగపత్రాలను విచారణ నిమిత్తం పరిగణనలోకి తీసుకొనే వ్యవహారం ఏసీబీ కోర్టు ముందు ఉన్నప్పుడు అసంపూర్తి అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేశారనే కారణంతో ఏసీబీ కోర్టు నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ మంజూరు చేయడం తగదన్నారు.

రీతూ ఛాబ్రియా వర్సెస్‌ యూనియన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ’ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆధారపడి ఏసీబీ కోర్టు నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలు మంజూరు చేసిందని, అయితే ఆ తీర్పు అమలును నిలుపుదల చేస్తూ రీకాల్‌ పిటిషన్లో సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చిందన్నారు. ఆర్థిక నేరాలను ఛేదించడం సంక్లిష్టంగా మారిందని, దీంతో దర్యాప్తులో కొంత జాప్యం జరుగుతోందన్నారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్పలకు ఈనెల 6న డిఫాల్ట్‌ బెయిలిస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని కోరారు. బుధవారం జరిగిన విచారణలో ఇరువైపులా న్యాయవాదుల వాదనలు ముగిశాయి. సందేహాలపై స్పష్టత కోసం తదుపరి విచారణ శుక్రవారానికి వాయిదా పడింది.

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ - ఈడీ సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు లభ్యం

అనిల్‌రెడ్డి కంపెనీల్లో డైరెక్టర్‌ ఆయన తల్లి వైఎస్‌ భారతి : మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ పెదనాన్న కుమారుడైన వైఎస్‌ అనిల్‌రెడ్డికి సంబంధించిన కంపెనీల కార్యాలయాలు, నివాసాల్లో సిట్‌ అధికారులు సోదాలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. హైదరాబాద్, చెన్నైల్లోని మొత్తం 10 ప్రదేశాల్లో జరిపిన ఈ సోదాల్లో అక్కడి కంప్యూటర్లలోని హార్డ్‌డిస్క్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లను సిట్‌ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలు, ఐటీ రిటర్న్‌ల వంటివి సీజ్‌ చేశారు. వాటిని పూర్తిగా విశ్లేషించిన తర్వాత సంబంధిత వ్యక్తులకు నోటీసులిచ్చి, విచారణకు పిలిపించాలని సిట్‌ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ కంపెనీల్లో డైరెక్టర్‌గా కొనసాగిన భారతిరెడ్డి మాజీ సీఎం జగన్‌ భార్య కాదు ఆమె అనిల్‌రెడ్డి తల్లి, జగన్‌ పెదనాన్న జార్జిరెడ్డి భార్య భారతిరెడ్డి అని తేల్చిన విశయం విదితమే.

మరోవైపు మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన ముడుపుల సొత్తులో భారీ మొత్తాన్ని విదేశాలకు తరలించినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ లావాదేవీలకు సంబంధించిన కీలక లెడ్జర్లను ఈడీ తాజాగా స్వాధీనం చేసుకుంది. దుబాయ్‌ పారిపోయిన మద్యం కుంభకోణం నిందితుడు తూకేకుల ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి (ఏ-9) సహా అక్కడే ఉన్న మరికొందరు నిందితులకు ఈ ముడుపుల సొమ్ము చేరినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

మద్యం కుంభకోణంలో మరో కీలక పరిణామం - వైఎస్ అనిల్​రెడ్డి కంపెనీలపై సిట్ దాడులు

